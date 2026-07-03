Suomalaisyritysten kiertotalous ei skaalaudu kansainvälisille markkinoille – Vaasan yliopisto hakee ratkaisuja pk-yritysten kasvuun
6.7.2026 08:24:24 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto on saanut Business Finlandilta rahoituksen tutkimushankkeelle, joka tähtää suomalaisten pk-teollisuusyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen kiertotalouden avulla. International circular business model innovations for accelerated internationalisation -hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten kiertotalouteen perustuvat liiketoimintamallit saadaan toimimaan eri markkinoilla.
Kiertotalousratkaisut eivät skaalaudu sellaisenaan
Monet suomalaiset pk-teollisuusyritykset ovat jo ottaneet merkittäviä askelia kohti kiertotaloutta. Kansainvälistyessä samat ratkaisut eivät kuitenkaan usein toimi sellaisenaan, mikä hidastaa kasvua ja lisää liiketoiminnan riskejä.
– Suomalaisilla pk-yrityksillä on valtava potentiaali kiertotaloudessa, mutta kansainvälistyminen edellyttää kykyä sopeuttaa liiketoimintamalleja eri markkinoille. Haluamme tarjota yrityksille konkreettisia työkaluja tämän tekemiseen tehokkaasti, sanoo hanketta johtava professori Peter Gabrielsson.
Esimerkiksi Suomessa toimiva kiertotalousratkaisu ei välttämättä toimi sellaisenaan Saksassa tai Yhdysvalloissa erilaisen lainsäädännön, infrastruktuurin tai asiakastarpeiden vuoksi.
Digitaalisuus ja kumppaniverkostot avainasemassa
Hankkeessa tutkitaan, miten yritykset voivat hyödyntää sisäisiä alustoja (digitaalisia ratkaisuja, modulaarisuutta) sekä ekosysteemialustoja (kumppaniverkostoja) kiertotalousratkaisujen toteuttamisessa ja skaalauksessa kansainvälisille markkinoille. Keskeinen kysymys on, miten erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja, kuten tuotteen elinkaaren pidentämistä, resurssien talteenottoa ja tuote palveluna -ratkaisuja, voidaan muokata eri markkinoille ilman, että koko liiketoimintaa tarvitsee rakentaa alusta alkaen uudelleen.
– Yritykset tarvitsevat selkeitä tiekarttoja kansainväliseen kiertotalousliiketoimintaan. Digitaaliset ratkaisut ja kumppaniverkostot mahdollistavat joustavan ja kustannustehokkaan laajentumisen, korostaa hankkeen projektipäällikkö, yliopistonlehtori Minnie Kontkanen.
Tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa. Mukana ovat Genelec Oy, JTA Connection Oy, Tonester Oy ja Uwira Oy.
Yritysten viesti on yhtenäinen: kiertotalous on jo osa strategiaa, mutta sen käytännön toteutus kansainvälisillä markkinoilla on edelleen haaste. Ratkaisuja on olemassa, mutta niiden tehokas hyödyntäminen edellyttää parempaa ymmärrystä eri markkinoista.
Hankkeen tuloksena syntyy käytännönläheisiä työkaluja ja tiekarttoja, joiden avulla yritykset voivat kehittää ja sopeuttaa kiertotalousliiketoimintamallejaan eri markkinoille. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisten pk-yritysten kasvua, vientiä ja kilpailukykyä. Tuloksia levitetään laajasti noin 15 000 suomalaiselle pk-yritykselle muun muassa työpajojen, raporttien ja yritysverkostojen kautta.
Business Finland ja hankkeen partneriyritykset rahoittavat hanketta yhteensä 270 000 eurolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yliopistonlehtori, projektipäällikkö Minnie Kontkanen, p. 029 449 8435, minnie.kontkanen@uwasa.fi
Professori Peter Gabrielsson, p. 029 449 8434, peter.gabrielsson@uwasa.fi
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