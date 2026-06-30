Aurlahteen palkataan kolme rantatyöntekijää

Tunnetko olosi turvalliseksi Lohjan liikenteessä? Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta alueesi turvallisuuteen 16.6.2026 13:46:28 EEST | Tiedote

Lohjan kaupunki laatii uutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa yhteistyössä Uudenmaan elinvoimakeskuksen kanssa. Tavoitteena on tunnistaa Lohjan keskeiset liikenneturvallisuuden haasteet ja löytää toimenpiteet, joilla liikkumisesta tehdään turvallisempaa kaikille. Asukkaiden havainnot ovat tässä työssä avainasemassa, ja niitä kerätään nyt asukaskyselyllä.