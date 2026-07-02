Kesä vetää venekaupoille – ole tarkkana veneen kokonaiskustannusten kanssa

“Kaupassa ratkaisee kokonaisuus: paperit, kunto ja tulevat kustannukset. Yksikin epäselvyys voi johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin myöhemmin. Erityisesti tällä hetkellä näihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä maailmantilanteen epävarmuus on nostanut myös veneilyn kustannuksia”, korostaa Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Ari Tirkkonen.

Erityisen kalliita korjattavia ovat Tirkkosen mukaan vedenalaisten osien vaurioiden korjaus ja moottorin ja sen apulaitteiden korjaus. Käytettyä venettä ostaessa kannattaa siis tutkia tarkkaan, missä kunnossa moottorin lisäksi ovat vedenalaiset osat - muuten voi tulla yllättävä ja iso lasku maksettavaksi jo pian kaupanteon jälkeen.

Tirkkonen muistuttaa myös, että veneen hankintahinnan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota veneilyn kokonaiskustannuksiin. Nousseiden polttoainekustannusten lisäksi rahaa menee esimerkiksi vakuutuksiin, huoltoihin, laituripaikkaan ja talvisäilytykseen. Mikäli vene vaatii pientäkin korjausta, kannattaa varmistua kustannuksista etukäteen. Myös uusia laitteita voi joutua ostamaan pian.

”Veneissä on nykyään paljon sellaista varustusta, muun muassa plottereita ja muuta navigointielektroniikkaa, jotka vanhenevat helposti. Yli viisivuotiaat laitteet eivät vastaa ominaisuuksiltaan uusia laitteita ja voi olla, että niiden uusimistarve tulee pian”, Tirkkonen sanoo.

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa, että jos venekaupoilla tuntee epävarmuutta, voi kaupanteossa ja veneen kunnon määrittelyssä käyttää apuna myös tavarantarkastajaa. Kokematon ostaja ei välttämättä osaa tai malta kiinnittää huomiotaan oikeisiin asioihin ja tämä voi aiheuttaa paljonkin harmia myöhemmin.

”Esimerkiksi jos kunnon määritteleminen on hankalaa tai tehdyn korjauksen laadusta tai kustannuksista on erimielisyyttä, voi olla molemmille osapuolille turvallista kutsua paikalle tavarantarkastaja. Näin voidaan välttyä ikäviltä ja usein kalliiksi tulevilta jälkiriitelyiltä”, Harju sanoo.

HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.