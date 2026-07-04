Taitettavaa tehokkuutta ripauksella punaista
7.7.2026 14:41:15 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Mestarillisesti muotoiltu lippulaiva, jonka kruunaa Hermès-yhteistyöstään tunnetun Yoni Alterin design
Globaali teknologiabrändi HONOR on esitellyt uuden sukupolven taitettavan lippulaivapuhelimensa, HONOR Magic V6:n. Uutuusmalli yhdistää poikkeuksellisen ohuen muotoilun, edistykselliset materiaalit ja näyttävän punaisen värin. Lisäksi Hermès-yhteistyöstään tunnettu taiteilija Yoni Alter on suunnitellut laitteelle ainutlaatuisen suojakotelon.
Hienostunutta muotoilua ja käsityötaitoa
HONOR Magic V6:n muotoilu on sekä näyttävä että tasapainoinen. Sen tunnusomainen punainen takakansi on saanut inspiraationsa Kiinan historian legendaarisesta Chi Tu (Punainen jänis) -hevosesta, joka symboloi nopeutta ja voimaa. Kahdeksankulmainen kameramoduuli puolestaan heijastaa laitteen tarkkaa viimeistelyä.
Kiiltävien ja mattapintojen hienovaraiset kontrastit ja saumattomat siirtymät metallin, lasin ja komposiittimateriaalien välillä luovat hienostuneen visuaalisen syvyyden ja miellyttävän kosketuskokemuksen. Väriä ja pintaa ei ole käsitelty vain koristeina, vaan ne ovat keskeinen osa HONOR Magic V6:n identiteettiä.
Kevyt, kestävä ja tehokas
HONOR Magic V6 asettaa uudet mittapuut taitettavien puhelinten muotoilulle. Se on avattuna vain noin 4,1 mm paksu ja painaa noin 224 grammaa. Taitettuna paksuutta on ainoastaan 9,0 mm, mikä tekee siitä käsituntumaltaan lähes perinteisen älypuhelimen veroisen.
Laitteen sisällä on tähän mennessä suurin taitettavassa älypuhelimessa käytetty akku, 6660 mAh:n pii-hiili-akku. Yhteistyössä ATL:n kanssa kehitetty uuden sukupolven teknologia tarjoaa merkittävästi korkeamman energiatiheyden, mikä mahdollistaa koko päivän käytön ilman kompromisseja laitteen ohuudessa.
Kestävyyttä tuovat HONORin Super Steel -sarana sekä erittäin vahva UTG-lasi (Ultra-Thin Glass), jotka luovat lähes rypyttömän visuaalisen kokemuksen.
Yhteistyö Yoni Alterin kanssa
HONOR on tehnyt yhteistyötä multimedia-artisti ja suunnittelija Yoni Alterin kanssa, joka on suunnitellut puhelimelle ainutlaatuisen Red Hare -suojakotelon. Alterin suunnittelema kotelo jatkaa puhelimen muotokieltä, ja sen dynaamisessa sommittelussa voi nähdä viittauksia laitteen kahdeksankulmaiseen kameramoduuliin.
”Kun näin HONOR Magic V6:n ensimmäistä kertaa, se tuntui elegantilta mutta myös erittäin taidokkaasti suunnitellulta. Se on uskomattoman ohut, mutta silti tehokas”, Yoni Alter sanoi. ”Kun perinteinen kulttuuri kohtaa modernin teknologian, muotoilu voi saavuttaa ajatonta kauneutta. HONOR Magic V6 yhdistää teknisen tarkkuuden ja muotoilun mielikuvituksen, rikkoo rajoja ja etsii uusia mahdollisuuksia.”
Saatavuus
HONOR Magic V6 on saatavilla Suomessa jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta 6.7.2026 suositushintaan 2299 euroa.
Lanseeraustarjouksena 6.7.–16.8.2026 välisenä aikana HONOR Magic V6:n ostajat saavat kaupan päälle mustan HONOR Watch 6 -älykellon (arvo 249 €)*. Lisäksi kaikki 31.3.2027 mennessä ostetut Magic V6 -laitteet sisältävät 12 kuukauden HONOR Care+ -vahinkoturvan**, joka kattaa yhden veloituksettoman näytönkorjauksen. Puhelimen ostajat saavat myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
*Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.-16.8.2026) ostettuihin HONOR Magic V6 -älypuhelimiin. Kampanjaan tulee rekisteröityä www.honorhetki.fi -sivulla 6. heinäkuuta – 13. syyskuuta 2026 välisenä aikana.
**Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.2026 - 31.3.2027) ostettuihin HONOR Magic V6 5G -älypuhelimiin. Mikäli laite rikkoontuu vahingon seurauksena ja se on ostettu kampanja-aikana ja vahinkoturva on aktivoitunut laitteen kirjautuessa verkkoon 31.3.2027 mennessä, HONOR tarjoaa laitteen veloituksettoman vahinkoturvan korjauspalvelun huoltokumppaninsa kautta.
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