Heavy Events Oy

Hurja ME-tulos! 405kg maastanosto Suomessa!

4.7.2026 21:20:52 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote

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Ulkona käytyyn kilpailuun oman haasteensa teki epävakainen sää ja tapahtuma-avustajat saivatkin kuivata kalustoa tiiviiseen tahtiin. Keli ei haitannut uuden ME-tuloksen nostanutta Tuomas Hautalaa, joka nosti maasta uskomattomat 405kg, joka on rekisteröidään dopingvalvonnan alla toimivan Voimalajiliiton ME-tulokseksi.

Suomen Voimalajiliitto

Tänään Revonlahden Ruukissa järjestetyissä, Suomen Voimalajiliiton Pure Pull™️  Tukki/maastanosto SM-kilpailuissa Tuomas Hautala vastasi päivän kovimmista raudoista.

Ulkona käytyyn kilpailuun oman haasteensa teki epävakainen sää ja tapahtuma-avustajat saivatkin kuivata kalustoa tiiviiseen tahtiin. Keli ei haitannut uuden ME-tuloksen nostanutta Tuomas Hautalaa, joka nosti maasta uskomattomat 405kg, joka on rekisteröidään dopingvalvonnan alla toimivan Voimalajiliiton ME-tulokseksi.

Nosto on nähtävissä Voimalajiliiton Instagramissa: 

https://www.instagram.com/reel/DaYTqw8NbSH/?igsh=MW5wbDcyZjRzNmRzcw==

Pure Pull - kilpailut ovat Voimalajiliiton erikoiskilpailu, jossa haetaan eri paino- ja ikäluokissa kovimpia rautoja niin suorille käsille nostettavan tukin nostossa, kuin vahvin lajien säännöillä käytävällä maastanostolla.

Tällä kertaa tapahtumassa oli mukana 29 puhtaaseen voimailuun sitoutunutta urheilijaa.

Kilpailun järjesti Revonlahden Voimailijat ry yhteistyössä Suomen Voimalajiliiton kanssa. 

Tapahtuman striimikooste on nähtävissä Kansainvälisen Voimalajiliiton Youtube-kanavalla.

https://www.youtube.com/@WORLDHEAVYEVENTSASSOCIATION/streams

Avainsanat

maastanostosuomen voimalajiliitto

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