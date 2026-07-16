Ampiaisen pisto kuonoon voi vaarantaa lemmikin hengen – näin toimit oikein

Koirat saavat pistoksia useimmiten pään alueelle tai suuhun, kun taas kissoilla yleisin pistoskohta on tassu. Ampiaisen pistoon ei tavallisesti tarvita eläinlääkärin hoitoa, mutta jos piikki jää lemmikkiin kiinni, se tulisi yrittää poistaa.

Oireita voi useimmiten lievittää kotikonstein

Pistoskohdan kipua ja turvotusta voi lievittää esimerkiksi pyyhkeeseen käärityllä kylmäpussilla tai kylmässä vedessä kastellulla pyyhkeellä. Lemmikin vointia kannattaa seurata, sillä mahdolliset allergiaoireet näkyvät yleensä nopeasti piston jälkeen.

Jos olet epävarma lemmikkisi hyvinvoinnista, voit kysyä apua etäeläinlääkäripalvelusta. Esimerkiksi Agria-sovelluksessa eläinlääkärit palvelevat lemmikinomistajia vuoden jokaisena päivänä.

Osalle lemmikeistä ampiaisen pisto aiheuttaa allergisen reaktion

Jotkut lemmikit ovat hyönteisten pistoksille tai puremille yliherkkiä ja voivat saada niistä allergisen reaktion. Allergian oireet näkyvät usein nopeasti piston jälkeen, esimerkiksi oksenteluna, hengitysvaikeuksina, turvotuksena tai yleiskunnon heikkenemisenä. Mikäli oireet ovat vakavia tai tilanne pitkittyy, lemmikki tulee viedä eläinlääkäriin.

Ampiaisen pisto on vaarallisin suussa tai nielussa, sillä eläimen hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Jos ampiainen pistää lemmikkiä kuonoon, tilanteeseen on reagoitava välittömästi ja käännyttävä eläinlääkärin puoleen hoito-ohjeita varten.

Joskus hyönteisen pistoa ja kyyn puremaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Vie lemmikki aina eläinlääkärin hoitoon, jos epäilet kyyn puremaa - kyyn purema on eläimelle hengenvaarallinen.