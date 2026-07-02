Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun vierailukeskus rakennetaan syksyllä Petäjävedelle
6.7.2026 08:01:05 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Elinvoimakeskus on myöntänyt 80 prosentin investointituen vierailukeskukselle, joka esittelee kahta keskisuomalaista Unescon maailmanperintökohdetta: Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja Struven kolmiomittausketjua. Keskuksen rakentaminen Petäjävedelle alkaa syksyllä 2026.
Vierailukeskus mahdollistaa ympärivuotisen vierailun molemmissa Unescon maailmanperintökohteissa ja vahvistaa niiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä.
− Hanke on poikkeuksellisen merkityksellinen, sillä se yhdistää kaksi kansainvälistä Unescon maailmanperintökohdetta. Olemme valmistelleet hanketta yhteistyökumppaneiden ja lahjoittajien kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan, kertoo Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr:n kehityspäällikkö Katriina Koponen.
Vierailukeskuksen rakennuttajana toimii Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr. Vierailukeskus sijoittuu Petäjäveden vanhan kirkon läheisyyteen valtatie 23:n varrelle. Hankkeen suurin yksittäinen lahjoittaja on Suomen Metsäsäätiö. Rakennushankkeen kokonaisbudjetti on noin 337 000 euroa.
Petäjäveden vanha kirkko on ollut Unescon maailmanperintöluettelossa vuodesta 1994 alkaen.
Struven ketju saa ensimmäisen pysyvän esittelypaikan
Vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon liitetty 10 maan yhteinen sarjakohde, Struven kolmiomittausketju, edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Koko ketjun 34 suojellusta esimerkkimittauspisteestä kuusi sijaitsee Suomessa. Monet kotimaisista pisteistä sijaitsevat yksityisten maanomistajien mailla, mikä on vaikeuttanut mittausketjun esittelyä.
− Vierailukeskus on myös Maanmittauslaitoksen hallinnoimalle Struven ketjulle erityisen merkittävä asia. Nyt Struven kolmiomittausketju saa ensimmäistä kertaa fyysisen pysyvän paikan, jossa se on jatkuvasti esillä, sanoo Struven ketjun maailmanperintökoordinaattori Ulla Mikkanen Maanmittauslaitoksesta.
Maanmittauslaitos osallistuu vierailukeskuksen näyttelytoimintaan panostamalla vuosittain Struven ketjun näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseen.
Vierailukeskuksen arkkitehtuuri kunnioittaa maailmanperintöä
Vierailukeskus on suunniteltu Museoviraston kanssa ja se täyttää Unescon maailmanperintökohteille asetetut vaatimukset.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Mikki Ristola (AOR Arkkitehdit Oy). Rakennus yhdistää perinteisiä materiaaleja ja rakennustapoja moderniin arkkitehtuuriin.
− Voimme toivottaa kävijät tervetulleiksi ympärivuotisesti ja kehittää palveluitamme entistä monipuolisemmin, kun emme toimi enää 1700-luvun olosuhteiden ehdoilla vanhassa kirkossa, Katariina Koponen sanoo.
Vierailukeskus vahvistaa Keski-Suomen matkailua ja aluetaloutta
Unescon maailmanperintökohteet houkuttelevat jo nyt tuhansia kävijöitä vuosittain, ja kiinnostus on kasvussa.
Unescon maailmanperintökomitea päättää heinäkuun lopussa liitetäänkö Aalto Works -kohteita maailmanperintöluetteloon.
− Maailmanperintökohteiden taloudelliset vaikutukset alueelle ovat jo nyt tutkitusti merkittäviä. Vierailukeskuksen myötä kävijämäärien ja matkailutulojen odotetaan kasvavan edelleen.
Vuonna 2022 Petäjäveden vanhan kirkon aluetaloudelliseksi vaikutukseksi arvioitiin noin 477 000 euroa. Struven ketjun alueellisen esimerkkipisteen Oravivuoren vaikutus oli samana vuonna noin 47 300 euroa.
Lisätietoja
Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr:ssä
kehityspäällikkö Katriina Koponen, 040 480 6396, etunimi.sukunimi@petajavesi.fi
Maanmittauslaitoksessa
ylijohtaja Petri Korpinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr:n tarkoitus on Petäjäveden seurakunnan omistuksessa olevan Petäjäveden vanhan kirkon Unescon maailmanperintöstatuksen suojeleminen, maailmanperinnön vaaliminen, yleismaailmallisesti erityisten arvojen välittäminen sekä Petäjäveden vanhan kirkon esittelyn järjestäminen ja kehittäminen. Petäjäveden vanhassa kirkossa vierailee vuosittain noin 14 000 kävijää.
Maanmittauslaitos hallinnoi ja vastaa Struven ketjun suojelusta Suomessa sekä on yksi toimijataho yhdeksän muun Struven maan edustajista koostuvan Struve Geodetic Arc Coordinating Committee’ssa (SGACC). Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä. Laitoksen tehtäviin kuuluu myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen. Maanmittauslaitos on valtion virasto, joka kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Struven kolmiomittausketjun Suomen pisteissä vierailee vuosittain noin 12 000 kävijää.
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Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
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