EU:n uusi toimintasuunnitelma ohjaa tekoälyn käyttöä kyberturvallisuudessa

Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, miten kehittyneitä tekoälymalleja voidaan hyödyntää kyberturvallisuudessa ja miten siihen liittyviä riskejä voidaan toisaalta torjua koordinoidusti.

Uudet kehittyneet tekoälymallit mullistavat kyberturvallisuuden. Tekoälyn avulla rikolliset voivat tunnistaa haavoittuvuuksia, automatisoida hyökkäyksiä sekä kasvattaa ja nopeuttaa kyberhäiriöiden tehtailua.

Toimintasuunnitelma perustuu tekoälyä ja kyberturvallisuutta koskevaan EU:n sääntelyyn, joka on ainutlaatuista maailman mittakaavassa. Suunnitelman avulla jäsenmaat, teollisuus ja EU:n tason organisaatiot pystyvät vahvistamaan digitaalisen toimintaympäristömme kyberturvallisuutta kehittyneen tekoälyn mukanaan tuomia haavoittuvuuksia vastaan.

Tekoälymallien arviointi

Tehokas suojautuminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten uusia teknologioita voidaan käyttää – ja toisaalta hyödyntää rikollisiin tarkoituksiin. Tekoälysäädös edellyttää, että kehittyneet tekoälymallit on arvioitava ja niihin liittyvien riskien vähentämistoimet määritettävä, ennen kuin mallit voidaan saattaa EU:n markkinoille.

Vahvistaakseen eurooppalaista osaamista komissio julkaisee ehdotuspyynnön kyberturvallisuutta koskevan EU:n arviointitoiminnan käynnistämiseksi vuonna 2027.

Kehittyneiden tekoälymallien käyttö

Euroopassa on oltava selkeät ja läpinäkyvät ehdot kehittyneimpien tekoälyjärjestelmien käytölle. Komissio laatii yhteistyössä EU:n kyberturvallisuusvirasto ENISAn kanssa suunnitelman kehittyneiden tekoälyvalmiuksien hallituista käyttömahdollisuuksista kyberturvallisuudessa.

Tekoälyn testaaminen kyberturvallisuuden tarpeisiin

ENISA ja komission yhteinen tutkimuskeskus rakentavat turvallisen tekoälyn testausalustan kyberturvallisuuden tarpeisiin. Alustalla pystyy myös testaamaan tekoälyä simuloiduissa ympäristöissä. Tämä lisää kriittisten alojen toimijoiden tietoa ja osaamista tekoälyn turvallisesta käytöstä.

EU:n kyberturvallisuuden vahvistaminen ja haavoittuvuuksien korjaaminen

EU:n on suojattava kriittistä infrastruktuuriaan haavoittuvuuksilta, joita uusimpien teknologioiden väärinkäyttö voi synnyttää. EU:n kyberturvallisuussääntöjen mukaisesti organisaatioiden on tehostettava kyberhygieniakäytäntöjä, riskinhallintatoimenpiteitä ja sisäänrakennetun turvallisuuden periaatteita.

Eurooppalaiset tekoälyvalmiudet käyttöön kyberalalla

Jotta voidaan vauhdittaa tekoälyratkaisujen kasvua Euroopan markkinoilla, komissio käynnistää EU Grand Challenge -kilpailun, joka kannustaa yrityksiä, tutkijoita ja organisaatioita kehittämään tekoälyratkaisuja kyberturvallisuuden tarpeisiin.

”Kyberturvallisuuden käsite muuttuu tekoälyn myötä. Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana. EU:n perusta on vahva, joten pystymme mukauttamaan toimiamme uuden teknologian synnyttämiin haavoittuvuuksiin. Hyödyntämällä ja teroittamalla nykyisiä valmiuksiamme, verkostojamme ja sääntelyämme voimme vahvistaa digitaalista toimintaympäristöämme suojaavaa kyberturvaa”, toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1544