Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kirjallisuusfestivaali LittFest julkistaa ensimmäiset vieraansa

7.7.2026 11:10:27 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Marraskuussa 12.–14.11.2026 järjestettävä kirjallisuusfestivaali kokoaa Vaasaan jälleen nimekkäitä kirjailijoita. LittFestiin saapuvat Monika Fagerholm, Kjell Westö, Kirsti Manninen (Enni Mustonen), Axel Åhman, Emmi Itäranta, Jessikka Aro ja Tuomas Enbuske. Syksyllä on luvassa myös lukupiirejä ennen festivaalia.

Monika Fagerholm. Kuva: Niklas Sandström
Monika Fagerholm. Kuva: Niklas Sandström

Vaasan kirjallisuusfestivaali LittFestin ensimmäiset kirjailijavieraat on julkistettu. Tapahtumassa nähdään nimekkäitä kirjailijoita, kuten kansainvälisesti tunnettu Monika Fagerholm, joka sai viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanillaan Eristystila - kapinoivia naisia. Mukana on myös yksi maamme palkituimmista nykykirjailijoista: mestarikertoja Kjell Westö tunnetaan Helsinkiin sijoittuvista historiallisista romaaneistaan. Hänen uusin sukupolviromaaninsa Coda ilmestyy syksyllä.

Enni Mustonen -nimellä kirjoittava Kirsti Manninen on yksi Suomen luetuimmista kirjailijoista. Hänen romaanejaan on myyty yli miljoona kappaletta. Elävää historiallista kuvausta naisten arjesta ja elämänmenosta on tarjolla myös uudessa sarjassa Kytösavun tarinoita, joka sijoittuu 1800–1900-lukujen pohjalaismaisemiin.

Kirjailija, toimittaja ja koomikko Axel Åhman tunnetaan erityisesti KAJ-yhtyeestä. Vöyriltä kotoisin oleva ja Vaasassa asuva Åhman on julkaissut novellikokoelman, lastenkirjan ja romaanin, joka ilmestyi suomeksi tänä vuonna. Tulisielu-romaanin aiheena on pikkupaikkakunnan harrastelijateatteri. Ruotsinkielinen Eldsjäl julkaistiin vuonna 2023.

Emmi Itäranta edustaa palkittua fantasia- ja scifi-kirjallisuutta. Hänen kansainvälisestikin tunnettu esikoisteoksensa Teemestarin kirja on käännetty useille kielille. Kalevalan tarinan Louhen näkökulmasta kertova fantasiaromaani Lumenlaulaja oli vuoden 2026 Runeberg-ehdokas.

Toimittaja ja tietokirjailija Jessikka Aro käsittelee teoksissaan Venäjän informaatiosodankäyntiä tutkivan journalismin keinoin. Useita journalistipalkintoja saaneen Aron teoksia ovat Putinin trollit, Putinin maailmansota ja viime vuonna ilmestynyt Putinin USA.  Tuomas Enbuske tunnetaan ajankohtaisia keskusteluja herättävistä puheenvuoroistaan. Toimittaja, kirjailija ja mediapersoona on kirjoittanut useita tietokirjoja ja kolumneja.

Uutuutena: lukupiirit ennen festivaalia

Syksyn aikana kirjastossa järjestetään myös LittFestiin tulevien Kirsti Mannisen, Kjell Westön ja Ville Mäkipellon kirjojen tiimoilta lukupiirejä. Lukupiirit pidetään 24.9., 15.10. ja 5.11. pääkirjaston Venny-tilassa. Mukaan voi ilmoittautua elokuussa kaupungin verkkosivuilla.

Tämän vuoden kirjallisuusfestivaalin 12.–14.11.2026 teemana on Heijastus, joka kutsuu tarkastelemaan kirjallisuutta ja ihmiskokemusta peilinä. Teeman kautta käsitellään esimerkiksi disinformaatiota, ilmastoa ja tulevaisuutta, naisten historiaa sekä identiteettiä ja ihmissuhteita. Ohjelma päivittyy syksyn myötä.

Vaasa LittFest Vasa on vuodesta 2001 järjestetty kaksikielinen kirjallisuustapahtuma, joka tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia huippukirjailijoiden ja laatukirjallisuuden parissa.

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Ilkka Nyqvist, kulttuurituottaja, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut p. +358400564469, ilkka.nyqvist@vaasa.fi

Kuvat

Monika Fagerholm. Kuva: Niklas Sandström
Monika Fagerholm. Kuva: Niklas Sandström
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Kjell Westö. Kuva: Niklas Sandström/Otava
Kjell Westö. Kuva: Niklas Sandström/Otava
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Kirsti Manninen. Kuva: Jonne Räsänen/ Otava
Kirsti Manninen. Kuva: Jonne Räsänen/ Otava
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Axel Åhman. Kuva: Erik Åhman
Axel Åhman. Kuva: Erik Åhman
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Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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