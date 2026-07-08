Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut juhlistavat pohjoismaista ruokakulttuuria Oulussa syyskuussa 2026

Kymmenettä juhlavuotta viettävä Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään Oulussa 17.–20.9.2026.

Kilpailu kokoaa yhteen artesaaniruoan valmistajia, elintarvikealan yrityksiä, ruoka-alan ammattilaisia ja lähiruoasta kiinnostunutta yleisöä eri puolilta Suomea ja Pohjoismaita. Kilpailut ovat osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tapahtumia.

Artesaaniruoka on käsityömäisesti valmistettua ruokaa, jonka raaka-aineet ovat paikallisia tai kotimaisia ja alkuperältään tunnettuja. Tuotteissa ei käytetä tarpeettomia lisäaineita, vaan niiden vahvuus perustuu laadukkaisiin raaka-aineisiin, osaamiseen ja huolelliseen valmistukseen. Artesaaniruoka vaalii ruokaperinteitä, mutta synnyttää myös uusia tuotteita ja makuja.

Metsän maut kutsuu yrityksiä löytämään uusia makuja suomalaisesta metsästä

Vuoden 2026 kilpailussa tuotteita arvioidaan yhdeksässä varsinaisessa kilpailukategoriassa: maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, leipomotuotteet, marja- ja hedelmätuotteet, kasvis- ja sienituotteet, juomat, välipalat ja ruokamatkamuistot sekä innovatiivinen artesaaniruoka. Lisäksi kilpailussa on kaksi Oulu2026-erikoiskategoriaa: Arctic Food Lab -artesaaniruoka ja Metsän maut – Skogens smaker. Erikoiskategoriaan osallistuvan tuotteen tulee kilpailla myös yhdessä varsinaisista kilpailukategorioista.

Metsän maut – Skogens smaker on Oulun kilpailuihin luotu erikoiskategoria, jonka tavoitteena on innostaa yrityksiä hyödyntämään suomalaisen metsän raaka-aineita uudella tavalla. Kilpailussa etsitään tuotteita, joissa luonnonmarjat, sienet, villiyrtit, kuusenkerkät, katajanmarjat ja muut metsän antimet pääsevät loistamaan uudenlaisissa makuyhdistelmissä ja tuotteissa.

Toinen erikoiskategorioista on Arctic Food Lab -artesaaniruoka. Siinä kilpailevat Arctic Food Lab -tuotemerkin käyttöoikeuden saaneet tuotteet, jotka täyttävät artesaaniruokakriteerit. Tuotteet tuovat esiin Oulu2026-alueen puhtaiden raaka-aineiden, paikallisen ruokakulttuurin ja vastuullisen ruoantuotannon vahvuuksia.

– Kulttuuripääkaupunkivuosi tekee Oulusta hienon näyttämön kymmenensille Artesaaniruoan SM-kilpailuille. Odotan kilpailuilta ennen kaikkea laadukkaita tuotteita, mahtavia makuelämyksiä ja kohtaamisia. Uskon, että Oulu tarjoaa kilpailuille erinomaiset puitteet ja tarjoaa vierailleen paljon koettavaa myös kilpailujen ulkopuolella, toteaa kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.

Ohjelmaa ammattilaisille ja ruoan ystäville

Kilpailujen oheisohjelma tarjoaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin.

Oheisohjelmassa on luvassa Oulu2026♥Lähiruoka-seminaari, toimialatreffit, yritysvierailu Hailuotoon sekä yleisölle avoin Likis-lähiruokatapahtuma. Kilpailuun osallistuvat yritykset voivat myydä tuotteitaan Likiksen yhteydessä olevalla artesaaniruokakadulla.

Artesaaniruoka SM-kilpailujen tulokset julkistetaan lauantaina 19. syyskuuta Likiksessä, jossa kävijät pääsevät tutustumaan myös artesaaniruokakatuun, kilpailutuotteisiin ja niiden valmistajiin. Viikonlopun kruunaa Maikkulan Kartanossa järjestettävä gaalaillallinen.

Artesaaniruoan SM-kilpailut ovat avoimet kaikille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimiville artesaaniruoan periaatteiden mukaisesti toimiville elintarvikeyrityksille. Kilpailut ovat kaksikieliset, ja ohjelma tulkataan ruotsiksi. Tämä mahdollistaa osallistumisen ja verkostoitumisen laajasti eri puolilta Pohjoismaita.

Artesaaniruoan SM-kilpailut lisäävät artesaanituotteiden tunnettuutta sekä tukevat yritysten tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä. Juhlavuoden kilpailu nostaa esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.

Kilpailujen järjestäjänä toimii Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kilpailujen koko ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.