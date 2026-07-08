Maatilat ovat yhä useammin kyberuhkien kohteena – uusi hanke auttaa varautumaan riskeihin
13.7.2026 09:46:00 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria Pohjois-Suomessa alkuvuodesta käynnistynyt Tilan DigiTurva Haltuun -hankkeen tavoitteena on parantaa maatilojen tietoturvaosaamista sekä vahvistaa koko yhteiskunnan huoltovarmuutta.
Kyberuhkien riski maatiloilla on lisääntynyt, sillä yhä useamman tilan toiminta nojaa digitaalisten järjestelmien varaan.
Samaan aikaan monelta tilalta puuttuu tietämys, ymmärrys tai osaaminen kyberturvallisuudesta ja uhkakuviin varautumisesta.
Tähän ajankohtaiseen haasteeseen on tarttunut alkuvuodesta käynnistynyt Tilan DigiTurva Haltuun –hanke. ProAgria Pohjois-Suomen vuoden 2027 loppuun asti kestävässä hankkeessa koulutetaan maatiloja järjestämällä koulutuksia ja koostamalla itsenäisesti hyödynnettävää koulutusmateriaalia.
– Maatiloilla lähes kaikki kriittinen tieto on nykyään digitaalisessa muodossa. Siksi jokaisen yrittäjän pitäisi ymmärtää ainakin perustason tietoturva: mitä tietoa pitää suojata ja miten se tehdään, hankkeen projektipäällikkö Tarja Karjalainen korostaa.
Hyökkäyksen kohteena ei aina ole itse maatila
Maatiloihin kohdistuvien kyberhyökkäysten motiivit vaihtelevat ilkivallasta taloudellisiin vahinkoihin. Kohteena ei välttämättä aina ole itse maatila vaan ulkopuolinen toimija, kuten lypsyrobottien valmistaja, jonka järjestelmiin hyökkäys kohdistuu yksittäisen tilan kautta.
– Tietoturvahyökkäykset ja tuotannon seisahtuminen voi tarkoittaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä jo tunneissa. Tilalla tulisi olla käsitys siitä, mitä mahdollinen häiriö ja tuotannon seisahtuminen kustantaa ja onko varautuminen riittävällä tasolla, sillä myös vakuutusyhtiöt ovat asiasta kiinnostuneita, Tarja Karjalainen kertoo.
Merkittävä osa tietoturvariskeistä liittyy hyvin yksinkertaisiin asioihin. Arvioiden mukaan jopa puolet murtautumisista kohdistuu vanhentuneisiin tai päivittämättömiin laitteisiin.
Tietoturvaa voi edistää huolehtimalla, että...
- Tilan salasanat ovat vahvoja eivätkä ne toistu useassa paikassa
- Tilan laitteiden oletussalasanat on vaihdettu
- Tilan laitteet ja ohjelmistot on päivitetty
- Tilan tiedot on varmuuskopioitu ja tietojen palauttamista on testattu
- Tilalla on UPS-järjestelmä, joka estää jännitepiikkien aiheuttamat laitevauriot
- Tilan tuotannon jatkuminen on suojattu verkkoyhteyskatkojen varalta
Osa maatiloista sulkee silmänsä
Tarja Karjalaisen mukaan maatilojen suhtautumisessa kyberuhkiin on selkeitä eroja: osa tiloista on hyvinkin perehtyneitä asiaan, kun taas osa on sivuuttanut asian kokonaan. Lisäksi löytyy tiloja, jotka ymmärtävät aiheen tärkeyden, mutta eivät tiedä miten toimia.
Muhoksella Koivulan Maito & Juustoa pyörittävä Joni Pitkänen kertoo, että heidän tilansa tietoturva-asioista huolehtii ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka tarkistaa laitteet puolen vuoden välein.
– Se oli minulle helpoin ratkaisu, sillä en itse ymmärrä tietoturva-asioista tarpeeksi. Esimerkiksi vielä muutama vuosi takaperin kaikki yrityksen tiedot olivat yhden kannettavan tietokoneen varassa, Pitkänen kertoo.
Sittemmin tilalla on otettu käyttöön tietojen varmuuskopiointi ja tietokoneet on suojattu virusten torjuntaohjelmilla.
Tilan DigiTurva Haltuun –hankkeesta Pitkänen toivoo saavansa käsityksen siitä, mitkä ovat tilaa koskevat uhkakuvat, miten ne voivat realisoitua ja miten niihin voidaan tilalla varautua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Karjalainen
Projektipäällikkö, Tilan DigiTurva Haltuun
ProAgria Pohjois-Suomi
tarja.karjalainen@proagria.fi
040 630 2363
Joni Pitkänen
Tilanvetäjä & Kehitysvastaava
Koivulan Maito & Juusto
joni@koivulan.fi
0400 609 174
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ProAgria Pohjois-Suomi
ProAgria Pohjois-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maatilojen ja maaseutuyritysten kumppani – tuotannon, talouden ja johtamisen asiantuntija. Eri puolilla Pohjois-Suomea työskentelee noin 80 osaajan verkosto.
Tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille on tärkeää mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
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