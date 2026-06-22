Hurja ME-tulos! 405kg maastanosto Suomessa!

Ulkona käytyyn kilpailuun oman haasteensa teki epävakainen sää ja tapahtuma-avustajat saivatkin kuivata kalustoa tiiviiseen tahtiin. Keli ei haitannut uuden ME-tuloksen nostanutta Tuomas Hautalaa, joka nosti maasta uskomattomat 405kg, joka on rekisteröidään dopingvalvonnan alla toimivan Voimalajiliiton ME-tulokseksi.