Kuopion suurin Sale avaa ovensa 9.7.
6.7.2026 13:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Uusi ja uppee ja Sale Puijonkuppee on viimeistelyjä vaille valmis. Avajaisia vietetään 9.7. klo 10.00 alkaen.
Sale Puijonkuppee tarjoaa asiakkailleen 500 neliötä myymäläpinta-alaa, joka tekee siitä Kuopion suurimman Salen. Salessa aloittaa 9 hengen työryhmä ja päällikkönä toimii Sami Mäkiaho, jolla pitkä kokemus PeeÄssän Saleissa päällikkönä toimimisesta.
– Tämän myymälän kattava valikoima palvelee erinomaisesti vilkasliikenteisen alueen kävijöitä. Salessa asiointi on helppoa ja nopeaa. Esimerkiksi Kuopio-hallissa treenaavien on helppoa napata välipalat mukaan pikakassojen kautta. Lisäksi Puijonkuppeen uuden asuinalueen asukkaille tulemme tarjoamaan erinomaisen valikoiman niin arkeen kuin juhlaankin, Mäkiaho kertoo.
Myös PeeÄssän Saleista vastaava kenttäpäällikkö Jetta Pöyhönen painottaa uuden Salen kattavan valikoiman merkitystä alueelle.
– Valikoima koostuu kokonaisuudessaan yli 6000:sta tuotteesta. Kauppa sopii erityisesti arkea sujuvoittavaan nopeaan ja helppoon asiointiin. Olemme saaneet mahtavan tiimin uuden kaupan käynnistämiseen. Heillä on kaupan alalta kokemusta yhteensä 88 vuotta!
Modernin kiinteistön katolla on 39 aurinkopaneelia, jotka pystyvät tuottamaan 20 kWp:n tehon. Myymälän edustalla on myös mahdollisuus sähköauton lataukseen.
– Sale Puijonkuppeen toiminnassa on otettu huomioon sen läheinen sijainti Puijonkuppeen alueen asuinkerrostalojen kanssa. Esimerkiksi jätehuone on yhteinen viereisen taloyhtiön kanssa, avaa PeeÄssän ylläpitopäällikkö Timo Paldanius.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jetta PöyhönenKenttäpäällikköPuh:050 401 8798jetta.poyhonen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
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