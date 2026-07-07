Lannoitteiden hinnat: mepit hyväksyivät tukitoimet viljelijöille

Mepit päättivät käsitellä kiireellisenä Euroopan komission 12.6. tekemän esityksen muutoksista EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jotta viljelijät saavat ajoissa tukea ostaakseen lannoitteita seuraavaa kasvukautta varten. Sen jälkeen esitys hyväksyttiin parlamentissa äänin 576 puolesta, 62 vastaan ja 15 tyhjää.

Viljelijät voivat jatkossa saada maksuvalmiustukea, joka vastaa enintään 80 prosenttia lannoitteiden kustannusten noususta. Näin halutaan estää ruoantuotannon vähentyminen, laadun heikentyminen ja kuluttajahintojen nousu. Lisäksi EU-maat voivat lisätä ennakkoon maksettavia 70 prosentista 75 prosenttiin ja maksaa ne heti hakemuksen jättämisen jälkeen (nykysääntöjen mukaan tämä tapahtuisi vasta 16.10. jälkeen). Lisäksi jäsenmaat saavat lisää joustavuutta määritellä ensi vuoden suorien tukien määrärahat.

Seuraavaksi

Myös neuvoston hyväksyntä tarvitaan, ennen kuin laki voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä. Se astuu voimaan julkaisua seuraavana päivänä.

Taustaa

Lannoitteiden kustannuksilla on suuri vaikutus ruoantuotantoon, sillä niiden osuus peltokasvien viljelijöiden tuotantokustannuksista on jopa 16 prosenttia.

EU-maat tuovat 30 % maataloustuotannossa käytetyistä typpilannoitteista ja 70 % fosforilannoitteista. Lisäksi lannoitteiden tuotanto EU:ssa on riippuvainen maakaasusta. Viime aikoina sekä lannoitteiden että maakaasun hintoihin on syntynyt nousupaineita geopoliittisten tapahtumien vuoksi: ensin niihin vaikutti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, sitten Lähi-idän tilanne, erityisesti Hormuzinsalmen sulkeminen.

Lisätietoa