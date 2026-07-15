Analyysi paljastaa muutoksia Lounais-Suomen riskialttiissa liittymissä

Lounais-Suomen elinvoimakeskus on tarkastellut liittymissä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia vuosilta 2021–2025 ja verrannut tuloksia aiempaan vuosien 2016–2020 analyysiin. Tulosten perusteella osa liittymistä säilyy riskialttiina tarkastelujaksosta toiseen, mutta samalla uusia kohteita nousee esiin.

Uusimman aineiston perusteella riskitasot ovat keskimäärin aiempaa matalampia. Tämä kertoo siitä, että viime vuosina toteutetuilla liikenneturvallisuustoimenpiteillä on ollut myönteisiä vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen. Erityisesti Raision ja Turun kehätien alueilla aiemmin korostuneet riskikohteet eivät enää nouse tarkastelun kärkeen, mikä viittaa toteutettujen liikennejärjestelyjen parantaneen turvallisuutta näillä alueilla.

Riskialttiit kohteet painottuvat kaupunkiseutujen liittymiin

Riskialttiit liittymät painottuvat erityisesti kaupunkiseutujen sisäisiin liittymiin, joissa liikenneympäristö on monimutkainen ja liikennevirrat vilkkaita. Kaarinan alue korostuu edelleen riskikohteiden joukossa, ja Porin alueella on havaittavissa useita tarkastelussa esiin nousevia kohteita.

Osa liittymistä on säilynyt riskialttiina pitkään. Näissä kohteissa turvallisuuden parantaminen edellyttää yleensä rakenteellisia ratkaisuja, kuten liittymäjärjestelyjen muutoksia.

TOP 10 riskialtteimmat liittymät (2021–2025)

Alla on esitetty kymmenen riskialtteinta liittymää. Merkintä kertoo, onko kohde uusi vai esiintyikö se jo edellisessä tarkastelussa (2016–2020).

Kaarina: Uudenmaantie – Rakentajantie – Koristontie (uusi) Kaarina: Kaarinantie – Laasmäenkatu – Krossinkatu (myös aiemmalla listalla) Pori: Vaasantie – Lounatuulentie – Pohjoisväylä (uusi) Oripää: Kantatie – Yläneentie (myös aiemmalla listalla) Parainen: Saaristotie – Kirkkoesplanadi – Norrbyn rantatie (uusi) Pori: Tikkulantie – Vähäraumantie – Maantiekatu – ramppi (uusi) Rauma: Huittistentie – Metallitie – Äyhönjärventie (myös aiemmalla listalla) Salo: Ohikulkutie – Inkereentie – Salonkatu (uusi) Raisio: Rauman valtatie – ramppi (myös aiemmalla listalla) Kaarina: Uudenmaantie – Piispanristintie – Kairiskulmantie (myös aiemmalla listalla)

Lista osoittaa, että osa riskikohteista säilyy ennallaan, mutta uusia kohteita nousee esiin erityisesti muuttuvissa kaupunkiympäristöissä.

Liikenneonnettomuuksien tutkinnan perusteella liittymien onnettomuusalttius ei ole sattumaa, vaan siihen vaikuttaa tyypillisesti useiden tekijöiden yhdistelmä. Keskeisimpiä tekijöitä ovat Ihmisen toimintaan liittyvät virheet ja sääntöjen noudattamatta jättäminen, liikenneympäristön monimutkaisuus, korkeat ajonopeudet, suuret ja epätasapainoiset liikennemäärät, näkemä- ja havaittavuusongelmat sekä epäselvät tai puutteelliset liikennejärjestelyt. Liittymän riskialttius on yleensä seurausta useiden riskitekijöiden kasaantumisesta samaan paikkaan. Tämän vuoksi pitkäaikaisesti riskialttiina pysyvissä liittymissä tarvitaan usein rakenteellisia ratkaisuja, kuten nopeustason alentamista, liittymätyypin muutosta tai liikennevirtojen selkeyttämistä.

Elinvoimakeskus seuraa liikenneonnettomuuksia säännöllisesti ja hyödyntää analyysia liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdentamisessa.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneturvallisuusinsinööri, Jaakko Klang, p. 0295 022797