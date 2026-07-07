Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ravilaakso edelleen suljettu liikenteeltä ja pysäköinniltä

7.7.2026 15:58:25 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupunki muistuttaa, että Ravilaaksossa ei saa kulkea tai pysäköidä myöskään urheilutapahtumien aikana. Alueelle on avattu katu työmaaliikennettä varten, mutta se ei ole yleisessä käytössä.

Kapea asfalttitie, jossa on korjaustyön varoitusmerkki tien vieressä. Taustalla on pilvinen taivas.
Mielenkiinnonkatu on tarkoitettu ainoastaan työmaaliikenteelle. Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Ravilaaksoon rakennetaan ensimmäisiä taloja, ja Mielenkiinnonkatu on avattu rakennustyömaan käyttöön. Katu on tarkoitettu ainoastaan työmaaliikenteelle, eikä sitä saa käyttää läpikulkureittinä tai pysäköintiin. Kielto koskee myös kävelyä ja pyöräilyä.

Ravilaakson alue on ollut suljettuna vuodesta 2022 lähtien. Siitä huolimatta alueella on toisinaan ajettu ja pysäköity autoja.

Alue on suljettu turvallisuussyistä

Työmaalla liikkuu raskasta kalustoa, minkä vuoksi asiaton liikkuminen alueella voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Ravilaakson kadut avataan liikenteelle viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle.

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Yhteyshenkilöt

Tavoitettavissa pe 10.7. klo 12 saakka.

Kuvat

Kapea asfalttitie, jossa on korjaustyön varoitusmerkki tien vieressä. Taustalla on pilvinen taivas.
Mielenkiinnonkatu on tarkoitettu ainoastaan työmaaliikenteelle.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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