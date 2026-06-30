Caruna Networks Oy

Caruna korjasi viikonlopun aikana lukuisia ukkosen aiheuttamia sähkövikoja

6.7.2026 11:55:00 EEST | Caruna Networks Oy | Tiedote

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Viikonlopun ukkoset, salamointi ja puuskittainen tuuli aiheuttivat useita sähkökatkoja Carunan verkkoalueella. Viikonlopun aikana Carunan verkkoalueella ilmeni kymmeniä ukkosen aiheuttamia vikoja verkossa, varsinkin lounais-Suomessa, Länsi-Uudellamaalla sekä jonkin verran Etelä-Pohjanmaan alueella.

puita kaatuneena ilmajohdon päälle Hannes-myrskyn aikana joulukuussa 2026. Kuva: Caruna.
Puita kaatuneena ilmajohdon päälle Hannes-myrskyn aikana joulukuussa 2026. Kuvituskuva. Caruna

Viikonlopun aikana Carunan verkkoalueella esiintyi ukkosesta, salamoinnista sekä hetkittäin kovasta tuulesta johtuvia sähkökatkoja. Salamaniskut aiheuttivat viikonloppuna yli kymmeniä sähkökatkoja. Usean sähkökatkon taustalla oli ukkosen aiheuttama vika.

Ukkonen aiheutti kymmeniä keskeytyksiä viikonlopun aikana

Osa vioista oli lyhyitä ja ohimeneviä: nopeimmat saatiin korjattua tai palautettua verkon automatiikan avulla. 

Carunan käyttökeskus seurasi tilannetta viikonlopun ajan, ja asentajat sekä urakoitsijat työskentelivät vikojen rajaamiseksi ja korjaamiseksi. 

Muista lisätä yhteystiedot Sähkövahtiin

Carunan maksuttoman Sähkövahti-palvelun kautta saat tekstiviestillä tai sähköpostilla ilmoituksen tiedossamme olevasta sähkökatkosta. Lähetämme viestin automaattisesti, ellei kyseessä ole lyhyt, enintään kolmen minuutin mittainen sähkökatko. Viestin saatuasi voit olla varma, että tiedämme sähkökatkosta ja teemme toimenpiteitä sähköjen palauttamiseksi. 

Caruna Plus -palvelussa voit lisätä myös Sähkövahtiin myös perheenjäsentesi yhteystiedot. Voit ilmoittaa vastaanottajaksi myös vaikkapa talonvahtisi, kun olet itse poissa kotoa tai mökiltä.  

Hallinnoi Sähkövahdin yhteystietoja 

Näin toimit ukkosella ja sähkökatkon aikana

  • Irrota herkät sähkölaitteet pistorasioista ukkosen lähestyessä. Muista myös antenni-, puhelin- ja internetkaapelit. 
  • Jos sähköt katkeavat, odota hetki ja tarkista tilanne Carunan häiriökartalta
  • Tarkista pää- ja ryhmäsulakkeet sekä vikavirtasuojakytkimet, jos sähkökatko näyttää koskevan vain omaa kotia tai kiinteistöä. 
  • Tee vikailmoitus soittamalla vikapalveluun 0800 195 011, jos katkoa ei näy häiriökartalla tai jos sinulla on lisätietoa vian aiheuttajasta, esimerkiksi sähkölinjalle kaatuneesta puusta. 
  • Jos sähköjohto on tippunut maahan, tielle tai puun päälle, pysy vähintään 20 metrin päässä maahan pudonneista sähköjohdoista. Älä koske sähkölinjaan osuviin puihin tai oksiin. 
  • Sulje sähkölaitteet, joiden et halua käynnistyvän sähköjen palauduttua, kuten liesi, uuni tai kiuas. 
  • Vältä jääkaapin ja pakastimen ovien avaamista sähkökatkon aikana.

Huomioi nollavika

Myrskyjen jälkeen sähköverkossa voi esiintyä myös nollavikoja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalovaaran. Jos epäilet nollavikaa, katkaise sähköt pääkytkimestä ja toimi Carunan ohjeiden mukaisesti: Tunnista nollavika. 

Avainsanat

sähkösähköverkkoenergiasähkökatkotsähkökatkot kartalla

Yhteyshenkilöt

Kuvat

puita kaatuneena ilmajohdon päälle metsässä. Kuva: Caruna.
Hannes-myrsky aiheutti Lounais-Suomessa vaurioita sähköverkkoon. Kuvituskuva.
Caruna
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Hannes-myrskyn aiheuttamia tuhoja metsässä. Puu ilmajohdon päällä. Kuvituskuva: Caruna.
Hannes-myrskyn aiheuttamia tuhoja metsässä. Kuvituskuva: Caruna.
Caruna
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Caruna lyhyesti

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.

Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 744 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

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