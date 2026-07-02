Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto
3.7.2026 22:26:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 23 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta.
Eurojackpotin kierroksen 27/2026 perjantain oikea rivi on 4, 9, 20, 25, 28 sekä tähtinumerot 1 ja 3.
5+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta ja niillä voitti 868 052,00 euroa. Voitoista menivät Saksaan ja Ruotsiin.
5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja yksi myös meiltä Suomesta. Kuusamolainen nettipelaaja nappasi rivillään 139 868,80 euroa. Muut voitot matkasivat Norjaan, Ruotsiin (2 kpl) ja Saksaan (3 kpl).
Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 0 6 7 7 3 1 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa. Tämä voiton nappasi nettipelaaja Orivedeltä.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 6, 9, 14, 22, 23, 25 ja lisänumero 29. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 21 678 kappaletta.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Venetsia 41. Lomatonneja lähti jakoon kaksi kappaletta.
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