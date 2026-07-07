Euroopan parlamentti paransi lentomatkustajien oikeuksia
7.7.2026 14:30:01 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Jatkossa lentomatkustajilla on oikeus nopeampiin ja helpompiin korvauksiin, lapset on sijoitettava huoltajan viereen ilman lisämaksua ja käsimatkatavara sisällytettävä lennon hintaan.
- Nykyiset korvaukset säilyvät, jos lento viivästyy yli kolme tuntia
- Selkeämpi menettely korvausvaatimuksille
- Lisää avoimuutta hintoihin ja vertailtavuutta lentolippuihin
Mepit vahvistivat tiistaina muutokset lentomatkustajien oikeuksia koskeviin sääntöihin äänin 646 puolesta, 12 vastaan ja 3 tyhjää. Niistä oli sovittu aiemmin EU:n neuvoston kanssa sovittelukomiteassa. Nykyisillä, vuodesta 2004 alkaen voimassa olleilla säännöillä pyritään varmistamaan EU:n lentomatkustajille riittävät suoja matkustushäiriötapauksissa esimerkiksi, kun lennolle pääsy evätään tai lento viivästyy tai peruutetaan.
Nykyiset oikeudet turvataan
Mepit varmistivat, että matkustajilla on jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleenreititykseen, jos lento perutaan. Matkustajat voivat myös edelleen hakea korvausta, jos lento viivästyy yli kolmen tuntia, jos lento peruutetaan alle 14 päivää etukäteen tai jos matkustajalta evätään pääsy lennolle. Viivästyneiden tai peruutettujen lentojen korvaustasot säilytetään. Niiden suuruus riippuu lennon pituudesta: 250 euroa matkoilla, joiden pituus on enintään 1 500 kilometriä; 400 euroa matkoilla, joiden pituus on 1 500–3 500 kilometriä (sekä kaikilla EU:n sisäisillä yli 1 500 kilometrin matkoilla); ja 600 euroa tätä pidemmillä matkoilla. Lentoyhtiöt voivat alentaa korvausta 50 prosenttia pisimmillä matkoillaan, jos matkustajalle tarjotaan uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaansa matkustushäiriön jälkeen tai jos saapuminen viivästyy korkeintaan neljä tuntia.
Lentoyhtiöiden ei tarvitse maksaa korvauksia, jos viivästyminen tai peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joihin ne eivät voineet vaikuttaa. Uusissa säännöissä nämä poikkeukselliset olosuhteet määritellään avoimena luettelona, johon sisältyy muun muassa luonnonkatastrofit, sodat, sääolosuhteet, häiriköivät matkustajat tai lentoaseman, lennonjohdon tai maahuolintapalvelujen tarjoajien lakot.
Lentoyhtiöillä on joka tapauksessa velvollisuus huolehtia lentoasemalla odottamaan joutuneista matkustajista. Heille on muun muassa tarjottava virvokkeita kahden tunnin välein odotusaikana ja ateria kolmen tunnin kuluttua. Pitkien viivästysten aikana on tarjottava majoitus, jonka pituus on enintään kolme yötä, jos lentoyhtiö ei voi vaikuttaa häiriöön.
Palautukset ja korvaukset helpommin
Mepit vaativat, että korvausprosessia nopeutetaan ja helpotetaan. Matkustajat, jotka valitsevat korvauksen uudelleenreitityksen sijaan, saavat sen automaattisesti. Matkustushäiriöistä kärsivät matkustajat saavat neljän päivän kuluessa matkan päättymisestä selkeät ohjeet siitä, miten korvaushakemus tehdään. Mepit varmistivat, ettei matkustajilla tarvitse olla käyttäjätiliä tai tiettyä sovellusta näiden tietojen saamiseksi.
Lentomatkustajilla on yhdeksän kuukautta aikaa tehdä korvaushakemus. Lentoyhtiöillä puolestaan on 30 päivää aikaa maksaa korvaus tai vedota poikkeuksellisiin olosuhteisiin tai selittää, miksi korvausta ei makseta, ja antaa matkustajille tietoa valitusten käsittelyn eri vaiheista.
Lisää oikeuksia matkustajille
Lentomatkustajilla on mahdollisuus käyttää meno-paluulipun paluulento ilman lisämaksua, vaikka he eivät olisi käyttäneet ensimmäistä lentoa.
Uusiin sääntöihin sisältyy nyt oikeus tuoda lennolle ilman lisämaksua yksi henkilökohtainen tavara, kuten pieni laukku tai reppu. Hintojen läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi mepit vaativat, että lentoyhtiöt, välittäjät ja hakusivustot velvoitetaan näyttämään varausprosessin alussa aina lentolipun hinta, johon sisältyy käsimatkatavara. Lentoyhtiöt saavat tarjota halvempaa lippua matkustajille, jotka päättävät matkustaa ilman käsimatkatavaroita.
Lentomatkustajilta ei enää peritä lisämaksuja nimen kirjoitusvirheiden korjaamisesta tai paperisen lentolipun saamisesta, jos he ovat jo tehneet lähtöselvityksen. Mepit varmistivat matkustajille myös oikeuden saada lentoliput digitaalisessa muodossa lähtöselvityksen yhteydessä ilman erillistä pyyntöä tai velvollisuutta luoda käyttäjätili tai ladata tietty sovellus. Matkustajalta ei myöskään saa evätä pääsyä lennolle sillä perusteella, että hän käyttää omaa tulostettua versiotaan digitaalisesti myönnetystä tarkastuskortista.
Haavoittuvassa asemassa olevia matkustajia suojellaan
Mepit varmistivat, että vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla matkustajilla on oikeus korvaukseen, uudelleenreititykseen ja lentoyhtiön apuun, jos he myöhästyvät lennolta sen vuoksi, että lentoaseman henkilöstö ei auttanut heitä pääsemään portille ajoissa. Lisäksi varmistettiin, että lapsiperheitä ei eroteta toisistaan istumapaikkojen jakamisen yhteydessä. Lentoyhtiöt velvoitetaan sijoittamaan alle 14-vuotias lapsi mukana matkustavan henkilön viereiselle istumapaikalle ilman lisämaksua. Sama oikeus koskee vammaisia, liikuntarajoitteisia sekä raskaana olevia matkustajia.
Kommentit
Liikenne- ja matkailuvaliokunnan varapuheenjohtaja Virginijus Sinkevičius (Vihreät, LT) sanoi: ”Meillä on hyviä uutisia kaikille lentomatkustajille. Teimme kovasti töitä sen eteen, että matkustajien nykyisiä oikeuksia ei heikennetä. Samalla vahvistimme perheiden, liikuntarajoitteisten ja muiden sitä eniten tarvitsevien oikeuksia.”
Esittelijä Andrey Novakov (EPP, BG) totesi: ”Tämä äänestys on voitto sekä matkustajille että eurooppalaisille lentoyhtiöille. 13 vuotta jumissa olleet neuvottelut saatiin päätökseen niin, että epävarmuus vaihtui selkeiksi säännöiksi ja vahvemmiksi oikeuksiksi. Kun lentomatkustajat nousevat ilmaan, eivät heidän oikeutensa voi jäädä kiitoradalle.”
Seuraavaksi
Kolmannessa käsittelyssä neuvoston on vahvistettava sovittelukomiteassa saavutettu alustava yhteisymmärrys elokuun 2026 alkuun mennessä sen jälkeen, kun parlamentti on hyväksynyt sen. Päivitetyt säännöt tulevat voimaan 20 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Sen jälkeen EU-mailla ja yrityksillä on vuosi aikaa valmistautua niiden täytäntöönpanoon.
Lisätietoa
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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