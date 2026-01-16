Näin Helsingin maanalainen maailma muuttui – Laakson yhteissairaalan maanalaiset infratyöt valmistumassa

Osana Laakson yhteissairaala -hankkeen rakentamista valmistuu mittava maanalainen maailma. Maan alle kahteen tasoon tulevat asiakas- ja ambulanssisaatto, hissiyhteydet kaikille sairaalaosastoille uusissa rakennuksissa, huoltopiha ja muut logistiikkatilat, sekä 550 pysäköintipaikkaa asiakkaita ja henkilökuntaa varten. Maanalaiset tilat otetaan käyttöön samaan aikaan päärakennuksen pohjoisen osan kanssa keväällä 2027.

Laakson yhteissairaala -hankkeen infrarakentaminen aloitettiin joulukuussa 2022. Vain noin kolme ja puoli vuotta myöhemmin merkittävimmät betonivalut ovat loppusuoralla maanalaisissa tiloissa. Maan alle pysäköintilaitokseen on valettu jännitettyjä holveja, maanvaraisia lattioita sekä kuiluja, jotka yhdistävät maanalaiset tilat maanpäällisiin sairaalarakennuksiin.

– Maailma muuttuu ja uusien sairaalatilojen pitää pysyä muutoksessa mukana. Rakennamme Laaksoon sairaala-alueelle infrastruktuuria ja sairaalatiloja, jotka ovat muuntojoustavia. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina uudet teknologiset ratkaisut, etenkin automatiikka ja robotiikka pystytään ottamaan Laaksossa joustavasti käyttöön. Sairaala pystyy elämään ja mukautumaan tarpeiden muuttuessa. Tämä on asettanut merkittäviä vaatimuksia myös maanalaisten tilojen suunnittelun ja infrarakentamisen osalta, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Heino kertoo.

Tekninen innovaatio mahdollisti aikataulun pitämisen

Maanalainen rakentaminen tiiviissä kaupunkiympäristössä on vaatinut poikkeuksellisia ratkaisuja. Yksi merkittävistä innovaatioista on arinapalkkirakenne, jonka avulla sujuvoitettiin rakentamisen vaiheistusta ja saavutettiin aikataulusäästöjä.

Palkkirakenne mahdollisti päärakennuksen rakennustöiden aloittamisen, kun maanalaiset louhintatyöt olivat vielä kesken. Kun päärakennuksen työt käynnistyivät, kalliokuilu oli jo louhittu, mutta hissien ja tekniikkakuilujen väliseiniä ei ollut vielä rakennettu.

– Kyse on arinamaisesta siirtopalkistona toimivasta betonirakenteesta, joka valettiin kallion päälle päärakennuksen kuilujen perustukseksi. Arinapalkkirakenteen ansiosta hissikuilujen johteita ja asennuksia tukeva maanalainen osuus voitiin rakentaa jälkikäteen teräsrakenteisena teräsbetonirakenteiden sijaan, toimialuejohtaja Harri Kuula AFRYltä sanoo.

Miljoonia vuosia vanhat kalliorakenteet esiin

Laakson yhteissairaala -hankkeen louhintatöitä edelsivät laajat kalliolaatututkimukset, joilla arvioitiin yli miljardi vuotta vanhan kallioperän ominaisuuksia suunnittelun lähtötiedoiksi.

– Kalliorakentamisen kannalta alueen kalliolaatu on ollut erinomainen ja mahdollistanut joustavan tilasuunnittelun. Geologeille ja kalliorakennesuunnittelijoille kalliorakennushankkeet ovat aina hieno tilaisuus nähdä Svekofennisen vuoriston poimuja ja juonteita, jotka ovat syntyneet miljardeja vuosia sitten, kertoo A-Insinöörien suunnittelujohtaja Paula Pohjanperä.

Geo- ja kalliorakennesuunnittelua jatketaan alkuvuodesta 2027, kun pohjoisen uudisrakennuksen toteutusvaihe alkaa Laaksossa. Pohjoinen uudisrakennus on päärakennuksen lisäksi toinen sairaala-alueelle rakennettavista uusista sairaalarakennuksista. Näiden lisäksi kaksi säilyvää sairaalarakennusta peruskorjataan vuosien 2028–2030 aikana.