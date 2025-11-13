Kämp Spa avautuu uudella hyvinvoinnin konseptilla
6.7.2026 10:22:09 EEST | Hotel Kämp | Tiedote
Kämp Spa avautuu täysin uudella konseptilla Hotel Kämpin laajan uudistuksen yhteydessä. Spa palvelee 15. heinäkuuta alkaen spa-hoitoja varanneita asiakkaita ja hotellivieraita. Lisäksi 1. elokuuta alkaen tiloissa toimii eksklusiivinen Kämp Spa Members’ Club.
Hotel Kämpissä sijaitseva uusi Kämp Spa on moderni tila hyvinvoinnille, jonka nykyaikaisten, todellisiin tuloksiin tähtäävien hoitojen juuret ovat syvällä suomalaisissa perinteissä. Spa heijastelee Helsingin ikonisimman hotellin perintöä yhdistämällä sen moderniin yksilölliseen hyvinvointiajatteluun.
1 200 neliömetrin alueelle levittäytyvä Kämp Spa tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan palautumisen, elinvoimaisuuden ja pitkäikäisyyden vaalimiseen. Yksilöllisyyteen pohjautuva konsepti yhdistää ajattomat pohjoismaiset perinteet tutkittuihin hyvinvointimenetelmiin luoden elämyksiä, jotka tukevat sekä kehoa että mieltä.
Toisin kuin perinteinen spa, Kämp Spa edustaa uutta hyvinvoinnin kokemusta, jossa palautuminen, suorituskyky ja arjen rituaalit kohtaavat tyylikkäässä ja kutsuvassa ympäristössä. Vieraat voivat nauttia perinteisestä suomalaisesta saunasta, höyry- ja infrapunasaunoista, uima-altaasta ja kylmäaltaasta sekä span nimikkohoidoista. Elämystä täydentävät cryo-huippukylmähoito, Neurosonic-pedit, kompressiohoito, ravitseva ruoka, funktionaaliset juomat sekä yksilön huomioivat hyvinvointikokemukset. Spa menulta löytyy esimerkiksi talon oman reseptin mukaan valmistettua kollageenijäätelöä sekä Kämp Spa Signature -mocktaileja ja -cocktaileja, joista yksi jopa tarjoillaan löylykiulua muistuttavasta juoma-astiasta. Hyvinvointi ei rajoitu vain hoitoihin, vaan on läsnä spa-vierailun jokaisessa yksityiskohdassa.
Yksi uuden konseptin kulmakivistä on Kämp Spa Members’ Club -hyvinvointiyhteisö, jonka jäsenmäärä on rajattu. Jäsenyhteisö on suunniteltu heille, joille hyvinvointi on erottamaton osa arkea. Se tarjoaa ympärivuotisen pääsyn huippuluokan tiloihin ja Technogym-laitteilla varustetulle salille, yksilöllistä ohjausta sekä hienostuneen ympäristön, jossa palautumisesta, elinvoiman vaalimisesta ja yhteisöllisyydestä tulee pysyvä osa elämäntapaa.
Kämp Spa avautuminen
15.7.2026 alkaen: Spa-hoidon varanneet ja hotellivieraat.
1.8.2026 alkaen: eksklusiivinen Kämp Spa Members’ Club aktivoidaan.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jenni Pöyry, Mellakka Helsinki (lomalla 3.8. alkaen)
050 343 2061
jenni.poyry@mellakka.fi
Maritta Kettunen, Mellakka Helsinki (lomalla 6.7.–2.8.)
050 548 1747
maritta.kettunen@mellakka.fi
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