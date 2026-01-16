Näin Helsingin maanalainen maailma muuttui – Laakson yhteissairaalan maanalaiset infratyöt valmistumassa
7.7.2026 10:00:21 EEST | Laakson yhteissairaalan allianssi | Tiedote
Helsingin kantakaupungin alla kulkee nyt kokonaan uusi infrastruktuuri, joka tulee palvelemaan Laakson sairaalaa ja sen käyttäjiä keväästä 2027 alkaen. Rakenne-, geo- ja kallioteknisestä suunnittelusta on vastannut UNITAS-ryhmittymä, jonka muodostavat AFRY ja A-Insinöörit.
Osana Laakson yhteissairaala -hankkeen rakentamista valmistuu mittava maanalainen maailma. Maan alle kahteen tasoon tulevat asiakas- ja ambulanssisaatto, hissiyhteydet kaikille sairaalaosastoille uusissa rakennuksissa, huoltopiha ja muut logistiikkatilat, sekä 550 pysäköintipaikkaa asiakkaita ja henkilökuntaa varten. Maanalaiset tilat otetaan käyttöön samaan aikaan päärakennuksen pohjoisen osan kanssa keväällä 2027.
Laakson yhteissairaala -hankkeen infrarakentaminen aloitettiin joulukuussa 2022. Vain noin kolme ja puoli vuotta myöhemmin merkittävimmät betonivalut ovat loppusuoralla maanalaisissa tiloissa. Maan alle pysäköintilaitokseen on valettu jännitettyjä holveja, maanvaraisia lattioita sekä kuiluja, jotka yhdistävät maanalaiset tilat maanpäällisiin sairaalarakennuksiin.
– Maailma muuttuu ja uusien sairaalatilojen pitää pysyä muutoksessa mukana. Rakennamme Laaksoon sairaala-alueelle infrastruktuuria ja sairaalatiloja, jotka ovat muuntojoustavia. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina uudet teknologiset ratkaisut, etenkin automatiikka ja robotiikka pystytään ottamaan Laaksossa joustavasti käyttöön. Sairaala pystyy elämään ja mukautumaan tarpeiden muuttuessa. Tämä on asettanut merkittäviä vaatimuksia myös maanalaisten tilojen suunnittelun ja infrarakentamisen osalta, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Heino kertoo.
Tekninen innovaatio mahdollisti aikataulun pitämisen
Maanalainen rakentaminen tiiviissä kaupunkiympäristössä on vaatinut poikkeuksellisia ratkaisuja. Yksi merkittävistä innovaatioista on arinapalkkirakenne, jonka avulla sujuvoitettiin rakentamisen vaiheistusta ja saavutettiin aikataulusäästöjä.
Palkkirakenne mahdollisti päärakennuksen rakennustöiden aloittamisen, kun maanalaiset louhintatyöt olivat vielä kesken. Kun päärakennuksen työt käynnistyivät, kalliokuilu oli jo louhittu, mutta hissien ja tekniikkakuilujen väliseiniä ei ollut vielä rakennettu.
– Kyse on arinamaisesta siirtopalkistona toimivasta betonirakenteesta, joka valettiin kallion päälle päärakennuksen kuilujen perustukseksi. Arinapalkkirakenteen ansiosta hissikuilujen johteita ja asennuksia tukeva maanalainen osuus voitiin rakentaa jälkikäteen teräsrakenteisena teräsbetonirakenteiden sijaan, toimialuejohtaja Harri Kuula AFRYltä sanoo.
Miljoonia vuosia vanhat kalliorakenteet esiin
Laakson yhteissairaala -hankkeen louhintatöitä edelsivät laajat kalliolaatututkimukset, joilla arvioitiin yli miljardi vuotta vanhan kallioperän ominaisuuksia suunnittelun lähtötiedoiksi.
– Kalliorakentamisen kannalta alueen kalliolaatu on ollut erinomainen ja mahdollistanut joustavan tilasuunnittelun. Geologeille ja kalliorakennesuunnittelijoille kalliorakennushankkeet ovat aina hieno tilaisuus nähdä Svekofennisen vuoriston poimuja ja juonteita, jotka ovat syntyneet miljardeja vuosia sitten, kertoo A-Insinöörien suunnittelujohtaja Paula Pohjanperä.
Geo- ja kalliorakennesuunnittelua jatketaan alkuvuodesta 2027, kun pohjoisen uudisrakennuksen toteutusvaihe alkaa Laaksossa. Pohjoinen uudisrakennus on päärakennuksen lisäksi toinen sairaala-alueelle rakennettavista uusista sairaalarakennuksista. Näiden lisäksi kaksi säilyvää sairaalarakennusta peruskorjataan vuosien 2028–2030 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna TainioKiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala / viestintäPuh:040 841 3600ext-anna.tainio@hus.fi
Laakson sairaala-alue uudistuu
Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.
Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.
Lue lisää laaksonyhteissairaala.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Laakson yhteissairaalan allianssi
Laaksossa juhlittiin harjannostajaisia16.1.2026 10:29:58 EET | Tiedote
Laakson yhteissairaala-hankkeen harjannostajaisia vietettiin torstaina 15.1.2026. Sairaala-alueen näkyvimmäksi maamerkiksi muodostuva kahdeksansiipinen päärakennus on saavuttanut harjakorkeuden. Uusi päärakennus nousee ainutlaatuiselle paikalle Olympiastadionin läheisyyteen ja keskuspuiston kupeeseen.
Laakson geokaivon poraus edennyt lähes 1000 metrin syvyyteen23.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Syvän geokaivon poraus aloitettiin Laakson kentällä syyskuun puolivälissä. Olemme edenneet porauksessa lähes kilometrin syvyyteen. Porauksen alkuvaiheessa työmaalla on keskitytty porakaluston testaamiseen ja optimointiin.
Kutsu medialle: Tervetuloa Laakson geokaivohankkeen mediatilaisuuteen 23.10.7.10.2025 13:55:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajia geokaivohankkeen mediatilaisuuteen ja työmaakäynnille torstaina 23.10.2025 kello 10–12. Paikka: Laakson yhteissairaala -hankkeen (LYS) projektitoimisto, Laakson sairaala, rakennus 1, Lääkärinkatu 8 C (5. krs), 00250 Helsinki.
Ohkolassa vietettiin uuden sairaalan harjannostajaisia9.6.2025 08:55:41 EEST | Tiedote
Ohkolan sairaalan uudisrakennuksen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 6.6.2025. Uusi sairaalarakennus nousee Mäntsälään Linjatien varteen Ohkolan nykyisen sairaalarakennuksen viereen.
Marko Heino Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtajaksi4.2.2025 10:00:55 EET | Tiedote
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallitus on nimittänyt Marko Heinon yhtiön toimitusjohtajaksi 1.3.2025 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Marko Virtanen jatkaa yhtiössä helmikuun ajan varmistaen sujuvan tehtävien siirron seuraajalleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme