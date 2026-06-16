VAKElle 1,5 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen
3.7.2026 14:56:27 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) sai 1 540 600 euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuusmallien kehittämiseen hankkeeseen VAKE Omatiimi 2.0 – Jatkuvuus, Johtaminen & Moniammatillisuus.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hyvinvointialueille yhteensä 40 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuusmallien kehittämiseen vuosille 2026–2027. Kaikki hyvinvointialueet hakivat ja saavat rahoitusta.
Hankerahoituksella kehitetään hoidon jatkuvuusmalleja, joita kukin hyvinvointialue toteuttaa omien resurssiensa ja lähtökohtiensa mukaan omalääkäri-, omahoitaja- tai omatiimimalleina.
Terveysasemien omatiimit ovat olleet toiminnassa VAKEssa toukokuusta 2024 asti ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Omatiimissä työskentelee muun muassa sairaanhoitajia, lääkäreitä ja terveydenhoitaja. Tiimi konsultoi tarpeen mukaan myös muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
”Olemme kiitollisia saamastamme avustuksesta. Lähdemme edistämään vahvasti omalääkäri- ja omahoitajamalleja alueemme asukkaiden parhaaksi. Omatiimin lähtökohtiin kuuluu, että asiakas saa terveysasemalla tarvitsemansa avun yhdestä paikasta ja tuttujen ammattilaisten kanssa asiointi edistää myös hoidon jatkuvuutta, johon haluamme panostaa”, VAKEn terveydenhuollon toimialajohtaja Kati Liukko kertoo.
Yhteyshenkilöt
Kati LiukkoTerveydenhuollon palvelujen toimialajohtajaPuh:040 489 1763kati.liukko@vakehyva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
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