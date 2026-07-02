SDP EDUSKUNTA

SDP:n Gebhard: Kokoomuksen on tuotava sosiaalityön tutkimusavustukset valtioneuvoston yleisistuntoon

3.7.2026 14:47:51 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kokoomuksella on nyt näytön paikka: ovatko he aidosti vapaan ja riippumattoman tieteen puolella, vai onko kyse sittenkin poseerauksesta sosiaalisessa mediassa. SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard esittää, että kokoomus ja sen ministerit vaativat Rydmanin käsittelyssä olleet sosiaalityön tutkimuksen avustukset valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyyn ja äänestävät Rydmanin esitystä vastaan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Kokoomuksen ministereiden julkinen arvostelu ministeri Wille Rydmanin sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskevista linjauksista on sinänsä oikea ja kannatettava viesti. Hyvä uutinen on, että kokoomuksella on pääministeripuolueena aidosti niin halutessaan kaikki mahdollisuudet myös tämä ministerin mielivaltainen esitys torpata. Kysymys kuuluukin, aikooko kokoomus toimia ministerin esitystä vastaan, kysyy Gebhard.

Pääministerin toimivaltaan kuuluu mahdollisuus tehdä esitys, että ministeriön päätösvaltaan kuuluva asia yksittäistapauksessa siirretään yleisistunnon ratkaistavaksi.

– Vai onko kyse sittenkin kriisiviestinnän hengessä masinoidusta julkikuvan kiillotuksesta. Vasta viime viikolla kokoomus äänesti ministeri Rydmanille luottamusta. Nyt sitten kuitenkin heti perään halutaan julkisuudessa irtisanoutua ministerin toiminnasta. Teot ja puheet eivät kokoomuksessa tunnu kohtaavan.

– Ihan ilmaisena vinkkinä sanon myös kokoomukselle, että jos ei jatkuvasti halua joutua irtisanoutumaan oman hallituksen ministereiden toimista, niin ehkäpä hallitukseen ei kannata mennä perussuomalaisten kanssa. Koska sitä todella saa, mitä tilaa, päättää Gebhard.

Yhteyshenkilöt

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Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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