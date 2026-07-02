Tilanne Sudanissa pahenee: Yli 5 500 lasta joutunut pakenemaan taisteluita Obeidissa

Taistelut Obeidin ympäristössä ovat kiihtyneet viime viikkoina. YK on varoittanut, että jopa 500 000 siviiliä on vaarassa joutua laajamittaisten väkivallantekojen kohteeksi ja pakenemaan kodeistaan, mikäli tilanne edelleen pahenee.

Lisääntyneet drooni-iskut ovat surmanneet siviilejä ja tuhonneet infrastruktuuria. Iskut ovat aiheuttaneet vakavan polttoaine- ja vesipulan. Saartoa muistuttavat olosuhteet ovat eristäneet tuhansia ihmisiä ja estäneet pääsyn peruspalveluihin.

Obeid on Pohjois-Kordofanin alueen keskeinen kaupallinen ja humanitaarinen keskus, mutta avustustyötä vaikeuttaa se, että useita kaupunkiin johtavia pääreittejä on katkaistu tai suljettu.

Lapset kantavat konfliktin raskaimman taakan

Tilannetta pahentavat sadekauden alkaminen sekä alueella leviävä koleraepidemia. Osavaltion terveysministeriön mukaan alueella on todettu yli 300 koleratapausta. Uudet pakolaisvirrat jo ennestään ylikuormitettuihin leireihin lisäävät epidemian syvenemisen todennäköisyyttä.

Pelastakaa Lapset on erityisen huolissaan konfliktin vaikutuksista lasten mielenterveyteen. Monet lapset ovat todistaneet väkivaltaa, menettäneet läheisiään tai joutuneet pakenemaan jo useita kertoja sodan aikana.

Pakenevat perheet joutuvat elämään yhä vaikeammissa olosuhteissa. Monilta puuttuu riittävä suoja, puhdas vesi sekä pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Pelastakaa Lapset vaatii siviilien suojelua

Pelastakaa Lasten Sudanin apulaismaajohtaja Francesco Lanino muistuttaa, että kodin menettäminen merkitsee lapsille paljon muutakin kuin asumuksen menettämistä.

– Lapsi menettää usein samalla koulun, terveyspalvelut, puhtaan veden ja turvallisuuden tunteen. Ilman kiireellisiä toimia siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen avun turvaamiseksi yhä useampi lapsi joutuu pakenemaan uudelleen.

Pelastakaa Lapset jatkaa toimintaansa Obeidissa ja sen lähialueilla vaikeutuneista olosuhteista huolimatta. Järjestö tarjoaa terveydenhuolto-, ravitsemus-, vesi- ja lastensuojelupalveluja sekä koulutusta.

Pelastakaa Lapset vaatii siviilien suojelua, humanitaarisen avun turvaamista sekä lisätukea Pohjois-Kordofanin ja koko Sudanin kotinsa jättämään joutuneille lapsille ja perheille. Ilman kiireellisiä toimia avuntarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi tulevien viikkojen aikana, mikä vaarantaa entistä useampien ihmisten turvallisuuden.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Sudanissa vuodesta 1983 lähtien.

Tiedot perustuvat Pelastakaa Lasten Obeidissa työskentelevien tiimien keräämiin tietoihin.

Lisätietoja (englanniksi):

Delfhin Mugo

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