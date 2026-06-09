Linnanmäki ehdolla Vuoden kotimaiseksi vierailukohteeksi

Vuodesta 2017 järjestetty Finnish Travel Gala on suomalaisen matkailualan palkintogaala, jossa palkitaan yleisön ja matkailualan ammattilaisten valitsemia matkailuyrityksiä, -toimijoita ja -kohteita. Linnanmäki on asetettu ehdolle Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategoriassa.

Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategorian voittaja valitaan valtakunnallisen Net Promoter Score (NPS) -tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa matkailijat ja matkailualan ammattilaiset arvioivat, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat kohdetta muille. Viime vuonna tutkimukseen osallistui yli 12 500 vastaajaa eri puolilta Suomea.

– On suuri kunnia olla ehdolla kategoriassa, jossa ratkaisevaa on asiakkaiden oma kokemus. Ehdokkuus kertoo meille ennen kaikkea siitä, että Linnanmäki koetaan merkitykselliseksi osaksi ihmisten yhteisiä elämyksiä, kesämuistoja ja vapaa-ajanviettoa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä sanoo.

Asiakkaat ovat Linnanmäen toiminnan ytimessä

Linnanmäellä asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Kävijäkokemusta seurataan jatkuvasti palautteen, tutkimusten ja suositteluhalukkuutta mittaavan Linnanmäen oman NPS-mittarin avulla. Tällä huvikaudella Linnanmäki on panostanut asiakaskokemuksen sujuvoittamiseen mm. itsepalvelukassoja lisäämällä.



Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää huvipuiston aluetta paikkana, jossa on syitä vierailla entistä monipuolisemmin ja useammin, eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.

– Asiakkaat ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Mittaamme asiakaskokemusta jatkuvasti ja hyödynnämme saamaamme palautetta päivittäin. Haluamme tietää, mikä tekee vierailusta onnistuneen, ja miten voimme kehittää syitä vierailla Linnanmäellä tulevaisuudessa entistäkin useammin ja monipuolisemmin, Järvelä sanoo.

Voittaja palkitaan marraskuussa

Finnish Travel Galan suosittelututkimus käynnistyi 6.7.2026 ja on auki yleisölle 31.8.2026 saakka. Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys -kategorian voittaja julkistetaan Finnish Travel Galassa marraskuussa 2026. Kilpailun järjestää Suomen matkailualan liitto SMAL.

Lisätietoja tutkimuksesta ja ehdokkaista löytyy osoitteesta www.finnishtravelgala.fi.