Mikkelin Musiikkijuhlille jättikuoro ja solistiksi Silja Aalto!
8.7.2026 08:30:00 EEST | Mikkelin Musiikkijuhlat | Tiedote
Mahdollisuus päästä esiintymään Santtu-Matias Rouvalin johtaman Philharmonia Orchestran kanssa keräsi suurkuoron Mikkelin Pitäjänkirkkoon. Kriitikoiden ylistämä sopraano Silja Aalto saapuu samaan konserttiin solistiksi.
Lontoolainen Philharmonia Orchestra esiintyy vuoden 2026 vierailunsa aikana Mikkelissä kolmena iltana. Orkesteri konsertoi Mikaelissa 6.8. ja 8.8. solistineinaan venezuelalainen pianisti Gabriela Montero ja nuori suomalaisviulisti Lilja Haatainen.
7.8. Philharmonia esiintyy Pitäjänkirkossa ohjelmistonaan Sibeliuksen Finlandia, Richard Straussin Neljä viimeistä laulua sekä Saint-Saënsin 3. sinfonia, joka myös urkusinfoniana tunnetaan. Saint-Saënsin urkuosuuden tulkitsee Eerik Ohtamaa, nyt 40-vuotisjuhlaansa viettävillä Pitäjänkirkon uruilla.
Richard Strauss & sopraano Silja Aalto
Straussin lauluihin Philharmonialla on syvä suhde. Orkesteri soitti Wilhelm Furtwänglerin johdolla laulujen ensiesityksen vuonna 1950, solistinaan kuuluisa norjalaissopraano Kirsten Flagstad.
7.8. konsertissa laulut tulkitsee sopraano Silja Aalto, jonka nousua kansainvälisen tason solistiksi ovat siivittäneet erinomaiset arviot kerännyt Madama Butterflyn päärooli tänä kesänä Savonlinnan Oopperajuhlilla, sekä lähiaikojen pääroolit Tampereen oopperan Viimeisissä kiusauksissa ja Kansallisoopperan Don Carlossa. Aalto on esiintynyt solistina myös Kansallisoopperan Luonnottaressa sekä Saariahon Mirage-teoksessa BBC Promsissa Lontoon Royal Albert Hallissa, Sakari Oramon johtaman BBS Symphony Orchestran edessä.
Sibeliuksen Finlandia
Jean Sibeliuksen sävelsi Finlandian vuonna 1900 ja kuoro-osuus ja V.A.Koskenniemen teksti lisättiin teokseen vasta paljon myöhemmin eli vuonna 1940. Vuoden 2026 festivaalimme vapaus-teeman myötä päätimme lisätä kuoron mukaan myös meidän konserttiin.
Mikkelin Musiikkijuhlien festivaalikuoron pohjan muodostivat laulajat oopperalaulaja-kanttori Matti Turusen johtamista gospel-kuoroista ja Juvan kamarikuorosta. Lisälaulajia mukaan kutsui Mikkelin musiikkiopiston kuoroa ja Mikkelin musiikkiluokkia ohjaava Jukka Korhonen. Mukana on laulajia myös Savonlinnasta.
Esiintymismahdollisuus Santtu-Matias Rouvalin Philharmonia Orchestran kanssa kirvoitti ennennäkemättömän innostuksen Etelä-Savon laulukentällä. Vaikka kuoroon ei oltu järjestetty avointa hakua, 1.6. kirkkoharjoituksissa listalla oli jo 140 nimeä.
"Meillä oli ensimmäisen harjoituksen jälkeen positiivinen ongelma: suurkuoro kuulosti todella juhlavalta, mutta minne se laitettaisiin täpötäydessä Pitäjänkirkossa", festivaalijohtaja Mirva Helske päivittelee.
"Muutaman viikon neuvonpidolla Lontooseen asia saatiin kuitenkin ratkaistua Philharmonian teknikkojen kanssa. Erityinen ilon aihe on, kuinka monia nuoria laulajia Mikkelin seudulta halusi lähteä mukaan Finlandiaan. Tätä kokonaisuutta kannattaa tulla kuuntelemaan kauempaankin! "
7.8. klo 19 Suomi herää! -konserttiin on myynnissä vielä joitakin satoja lippuja.
7.8. Mikkelin Mikaelissa voi osallistua myös turvallisuusteemoihin keskittyvään Päämajasymposiumiin klo 10-13.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirva HelskefestivaalijohtajaMikkelin MusiikkijuhlatPuh:0440338448festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi
Linkit
Mikkelin Musiikkijuhlat 1.-8.8.2026
Mikkelin Musiikkijuhlat on vuosittain Mikkelissä järjestettävä klassisen musiikin merkkitapahtuma. Musiikkijuhlat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992 pienimuotoisena kamarimusiikkitapahtumana, josta se on kasvanut monipuoliseksi festivaaliksi oheistapahtumineen. Festivaalin laajassa ohjelmistossa kuullaan klassisia sinfoniakonsertteja, oopperoiden konserttiesityksiä, solistikonsertteja, kamarimusiikkia sekä monia muita virtuoosimaisia konsertteja maailman huippujen esittämänä.
Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana toimi 1993–2022 pietarilaisen Mariinski-teatterin pääjohtaja, kapellimestari Valeri Gergijev. Yhteistyön Mariinski-teatterin orkesterin kanssa päätyttyä 2022 Mikkelin Musiikkijuhlat solmi ainutlaatuisen sopimuksen Lontoon Philharmonia Orchestran kanssa vuoteen 2026 saakka. Philharmonia Orchestran kapellimestarina toimii ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali, joka johtaa Mikkelin residenssijaksolla vuosittain kaksi orkesterinsa konserteista. Philharmonia Orchestran residenssijakson aikana Mikkelin Musiikkijuhlat on jatkanut kasvuaan kohti merkittävää, kansainvälistä yleisöä keräävää klassisen musiikin tapahtumaa.
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