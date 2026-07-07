Selkeyttä EU-maiden välillä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaan

Oikeudenmukaiset säännöt niille, jotka työskentelevät toisessa jäsenmaassa

Päivityksiä työttömyys-, perhe- ja hoivaetuuksien määräytymiseen

Lisää yhteistyötä jäsenmaiden välille, jotta etuuksien saaminen varmistetaan ja petoksia torjutaan

Pitkään odotettu uudistus selkeyttää, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan, kun eurooppalaiset työntekijät muuttavat toiseen maahan tai työskentelevät ulkomailla. Uudet säännöt, joista sovittiin alustavasti parlamentin ja neuvoston kesken, myös kannustavat jäsenmaita jakamaan tietoja nopeammin, jotta havaitaan virheet ja väärinkäytökset, liittyen mm. postilaatikkoyrityksiin. Ne hyväksyttiin äänin 511 puolesta, 87 vastaan ja 61 tyhjää.

Työttömyysturva

Uusi laki selkeyttää, miten eri maissa kertyviä työ-, yrittäjyys- ja vakuutuskausia lasketaan yhteen työttömyysetuuksia määritettäessä. Toiseen EU-maahan työtä etsimään lähtevä henkilö voi saada työttömyyskorvausta lähtömaasta kuuden kuukauden ajan. Tätä aikaa voidaan tarvittaessa pidentää.

Rajatyöntekijöille (eli niille, jotka käyvät töissä yhdessä jäsenmaassa toisesta käsin) selkeytetään, mikä maa vastaa etuuksien maksamisesta: jos henkilö on työskennellyt tai ollut vakuutettuna toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti vähintään 22 viikkoa, etuudet maksaa työskentelymaa.

Pitkäaikaishoiva ja perhe-etuudet

Säännöt lisäävät hoivaa tarvitsevien ja hoitajien oikeusvarmuutta. Pitkäaikaishoiva määritellään uusissa säännöissä, ja niihin kuuluu luettelo niiden piirissä olevista etuuksista.

Perhe-etuudet jaetaan nyt selkeämmin kahteen ryhmään: rahana maksettaviin etuuksiin (joilla korvataan tuloja, kun vanhempi jää kotiin hoitamaan lasta) ja muihin perhe-etuuksiin. Tämä kannustaa tasavertaisempaan vastuunjakoon lastenhoidossa eikä rankaise taloudellisesti vanhempaa, joka lyhentää työaikaansa lapsen hoitamiseksi.

Toiseen EU-maahan lähetetyt työntekijät

Enintään 24 kuukaudeksi ulkomaille lähetetty työntekijä tai yrittäjä pysyy vakuutettuna lähtömaassaan, jos hän on ollut tämän maan sosiaaliturvan piirissä vähintään kolmen kuukauden ajan ennen lähtöä.

Uutena käytäntönä otetaan käyttöön pakollinen ennakkoilmoitusjärjestelmä: kun työntekijä lähetetään työskentelemään toiseen EU-maahan, lähtömaan viranomaisille on ilmoitettava asiasta etukäteen. Tämä ei koske enintään kolmen päivän työmatkoja ja lyhytaikaisia komennuksia – rakennusala ei kuitenkaan kuulu tämän poikkeuksen piiriin.

Useammassa EU-maassa työskentelevät

Kun henkilö työskentelee kahdessa tai useammassa EU-maassa, uudet säännöt auttavat selvittämään, missä maassa työnantajan varsinainen toimipaikka sijaitsee. Tämä ratkaisee, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa se, missä tehdään liiketoiminnan tärkeät päätökset, missä liikevaihto syntyy ja missä yhtiökokoukset pidetään.

Työvoiman ulkopuolella olevat

EU-tuomioistuimen päätösten mukaisesti työvoiman ulkopuolella olevia (eli niitä, jotka eivät työskentele eivätkä aktiivisesti etsi työtä) ei saa estää kuulumasta sairausvakuutusjärjestelmään.

Kommentti

Esittelijä Gabriele Bischoff (S&D, Saksa) sanoi: ”Tänään me varmistamme, että toiseen EU-maahan muuttavien ihmisten oikeus sosiaaliturvaan on taattu. Säännöt ovat tulevaisuudessa selkeämmät työntekijöille ja työnantajille sekä helpommat toimeenpanna. Sosiaaliturvalaitoksien yhteistyö vahvistuu, jotta petoksia ja postilaatikkoyritysten väärinkäyttöä voidaan torjua. Ensimmäistä kertaa sääntöihin kuuluu EU:n laajuinen pitkäaikaisen hoivan määritelmä. Lisäksi perhe-etuuksien maksaminen maasta toiseen helpottuu. EU yksinkertaistaa sääntöjä ja varmistaa samalla, että ihmiset voivat pitää kiinni oikeuksistaan asuessaan ja työskennellessään toisessa maassa.”

Taustaa

Tällä hetkellä 16 miljoonaa eurooppalaista asuu tai työskentelee toisessa EU-maassa. EU:n sosiaaliturvasäännöt helpottavat liikkumista, työskentelyä ja asumista eri jäsenmaissa sekä varmistavat, että sosiaaliturva säilyy rajat ylitettäessä.

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