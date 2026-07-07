Selkeyttä EU-maiden välillä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaan
7.7.2026 15:04:40 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Tiistaina hyväksyttiin EU:n sosiaaliturvan koordinointisääntöjen uudistus, joka takaa selkeän ja oikeudenmukaisen pääsyn sosiaaliturvaan toisessa jäsenmaassa asuville tai työskenteleville.
- Oikeudenmukaiset säännöt niille, jotka työskentelevät toisessa jäsenmaassa
- Päivityksiä työttömyys-, perhe- ja hoivaetuuksien määräytymiseen
- Lisää yhteistyötä jäsenmaiden välille, jotta etuuksien saaminen varmistetaan ja petoksia torjutaan
Pitkään odotettu uudistus selkeyttää, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan, kun eurooppalaiset työntekijät muuttavat toiseen maahan tai työskentelevät ulkomailla. Uudet säännöt, joista sovittiin alustavasti parlamentin ja neuvoston kesken, myös kannustavat jäsenmaita jakamaan tietoja nopeammin, jotta havaitaan virheet ja väärinkäytökset, liittyen mm. postilaatikkoyrityksiin. Ne hyväksyttiin äänin 511 puolesta, 87 vastaan ja 61 tyhjää.
Työttömyysturva
Uusi laki selkeyttää, miten eri maissa kertyviä työ-, yrittäjyys- ja vakuutuskausia lasketaan yhteen työttömyysetuuksia määritettäessä. Toiseen EU-maahan työtä etsimään lähtevä henkilö voi saada työttömyyskorvausta lähtömaasta kuuden kuukauden ajan. Tätä aikaa voidaan tarvittaessa pidentää.
Rajatyöntekijöille (eli niille, jotka käyvät töissä yhdessä jäsenmaassa toisesta käsin) selkeytetään, mikä maa vastaa etuuksien maksamisesta: jos henkilö on työskennellyt tai ollut vakuutettuna toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti vähintään 22 viikkoa, etuudet maksaa työskentelymaa.
Pitkäaikaishoiva ja perhe-etuudet
Säännöt lisäävät hoivaa tarvitsevien ja hoitajien oikeusvarmuutta. Pitkäaikaishoiva määritellään uusissa säännöissä, ja niihin kuuluu luettelo niiden piirissä olevista etuuksista.
Perhe-etuudet jaetaan nyt selkeämmin kahteen ryhmään: rahana maksettaviin etuuksiin (joilla korvataan tuloja, kun vanhempi jää kotiin hoitamaan lasta) ja muihin perhe-etuuksiin. Tämä kannustaa tasavertaisempaan vastuunjakoon lastenhoidossa eikä rankaise taloudellisesti vanhempaa, joka lyhentää työaikaansa lapsen hoitamiseksi.
Toiseen EU-maahan lähetetyt työntekijät
Enintään 24 kuukaudeksi ulkomaille lähetetty työntekijä tai yrittäjä pysyy vakuutettuna lähtömaassaan, jos hän on ollut tämän maan sosiaaliturvan piirissä vähintään kolmen kuukauden ajan ennen lähtöä.
Uutena käytäntönä otetaan käyttöön pakollinen ennakkoilmoitusjärjestelmä: kun työntekijä lähetetään työskentelemään toiseen EU-maahan, lähtömaan viranomaisille on ilmoitettava asiasta etukäteen. Tämä ei koske enintään kolmen päivän työmatkoja ja lyhytaikaisia komennuksia – rakennusala ei kuitenkaan kuulu tämän poikkeuksen piiriin.
Useammassa EU-maassa työskentelevät
Kun henkilö työskentelee kahdessa tai useammassa EU-maassa, uudet säännöt auttavat selvittämään, missä maassa työnantajan varsinainen toimipaikka sijaitsee. Tämä ratkaisee, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa se, missä tehdään liiketoiminnan tärkeät päätökset, missä liikevaihto syntyy ja missä yhtiökokoukset pidetään.
Työvoiman ulkopuolella olevat
EU-tuomioistuimen päätösten mukaisesti työvoiman ulkopuolella olevia (eli niitä, jotka eivät työskentele eivätkä aktiivisesti etsi työtä) ei saa estää kuulumasta sairausvakuutusjärjestelmään.
Kommentti
Esittelijä Gabriele Bischoff (S&D, Saksa) sanoi: ”Tänään me varmistamme, että toiseen EU-maahan muuttavien ihmisten oikeus sosiaaliturvaan on taattu. Säännöt ovat tulevaisuudessa selkeämmät työntekijöille ja työnantajille sekä helpommat toimeenpanna. Sosiaaliturvalaitoksien yhteistyö vahvistuu, jotta petoksia ja postilaatikkoyritysten väärinkäyttöä voidaan torjua. Ensimmäistä kertaa sääntöihin kuuluu EU:n laajuinen pitkäaikaisen hoivan määritelmä. Lisäksi perhe-etuuksien maksaminen maasta toiseen helpottuu. EU yksinkertaistaa sääntöjä ja varmistaa samalla, että ihmiset voivat pitää kiinni oikeuksistaan asuessaan ja työskennellessään toisessa maassa.”
Taustaa
Tällä hetkellä 16 miljoonaa eurooppalaista asuu tai työskentelee toisessa EU-maassa. EU:n sosiaaliturvasäännöt helpottavat liikkumista, työskentelyä ja asumista eri jäsenmaissa sekä varmistavat, että sosiaaliturva säilyy rajat ylitettäessä.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Lannoitteiden hinnat: mepit hyväksyivät tukitoimet viljelijöille7.7.2026 15:18:16 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina tukikeinot, joilla pyritään helpottamaan viljelijöiden tilannetta lannoitteiden hintojen noustessa.
Europaparlamentet stärker flygpassagerares rättigheter7.7.2026 14:30:01 EEST | Pressmeddelande
Snabbare och enklare ersättning för försenade flyg, platsreservation utan extra avgift för barn och biljettpriser inklusive handbagage ska nu ingå i EU:s regelbok för flygpassagerare.
Euroopan parlamentti paransi lentomatkustajien oikeuksia7.7.2026 14:30:01 EEST | Tiedote
Jatkossa lentomatkustajilla on oikeus nopeampiin ja helpompiin korvauksiin, lapset on sijoitettava huoltajan viereen ilman lisämaksua ja käsimatkatavara sisällytettävä lennon hintaan.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 6–9 juli 2026 i Strasbourg3.7.2026 10:51:13 EEST | Pressmeddelande
Mer rättigheter för flygpassagerare På tisdag väntas ledamöterna anta uppdaterade regler som ska skydda flygresenärer vid resestörningar, bland annat genom kompensation efter tre timmars försening. Resultaten av Europeiska rådets möte i juni På onsdag morgon kommer ledamöterna att debattera resultatet av EU-toppmötet som ägde rum den 18–19 juni med företrädare för rådet och EU-kommissionen. Irlands prioriteringar inför rådsordförandeskapet På tisdag morgon väntas ledamöterna tillsammans med Irlands premiärminister Micheál Martin diskutera prioriteringarna för det irländska ordförandeskapet i rådet, som inleddes den 1 juli. Modernisering av handeln mellan EU och Mexiko På onsdag väntas ledamöterna ge grönt ljus till två avtal som banar väg för närmare politiska förbindelser och ökad handel mellan EU och Mexiko. Utvidgning: anslutningsförhandlingarna med Serbien, Ukraina och Moldavien På onsdag väntas Europaparlamentet anta årliga betänkanden om Ukrainas, Moldaviens och Serbiens framsteg
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.7.2026: istuntokatsaus3.7.2026 10:51:13 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin 6.–9. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät uusista oikeuksista lentomatkustajille, Ukrainan, Moldovan ja Serbian EU-jäsenyyden edistymisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhtenäistämisestä EU:ssa sekä EU:n ja Meksikon kauppasopimuksesta. Lisäksi mepit keskustelevat kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä ja Irlannin alkavasta puheenjohtajakaudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme