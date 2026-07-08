Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut juhlistavat pohjoismaista ruokakulttuuria Oulussa syyskuussa 2026
8.7.2026 14:33:08 EEST | ProAgria | Tiedote
Juhlavuoden kilpailu nostaa esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.
Kymmenettä juhlavuotta viettävä Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään Oulussa 17.–20.9.2026.
Kilpailu kokoaa yhteen artesaaniruoan valmistajia, elintarvikealan yrityksiä, ruoka-alan ammattilaisia ja lähiruoasta kiinnostunutta yleisöä eri puolilta Suomea ja Pohjoismaita. Kilpailut ovat osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tapahtumia.
Artesaaniruoka on käsityömäisesti valmistettua ruokaa, jonka raaka-aineet ovat paikallisia tai kotimaisia ja alkuperältään tunnettuja. Tuotteissa ei käytetä tarpeettomia lisäaineita, vaan niiden vahvuus perustuu laadukkaisiin raaka-aineisiin, osaamiseen ja huolelliseen valmistukseen. Artesaaniruoka vaalii ruokaperinteitä, mutta synnyttää myös uusia tuotteita ja makuja.
Metsän maut kutsuu yrityksiä löytämään uusia makuja suomalaisesta metsästä
Vuoden 2026 kilpailussa tuotteita arvioidaan yhdeksässä varsinaisessa kilpailukategoriassa: maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, leipomotuotteet, marja- ja hedelmätuotteet, kasvis- ja sienituotteet, juomat, välipalat ja ruokamatkamuistot sekä innovatiivinen artesaaniruoka. Lisäksi kilpailussa on kaksi Oulu2026-erikoiskategoriaa: Arctic Food Lab -artesaaniruoka ja Metsän maut – Skogens smaker. Erikoiskategoriaan osallistuvan tuotteen tulee kilpailla myös yhdessä varsinaisista kilpailukategorioista.
Metsän maut – Skogens smaker on Oulun kilpailuihin luotu erikoiskategoria, jonka tavoitteena on innostaa yrityksiä hyödyntämään suomalaisen metsän raaka-aineita uudella tavalla. Kilpailussa etsitään tuotteita, joissa luonnonmarjat, sienet, villiyrtit, kuusenkerkät, katajanmarjat ja muut metsän antimet pääsevät loistamaan uudenlaisissa makuyhdistelmissä ja tuotteissa.
Toinen erikoiskategorioista on Arctic Food Lab -artesaaniruoka. Siinä kilpailevat Arctic Food Lab -tuotemerkin käyttöoikeuden saaneet tuotteet, jotka täyttävät artesaaniruokakriteerit. Tuotteet tuovat esiin Oulu2026-alueen puhtaiden raaka-aineiden, paikallisen ruokakulttuurin ja vastuullisen ruoantuotannon vahvuuksia.
– Kulttuuripääkaupunkivuosi tekee Oulusta hienon näyttämön kymmenensille Artesaaniruoan SM-kilpailuille. Odotan kilpailuilta ennen kaikkea laadukkaita tuotteita, mahtavia makuelämyksiä ja kohtaamisia. Uskon, että Oulu tarjoaa kilpailuille erinomaiset puitteet ja tarjoaa vierailleen paljon koettavaa myös kilpailujen ulkopuolella, toteaa kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.
Ohjelmaa ammattilaisille ja ruoan ystäville
Kilpailujen oheisohjelma tarjoaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin.
Oheisohjelmassa on luvassa Oulu2026♥Lähiruoka-seminaari, toimialatreffit, yritysvierailu Hailuotoon sekä yleisölle avoin Likis-lähiruokatapahtuma. Kilpailuun osallistuvat yritykset voivat myydä tuotteitaan Likiksen yhteydessä olevalla artesaaniruokakadulla.
Artesaaniruoka SM-kilpailujen tulokset julkistetaan lauantaina 19. syyskuuta Likiksessä, jossa kävijät pääsevät tutustumaan myös artesaaniruokakatuun, kilpailutuotteisiin ja niiden valmistajiin. Viikonlopun kruunaa Maikkulan Kartanossa järjestettävä gaalaillallinen.
Artesaaniruoan SM-kilpailut ovat avoimet kaikille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimiville artesaaniruoan periaatteiden mukaisesti toimiville elintarvikeyrityksille. Kilpailut ovat kaksikieliset, ja ohjelma tulkataan ruotsiksi. Tämä mahdollistaa osallistumisen ja verkostoitumisen laajasti eri puolilta Pohjoismaita.
Artesaaniruoan SM-kilpailut lisäävät artesaanituotteiden tunnettuutta sekä tukevat yritysten tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä. Juhlavuoden kilpailu nostaa esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.
Kilpailujen järjestäjänä toimii Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kilpailujen koko ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka MeskanenKilpailunjohtajaPohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Pohjois-Suomi ryPuh:+358 50 466 6043riikka.meskanen@mkn.fi
Mirka OlinToiminnanjohtajaSuomen artesaaniruoka ryPuh:+358 40 568 6283mirka@artesaaniruoka.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
FM i mathantverk ordnas i Uleåborg i september 20268.7.2026 14:33:23 EEST | Pressmeddelande
Jubileumsårets tävling lyfter fram det bästa inom nordiskt mathantverk och erbjuder en möjlighet att upptäcka branschens nyaste produkter, smaker och innovationer.
Sievin lammastila Isokummun Luomulle maakunnallinen tunnustus Maistuva maaseutuyritys -kilpailussa – Lapin maakunnallinen sekä valtakunnallinen tunnustus matkailualan yritys JK-tuotannolle Pelloon ja Kittilään26.6.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Sievissä toimivalle lammastila Isokummun Luomulle on myönnetty maakunnallinen tunnustus Maistuva maaseutuyritys -kilpailussa. Pellossa ja Kittilässä toimiva kala- ja matkailualan yritys JK-tuotanto sai tuplavoiton: yritykselle myönnettiin sekä Lapin maakunnallinen että valtakunnallinen tunnustus.
Kestävää elinvoimaa viljelyyn -peltopäivä Karilassa 2.7.202626.6.2026 09:32:32 EEST | Tiedote
Karilan luomupelloilla Mikkelissä to 2.7.2026 klo 10-14 (Karilantie 2 A, 50600 Mikkeli) järjestettävä tapahtuma esittelee ajankohtaista asiaa maatalouden, ruoka-alan ja maaseudun tutkimuksesta ja kehittämisestä.
Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saajat valittu 202625.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Maaseudun puolesta -kunniamaininnan 2026 saivat Piritta Syrjää Ylihärmästä, Sanna-Kaisa Tervala Hartolasta ja Haurangin nuorisoseura Tuusniemeltä.
Mansikan säilöntäaika on käsillä Pohjois-Karjalassa – pääsatokausi on aluillaan24.6.2026 12:57:11 EEST | Tiedote
Mansikat ovat kypsyneet viime vuosina kovin eri aikoina. Tämän vuoden kausi on toissavuoden tapaan aikainen ja mansikkaa on maakunnan eteläosissa poimittu avomaalta jo kesäkuun puolivälistä lähtien, samoin kasvutunneleista. Alkusadon mansikoita on siis päässyt nauttimaan jo jonkin aikaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme