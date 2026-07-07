Suomalaiselle maisema-arkkitehtuurille arvostettu kansainvälinen tunnustus

European Garden Award 2026 -palkinnot jaettiin kesäkuun lopussa Stiftung Schloss Dyckissä Jüchenissä Saksassa järjestetyssä palkintotilaisuudessa.

European Garden Award -palkinnon myöntää European Garden Heritage Network (EGHN), joka edistää historiallisten puutarhojen ja puistojen säilyttämistä, kehittämistä ja tunnettuutta Euroopassa. Palkinnon ehdokkaat valitsee vuosittain kansainvälinen tuomaristo. Tänä vuonna kansainvälinen tuomaristo valitsi eri puolilta Eurooppaa yli 60 maisema- ja puutarha-arkkitehtuurikohdetta palkintokategorioiden ehdokkaiksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kategoriassa ensimmäisen palkinnon sai Parco della Pace Vicenzassa Italiassa. Jaetun toisen palkinnon saivat Hatsinanpuiston lisäksi Pariisin Hôpital Saint-Antoinen yliopistosairaalan kattopuutarha.

Hatsinanpuiston maisema-arkkitehtisuunnittelusta vastasi Loci maisema-arkkitehdit Oy. Suunnittelusta vastasivat maisema-arkkitehdit Pia Kuusiniemi, Félix Bourgeau, Pauliina Korhonen ja Milla Hakari. Tilaajana toimi Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen Kristina Rocha.

Ilmastonmuutokseen sopeutuva kaupunkipuisto

Leppävaaran liikenneväylien ja tiiviin rakentamisen keskelle sijoittuva Hatsinanpuisto on viihtyisä kaupunkipuisto ja osa alueen sinivihreää infrastruktuuria. Puistossa yhdistyvät tulvasuojelu, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja virkistysarvot. Se toimii sekä ekologisena käytävänä että kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut Monikonpuro, tulvaherkkä kaupunkipuro, joka on arvokas taimenen elinympäristö. Hatsinanpuistossa maisema on suunniteltu mukautumaan puron tulvimiseen ja veden vaihteluun. Suuri osa puistosta toimii tarvittaessa tulvatasanteena. Puron varren tukimuurit vakauttavat uomaa ja muodostavat samalla kaupunkilaisille terasseja ja istuskelupaikkoja aivan veden äärelle.

Hanke vie hulevesien hallinnan perinteistä teknistä ratkaisua pidemmälle kohti luontopohjaista kaupunkisuunnittelua. Monikonpuron suunnittelussa on huomioitu taimenen elinolosuhteet ekologisesti yhteistyössä purobiologien kanssa: luonnonmukaiset pohjamateriaalit ja kivet tukevat taimenen kutemista, ja tulvia kestävät istutukset sopeutuvat sääolosuhteisiin ja vedenkorkeuteen. Kasvillisuus tukee luonnon monimuotoisuutta ja säilyttää alueen vehreän ilmeen myös ajoittaisten tulvien ja vuodenaikojen vaihtelun keskellä.

Puisto tarjoaa erilaisia tapoja kokea vesi osana kaupunkitilaa. Korotetut reitit pysyvät käytettävinä ympäri vuoden. Samalla Hatsinanpuisto parantaa jalankulun yhteyksiä ja vahvistaa alueen viherrakennetta.

Valmistumisensa jälkeen Hatsinanpuistossa on havaittu taimenenkannan ja saukkopopulaation elpymistä, mikä kertoo puron ekologisen toiminnan palautumisesta. Puistosta on myös tullut aktiivisesti käytetty julkinen tila.

Hatsinanpuisto on esimerkki siitä, miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus ja laadukas kaupunkitila voidaan yhdistää tiiviissä kaupunkiympäristössä.

Puisto valittiin Vuoden Ympäristörakenne 2024 -kohteeksi.

European Garden Award 2026 -palkitut

Tänä vuonna European Garden Award -palkinnot myönnettiin seuraaville eurooppalaisille maisema- ja puutarha-arkkitehtuurikohteille:

Climate Adaptation Measures in Parks and Gardens

1. palkinto

Parco della Pace, Vicenza, Italia

PAN Associati & EMF Paisatge

Jaettu 2. palkinto

Hatsinanpuisto, Espoo, Suomi

Loci Landscape Architects

Loci Landscape Architects New Headquarters of the Hôpital Saint Antoine AP-HP, Pariisi, Ranska

ChartierDalix

Design or Concept of a Contemporary Park or Garden

1. palkinto

Memorial Garden for the Paris Attacks of 13 November 2015, Pariisi, Ranska

Wagon Landscaping & Gilles Clément

Jaettu 2. palkinto

House of Music, Budapest, Unkari

Gardenworks

Gardenworks Steno Diabetes Center, Kööpenhamina, Tanska

STED – By og Landskab

Management or Development of a Historic Park or Garden

1. palkinto

Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore, Venetsia, Italia

Venice Gardens Foundation

Jaettu 2. palkinto