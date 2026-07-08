Maatilat ovat yhä useammin kyberuhkien kohteena – uusi hanke auttaa varautumaan riskeihin

ProAgria Pohjois-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maatilojen ja maaseutuyritysten kumppani – tuotannon, talouden ja johtamisen asiantuntija. Eri puolilla Pohjois-Suomea työskentelee noin 80 osaajan verkosto.

Tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille on tärkeää mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.