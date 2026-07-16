Agria Eläinvakuutus

Ampiaisen pisto kuonoon voi vaarantaa lemmikin hengen – näin toimit oikein

30.7.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote

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Loppukesästä ampiaiset ovat usein ärhäköitä, ja pistoja sattuu helposti. Ampiaisen pisto on yleensä lemmikille vaaraton ja aiheuttaa vain tilapäistä turvotusta ja punoitusta pistoskohdassa. Joskus lemmikki voi kuitenkin olla allerginen pistolle ja saada siitä voimakkaampia oireita. Erityisesti pisto kuonon alueelle voi olla lemmikille vaarallinen.

Valkoinen koira ruskeilla pilkuilla haistelee kukkia puutarhassa.
Ampiaisen pisto on vaarallisin suussa tai nielussa, sillä eläimen hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia. | Agria Eläinvakuutus

Koirat saavat pistoksia useimmiten pään alueelle tai suuhun, kun taas kissoilla yleisin pistoskohta on tassu. Ampiaisen pistoon ei tavallisesti tarvita eläinlääkärin hoitoa, mutta jos piikki jää lemmikkiin kiinni, se tulisi yrittää poistaa.

Oireita voi useimmiten lievittää kotikonstein

Pistoskohdan kipua ja turvotusta voi lievittää esimerkiksi pyyhkeeseen käärityllä kylmäpussilla tai kylmässä vedessä kastellulla pyyhkeellä. Lemmikin vointia kannattaa seurata, sillä mahdolliset allergiaoireet näkyvät yleensä nopeasti piston jälkeen.

Jos olet epävarma lemmikkisi hyvinvoinnista, voit kysyä apua etäeläinlääkäripalvelusta. Esimerkiksi Agria-sovelluksessa eläinlääkärit palvelevat lemmikinomistajia vuoden jokaisena päivänä.

Osalle lemmikeistä ampiaisen pisto aiheuttaa allergisen reaktion

Jotkut lemmikit ovat hyönteisten pistoksille tai puremille yliherkkiä ja voivat saada niistä allergisen reaktion. Allergian oireet näkyvät usein nopeasti piston jälkeen, esimerkiksi oksenteluna, hengitysvaikeuksina, turvotuksena tai yleiskunnon heikkenemisenä. Mikäli oireet ovat vakavia tai tilanne pitkittyy, lemmikki tulee viedä eläinlääkäriin.

Ampiaisen pisto on vaarallisin suussa tai nielussa, sillä eläimen hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Jos ampiainen pistää lemmikkiä kuonoon, tilanteeseen on reagoitava välittömästi ja käännyttävä eläinlääkärin puoleen hoito-ohjeita varten.

Joskus hyönteisen pistoa ja kyyn puremaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Vie lemmikki aina eläinlääkärin hoitoon, jos epäilet kyyn puremaa - kyyn purema on eläimelle hengenvaarallinen.

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Valkoinen koira ruskeilla pilkuilla haistelee kukkia puutarhassa.
Ampiaisen pisto on vaarallisin suussa tai nielussa, sillä eläimen hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia.
| Agria Eläinvakuutus
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Agria Eläinvakuutus

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia. 

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