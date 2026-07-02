Etelä-Euroopan premium-huviloihin erikoistunut Villada Oy siirtyi uuteen omistukseen 2.7.2026. Yhtiön koko osakekanta on osakekaupalla siirtynyt Travel Design Store Collection Oy:lle. Yhtiön omistavat 100-prosenttisesti matkailualan pitkän linjan yrittäjät Sonja Sarlin ja Jari Sarlin. Kaupan yksityiskohtia ei julkisteta.

Vuonna 2014 perustettu Villada on kasvanut yli vuosikymmenen aikana vakiintuneeksi lomahuviloiden välittäjäksi Suomessa. Vuosien varrella yli 20 000 suomalaista matkailijaa on viettänyt lomansa Villadan välittämissä huviloissa eri puolilla Etelä-Eurooppaa.

Yrityksen perustajille omistajanvaihdos on luonteva jatko viime vuosien strategiselle kehitykselle.

– Viime vuosina oma fokuksemme on siirtynyt yhä vahvemmin kotimaan matkailuun ja erityisesti kansainvälisille matkailijoille suunnattuihin elämyksiin Mökkivuokran ja Hideout Villasin kautta. Siksi tuntui oikealta hetkeltä löytää Villadalle uusi omistaja, joka voi jatkaa sen kehittämistä seuraavaan vaiheeseen, toteavat Tommi Lehtonen ja Eerik Rusanen.

Villadan ja Aktiv-Resorin välillä on ollut yhteistyötä jo ennen yrityskauppaa, minkä ansiosta uusi omistaja oli luonnollinen jatkaja liiketoiminnalle.

– Aktiv-Resorin yrittäjillä on vahva kokemus laadukkaista matkapalveluista ja pitkä historia suomalaisessa matkailualassa. Uskomme, että yhteiset arvot, osaaminen ja olemassa olevat synergiat luovat erinomaiset edellytykset Villadan tulevalle kasvulle, Lehtonen ja Rusanen sanovat.

Yrityskauppa ei aiheuta muutoksia Villadan päivittäiseen toimintaan. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita palvelee jatkossakin tuttu organisaatio, ja yhtiön toiminta jatkuu normaalisti uuden omistuksen alaisuudessa. Sonja Sarlin jatkaa Villadan toimitusjohtajana ja Jari Sarlin talousjohtajana.

– Villada on rakentanut vahvan aseman Suomen premium-huvilamarkkinassa, ja sen tunnettuus asiakkaiden keskuudessa on erinomainen. Haluamme kehittää yhtiötä pitkäjänteisesti sen vahvuuksien pohjalta. Villada täydentää erinomaisesti muuta matkailuliiketoimintaamme, ja Aktiv-Resorin 40 vuoden kokemus sekä vahva kansainvälinen matkailuosaaminen tukevat Villadan seuraavaa kasvuvaihetta. Uuden omistuksen myötä asiakkaat saavat samasta paikasta premium-huvilat, lennot ja muut matkailupalvelut. Näin voimme tarjota entistä kokonaisvaltaisempia ja yksilöllisesti räätälöityjä matkaelämyksiä. Samalla yhdistämme laadukkaan huvilaverkoston ja matkailuasiantuntijuuden saman toimijan alle. Näemme myös mahdollisuuksia kasvattaa Villadan tunnettuutta ja laajentaa toimintaa kansainvälisillä markkinoilla, Sonja ja Jari Sarlin toteavat.

Lehtonen ja Rusanen jatkavat yrittäjinä keskittyen kotimaan matkailuun erikoistuneen Mökkivuokran sekä kansainvälisille matkailijoille luksusmatkailupalveluita tarjoavan Hideout Villasin kehittämiseen.