Lohjan kaupunki

Aurlahteen palkataan kolme rantatyöntekijää

6.7.2026 15:38:41 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Lohjan kaupunki palkkaa Aurlahden uimarannalle kolme rantatyöntekijää 8.7.–9.8.2026 väliselle ajalle. Rantatyöntekijöiden tehtävänä on parantaa uimarannan turvallisuutta. Turvallisuutta lisätään myös kylteillä ja levähdysalustoilla.

Rantatyöntekijöiden tehtävänä on puuttua turvallisuutta heikentävään toimintaan sekä valvoa, etteivät kävijät riko ranta-alueen sääntöjä. Mikäli vedessä tapahtuu jotain, työntekijät tarkistavat tilanteen suppilaudalla tai veneellä. He eivät toimi rannalla hengenpelastajina.

Rantatyöntekijät työskentelevät ma-su klo 12–17 ja heidät tunnistaa kaupungin logoilla varustetusta vaatetuksesta. Kerrallaan vuorossa on yksi työntekijä.

Uintiturvallisuuden lisäämiseksi rannalle tuodaan myös levähdysalustoja. Lisäksi rannan infokyltit päivitetään lähiviikkojen aikana. Kaupunki suunnittelee myös vesilaitteiden suojaamista puomeilla.  

Muutosten taustalla on Aurlahden kasvanut kävijämäärä. Tänä kesänä Aurlahdessa toteutetaan laskenta, jolla kävijämäärää mitataan.

Avainsanat

aurlahtilohjan kaupunkiuimarannatturvallisuus

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