Rautakauppakonserni Bygghemma Finland takoi ennätystuloksen ja yli 13 prosentin kasvun

MEDIATIEDOTE

Julkaisuvapaa: 07.07.2026

HELSINKI – Suomalainen rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen markkina on ollut vaikeassa markkinatilanteessa. Yksityistalouksien asuntokauppa ja suuret remonttiprojektit eivät ole vielä elpyneet. Netraudan ja Taloon.comin emoyhtiö Bygghemma Finland on kuitenkin onnistunut kääntämään tilanteen edukseen.

Yritys on kasvanut noin 10 prosentin vauhtia jo yhdeksän kuukauden ajan. Alkuvuonna verkkokaupan sivustokäyntien määrä loikkasi yli 18 prosenttia. Samalla yrityksen tunnettuus on parantunut: Kokonaistunnettuus oli alkuvuonna 70 prosenttia. MTV:n kanssa tuotetussa tuoreimmassa kevään mittauksessa Netraudan bränditunnettuus kasvoi kuusi prosenttiyksikköä.

”Tämä kertoo siitä, että mallimme toimii myös haastavassa markkinatilanteessa. Kasvamme kannattavasti ja voitamme markkinaosuutta. Kuluttajat harkitsevat päätöksiään enemmän, mutta verkkokaupan kysyntä jatkaa rakenteellista kasvuaan”, Bygghemma Finlandin toimitusjohtaja Henrik Hahtovirta sanoo.

Kasvun takana teknologia ja puolen miljoonan tuotteen valikoima

Ennätystuloksen takana on pitkäjänteinen ja ammattimainen kauppiasvetoinen tekeminen. Netraudan menestysreseptin taustalla vaikuttaa neljä tekijää:

- Aito ydinlupaus: Tarjoamme asiakkaillemme Suomen markkinoiden laajimman valikoiman, laatua, nopeutta ja parhaan hintatason. Suomalaisille koti on sydämen asia. Me teemme unelmien kodin rakentamisesta mahdollista myös haastavina taloudellisina aikoina.

- Jatkuva laajentuminen: Kasvatamme ydinsegmenttejämme ja löydämme jatkuvasti uusia tuotekategorioita. Valikoimamme ylittää jo puolen miljoonan tuotteen rajan, ja olemme hyvää vauhtia matkalla kohti seuraavaa merkkipaalua: miljoonan tuotteen valikoimaa.

- Teknologia & logistiikka: Parannamme toimitusketjuamme ja asiakaskokemustamme jatkuvasti – hyödynnämme automaatiota ja tekoälyä tehokkaasti kaikessa tekemisessämme.

- Ihmiset & kulttuuri: Henkilöstö ja työntekijöidemme tyytyväisyys ovat meille aina avainasemassa. Meillä ihmiset mahdollistavat menestyksen ja vievät meitä kohti kunnianhimoisia tulevaisuuden tavoitteita.

Netrauta.fi ja Taloon.com ovat lunastaneet remotoijien luottamuksen.

”Me tarjoamme ihmisille helposti saavutettavan ja edullisen kaupan, jotta he voivat luoda koteja, joihin he haluavat panostaa. Toimintamme suuri mittakaava ja tehokkuutemme hyödyttävät kuluttajaa ja näkyvät suoraan asiakkaille edullisissa hinnoissa ja nopeissa toimituksissa, Hahtovirta toteaa.

Tutkimus: Alan arvostetuin kumppani tavarantoimittajille

Netraudan ja Taloon.comin verkkokaupat tavoittavat kuukausittain noin 2,5 miljoonaa suomalaista kävijää. Tämä tekee yhtiöstä tärkeän kumppanin sekä kotimaisille että pohjoismaisille tavarantoimittajille tilanteessa, jossa markkina on muuten haastava.

Netraudan puolen miljoonaa tuotteen valikoima kehittyy jatkuvasti laadukkaammaksi ja suomalaisasiakkaille räätälöitynä.

”Tämä valikoiman mittakaava ja mahdollisuus laajentaa sitä nopeasti muodostavat perustan kaupalle, joka on erittäin houkutteleva sekä asiakkaille että tavarantoimittajille”, Hahtovirta kertoo.

Pitkäaikaiset kumppanuudet kantavat hedelmää: Gradient Benchmarkin tekemässä Tavarantoimittajien Palaute Rautakaupalle 2026 -tutkimuksessa Netrauta on keväällä 2026 arvioitu alan arvostetuimmaksi kumppaniksi kokonaistutkimuksen parhailla arvosanoilla.

”Roolimme on auttaa kaikkia toimittajia ja luoda kasvua yhdessä. Toimimme kumppaneina niin suurten pohjoismaisten brändien kuin pienten paikallisten valmistajien kanssa. Haluamme tarjota kumppaneillemme mahdollisuuden kasvaa myös vaikeassa suhdanteessa. Olen äärimmäisen ylpeä tiimistämme ja siitä luottamuksesta, jota saamme nauttia niin asiakkailtamme kuin tavarantoimittajiltamme”, Hahtovirta kertoo.

Pohjoismainen mittakaava, paikallinen toteutus

Osana Bygghemma Nordic -konsernia Netrauta pystyy yhdistämään Pohjoismaisen hankintavoiman ja toimittajaverkoston, skaalautuvan verkkokauppa-alustan ja teknologisen perustan sekä hinnoittelun, logistiikan ja asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen. Tähän yhdistyy vahva paikallinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista Suomessa.



“Uskomme että kodin rakentamisen, remontoinnin ja sisutustarvikeuppassa tulee olemaan aina tärkeä tuntea paikallinen asiakas ja toimia tiiviissä yhteistyössä suomalaisten toimittajien kanssa”, Hahtovirta sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Henrik Hahtovirta, Toimitusjohtaja, +358 50 5903858, henrik.hahtovirta@bygghemma.fi

Bygghemma Finland / Netrauta lyhyesti:

Bygghemma Finland operoi Netrauta- ja Taloon.com-verkkokauppoja, jotka ovat Suomen johtavia digitaalisia ostospaikkoja kodin kunnostamiseen, rakentamiseen ja remontointiin. Yritys on osa pohjoismaista Bygghemma Nordicia, Tukholman pörssissä listattua BHG Groupia, ja tarjoaa Suomen laajimman valikoiman tuotteita asumisen ja rakentamisen tarpeisiin. Vuoden 2025 liikevaihto oli 96,1 miljoonaa euroa ja tulos 2,56 miljoonaa euroa. Yritys työllistää Suomessa 100 henkilöä.