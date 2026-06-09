Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki

Linnanmäki ehdolla Vuoden kotimaiseksi vierailukohteeksi

7.7.2026 11:23:47 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote

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Linnanmäki on asetettu ehdolle Finnish Travel Galan Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategoriassa. Suomalaisen matkailualan vuosittaisessa palkintogaalassa voittaja ratkaistaan valtakunnallisella suosittelututkimuksella, jossa ratkaisevassa roolissa ovat asiakkaiden kokemukset.

Ilmakuva Linnanmäen huvipuistosta Helsingissä, jossa näkyy useita huvipuistolaitteita ja rakennuksia sekä ihmisiä kävelemässä alueella.
Linnanmäen huvipuisto

Vuodesta 2017 järjestetty Finnish Travel Gala on suomalaisen matkailualan palkintogaala, jossa palkitaan yleisön ja matkailualan ammattilaisten valitsemia matkailuyrityksiä, -toimijoita ja -kohteita. Linnanmäki on asetettu ehdolle Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategoriassa.

Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategorian voittaja valitaan valtakunnallisen Net Promoter Score (NPS) -tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa matkailijat ja matkailualan ammattilaiset arvioivat, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat kohdetta muille. Viime vuonna tutkimukseen osallistui yli 12 500 vastaajaa eri puolilta Suomea. 

– On suuri kunnia olla ehdolla kategoriassa, jossa ratkaisevaa on asiakkaiden oma kokemus. Ehdokkuus kertoo meille ennen kaikkea siitä, että Linnanmäki koetaan merkitykselliseksi osaksi ihmisten yhteisiä elämyksiä, kesämuistoja ja vapaa-ajanviettoa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä sanoo. 

Asiakkaat ovat Linnanmäen toiminnan ytimessä 

Linnanmäellä asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Kävijäkokemusta seurataan jatkuvasti palautteen, tutkimusten ja suositteluhalukkuutta mittaavan Linnanmäen oman NPS-mittarin avulla. Tällä huvikaudella Linnanmäki on panostanut asiakaskokemuksen sujuvoittamiseen mm. itsepalvelukassoja lisäämällä.

Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää huvipuiston aluetta paikkana, jossa on syitä vierailla entistä monipuolisemmin ja useammin, eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.

– Asiakkaat ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Mittaamme asiakaskokemusta jatkuvasti ja hyödynnämme saamaamme palautetta päivittäin. Haluamme tietää, mikä tekee vierailusta onnistuneen, ja miten voimme kehittää syitä vierailla Linnanmäellä tulevaisuudessa entistäkin useammin ja monipuolisemmin, Järvelä sanoo. 

Voittaja palkitaan marraskuussa

Finnish Travel Galan suosittelututkimus käynnistyi 6.7.2026 ja on auki yleisölle 31.8.2026 saakka. Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategorian voittaja julkistetaan Finnish Travel Galassa marraskuussa 2026. Kilpailun järjestää Suomen matkailualan liitto SMAL. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja ehdokkaista löytyy osoitteesta www.finnishtravelgala.fi

Avainsanat

Linnanmäkifinnish travel galamatkailu

Yhteyshenkilöt

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Ilmakuva Linnanmäen huvipuistosta Helsingissä, jossa näkyy useita huvipuistolaitteita ja rakennuksia sekä ihmisiä kävelemässä alueella.
Linnanmäen huvipuisto
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.

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