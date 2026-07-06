SDP:n Eveliina Heinäluoma:Hallitus syventää HUS:in hoitojonokriisiä – hoitojonot eivät lyhene leikkaamalla

– HUS:in hoitojonot ovat edelleen liian pitkät. Helsingin ja Uudenmaan asukkaat ovat erikoissairaanhoitoon pääsyssä eriarvoisessa asemassa muihin suomalaisiin verrattuna, eikä tätä voi hyväksyä. HUS on tehnyt paljon työtä jonojen purkamiseksi ja edistystäkin on tapahtunut, mutta työ on vielä kesken, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman mukaan keskustelusta jää kuitenkin puuttumaan kaikkein olennaisin kysymys: miten hoitojonoja aiotaan lyhentää samaan aikaan, kun hallitus leikkaa niiden purkamiseen tarvittavia resursseja.

– Hallitus vaatii hyvinvointialueilta lain noudattamista ja uhkaa niitä sakoilla, mutta vie samaan aikaan niiltä mahdollisuudet onnistua. Hoitojonot eivät lyhene uhkasakoilla vaan riittävällä rahoituksella, osaavalla henkilöstöllä ja pitkäjänteisellä kehittämisellä.

Heinäluoma muistuttaa, että HUS varoitti jo viime vuonna tilanteesta. HUSin toimitusjohtaja totesi tuolloin julkisuudessa, ettei HUSille asetettu talousarvioraami mahdollista hoitojonojen purkamista.

– Hallitus tiesi tilanteen. Silti se päätti jatkaa hyvinvointialueiden rahoituksen kiristämistä. Nyt nähdään tämän politiikan seuraukset. Ei ole uskottavaa vaatia parempia tuloksia samaan aikaan, kun toimintaedellytyksiä heikennetään.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa hallituksen esityksen, joka leikkaa hyvinvointialueiden rahoitusta yhteensä 390 miljoonalla eurolla. Uudenmaan osuus leikkauksista on noin 200 miljoonaa euroa eli noin puolet koko maan rahoitusleikkauksesta.

– On käsittämätöntä, että juuri siltä alueelta, jossa erikoissairaanhoidon jonot ovat maan pisimpiä, leikataan kaikkein eniten. Tämä ei lyhennä odotusaikoja vaan vaarantaa entisestään ihmisten oikeuden päästä hoitoon kohtuullisessa ajassa.

Heinäluoma pitää hallituksen terveyspolitiikkaa ristiriitaisena myös siksi, että samaan aikaan julkisen terveydenhuollon rahoitusta leikataan, mutta yksityistä terveydenhuoltoa tuetaan aiempaa enemmän.

– Hallitus on ohjannut tällä vaalikaudella lähes 500 miljoonaa euroa lisää yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin. Samalla julkisesta terveydenhuollosta leikataan. Se on tietoinen arvovalinta, jonka seuraukset näkyvät pitkittyvinä hoitojonoina ja ihmisten arjessa.

Heinäluoman mukaan HUSin tilanne osoittaa, ettei lakisääteisiä hoitotakuutavoitteita saavuteta pelkillä vaatimuksilla.

– Helsingin ja Uudenmaan asukkaat ansaitsevat saman mahdollisuuden päästä hoitoon kuin muuallakin Suomessa. Julkista terveydenhuoltoa on vahvistettava, ei heikennettävä. Hoitoon pääsyn on oltava todellinen oikeus, ei pelkkä lain kirjaus.