Caruna uudistaa 41 kilometriä voimajohtoa Naantalin ja Uudenkaupungin välillä
7.7.2026 10:30:00 EEST | Caruna Networks Oy | Tiedote
Caruna uudistaa Naantalin ja Uudenkaupungin välisen 110 kV -voimajohdon. Keväällä käynnistyneet rakennustyöt jatkuvat vaiheittain, ja voimajohdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.
Hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tullut noin 41 kilometriä pitkä 110 kV -voimajohto, sekä teknisen käyttöikänsä päässä oleva Hentulan 110 kV kytkinlaitos.
– Uudistus mahdollistaa alueen sähkönkäytön kasvun ja uusien asiakkaiden liittämisen verkkoon. Samalla sähköverkkoa vahvistetaan ja sen käytettävyyttä parannetaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, kuten kotitalouksien, yritysten ja energiantuotannon kasvavaan sähkönkäyttöön, sanoo Carunan myyntipäällikkö Lassi Vuokko.
Caruna saneeraa teknisen käyttöikänsä päähän tulleen Naantalin-Uudenkaupungin välillä kulkevan 110 kV voimajohdon. Saneerattava osa käsittää tässä vaiheessa Maskun ja Uudenkaupungin välisen osuuden. Naantalin kaupungin alueella olevaa johtoa ei saneerata tässä vaiheessa. Voimajohto on tarkoitus saneerata pääsääntöisesti nykyisen johdon paikalle.
Voimajohto Naantalin ja Uudenkaupungin välillä on tärkeä osa alueen suurjännitteistä jakeluverkkoa sekä paikallista sähkönjakelua. Sähkönkäyttö kasvaa alueella muun muassa teollisuuden, palveluiden, liikenteen, lähiruokatuotannon, kuten esimerkiksi kasvihuoneviljelyn sekä kotitalouksien sähköistymisen sekä uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisen vuoksi. Vahva ja luotettava sähköverkko varmistaa sen, että sähköä voidaan siirtää luotettavasti myös tulevaisuudessa, kun huomioidaan kysynnän kasvu.
Rakentaminen etenee vaiheittain
Rakennustöitä tehdään vaiheittain koko voimajohtoreitin alueella. Työt voivat näkyä alueella esimerkiksi työmaaliikenteenä, alueella tehtävinä valmistelu- ja rakennustöinä sekä myöhemmin vanhojen rakenteiden purkutöinä. Caruna ja hankkeen toteuttajat pyrkivät siihen, että rakentamisen vaikutukset alueen arkeen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Voimajohdon uusiminen on pitkä hanke, jossa huomioidaan muun muassa turvallisuus, purkumateriaalien kierrätys sekä ympäristöasiat. Ympäristöselvityksen mukaan rakentamisen vaikutukset ovat tämän työn osalta vähäiset alueella.
Materiaalit kiertoon vastuullisesti
Voimajohdon uusimisen yhteydessä syntyvät purkumateriaalit kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Käytöstä poistuvat puiset pylväsjalat, metallijohtimet sekä muut verkon rakenteet ohjataan pääosin materiaalikierrätykseen tai energiakäyttöön. Materiaalitehokkuus ja vastuulliset materiaalivalinnat ovat tärkeä osa Carunan sähköverkon koko elinkaarta rakentamisesta purkuun ja kierrätykseen.
Asiakkaille tiedotetaan tarvittaessa erikseen mahdollisista työn vaikutuksista. Maanomistajiin on oltu yhteydessä hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen.
Sähköverkkoa vahvistetaan tulevaisuuden tarpeisiin
Sähköverkon kapasiteetin vahvistaminen on edellytys alueen kasvulle ja puhtaalle siirtymälle. Kun lämmitys, liikenne, teollisuus ja energiantuotanto sähköistyvät, sähköverkolta vaaditaan aiempaa enemmän siirtokykyä ja joustavuutta.
– Sähköverkon pitkäjänteinen kehittäminen varmistaa, että alueen asiakkaat voivat luottaa sähkönjakeluun myös sähkönkäytön kasvaessa ja muuttuessa. Uusittava voimajohto ja Hentulan kytkinasema vahvistavat alueen sähkönsiirtokapasiteettia sekä verkon käytettävyyttä ja käyttövarmuutta ja mahdollistavat uusien asiakkaiden liittämisen verkkoon, sanoo Vuokko.
Hankkeen aikataulu
- Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2026.
- Voimajohdon pituus on noin 41 kilometriä.
- Voimajohdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lassi VuokkoMyyntipäällikköCaruna/Myynti
myynti- ja asiakaspäällikkö, SJ-asiakkuudet
Alueet: Länsi- ja Lounais-Suomi (Satakunta), Espoo koko alue
Caruna lyhyesti
Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.
Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 744 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.
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