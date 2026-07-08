MDIL REMAP tekee AI-agenttien käyttämisestä joustavaa, todennettavaa ja edullista

Tekoälyagenttien käyttämiseen liittyviä pulmia ratkova MDIL Labs julkaisee ensimmäisen tuotteensa MDIL REMAP -ratkaisun. Yhtiön tuotelupaus on yksinkertainen: REMAP erottaa agenttien käyttöön tarvittavan matemaattisen päättelyn alla toimivasta kielimallista. Ratkaisu lanseerataan RAISE Summitissa, joka kokoaa alan yritykset, päättäjät ja regulaattorit yhteen Pariisissa 8.–9. heinäkuuta.

MDIL:n poikkeuksellinen ratkaisu ratkaisee monia nykytilanteeseen liittyviä ongelmia. AI-agentit tekevät satoja pieniä päätöksiä jo ennen kuin ne alkavat tuottaa näkyviä vastauksia.

Mitä käyttäjä perimmiltään kysyy?

Onko käyttäjällä oikeus kysyä asiaa?

Mitä työkaluja kysymykseen vastaaminen vaatii?

Onko vastaus riittävän hyvä?

Asiakkaat joutuvat tällä hetkellä maksamaan isoja kielimalleja pyörittäville yrityksille suuria summia siitä, että mallit käytännössä arvaavat vastauksia todennäköisyyksien perusteella. Tämä tekee AI-agenttien käyttämisestä eurooppalaisessa sääntely-ympäristössä monissa tehtävissä vaikeaa, ellei mahdotonta.

MDIL:n ratkaisu on luotettava ja kustannustehokas

Siksi MDIL lähestyy tilannetta toisin. Me lähdemme siitä, että kielimalleja kannattaa käyttää AI-agenttien pyörittämiseen vain silloin, kun se on välttämätöntä. Muihin tehtäviin MDIL REMAP tarjoaa ohituskaistan, joka tekee agenttien käyttämisestä luotettavaa, todennettavaa ja tehokasta.

MDIL REMAP korvaa stokastiset, arvailuihin perustuvat agentit deterministisellä, ennalta määrättyjen laskentasääntöjen mukaan toimivalla ohjelmistolla. Ratkaisulla on monia etuja.

Asiakas voi käyttää joustavasti nykyisiä tietojärjestelmiään, työkalujaan ja promptejaan.

Alla toimivien kielimallien vaihtaminen on tarvittaessa helppoa ja nopeaa.

AI-agenttien käyttämisestä tulee todennettavaa (auditability), kontrolloitua ja turvallista.

Salassa pidettävä data pystytään pitämään yrityksen sisällä.

Kulut ja energiankäyttö laskevat merkittävästi, kun CPU-laskentateho riittää useimpiin tehtäviin

Ratkaisun ydin tekijöiden sanoin

”MDIL johdattaa tekoälyä käyttävät yritykset seuraavaan vaiheeseen, jossa suvereniteetti tarkoittaa datan sijainnin lisäksi myös kontrollia ja malliriippumattomuutta. MDIL:n ratkaisu tarjoaa sääntelyaloilla toimiville yrityksille datan, oikeuksien ja auditointien pysymistä yrityksen sisällä ja mahdollistaa samalla ulkoisten mallien vaihtamisen joustavasti.”

Perry Young, Senior Advisor, MDIL Labs

“Kaikki yrittävät saada mallin käyttäytymään nätisti, mutta se kuin palkkaisi jazzmuusikon ja pyytäisi häntä olemaan myös metronomi. Anna mallin olla luova, mutta älä järjestelmän.

Otimme ne osat, joiden ei koskaan pidä improvisoida – reitityksen, turvaratkaisut, yksityisyyden ja are-we-done-tason – ja loimme niille oikean paikan toimia CPU-ympäristössä deterministisesti ja läpinäkyvästi.”

​Antti Silventoinen, toimitusjohtaja ja perustaja, MDIL Labs

”Monet yritykset hermoilevat, miten sääntely vaikuttaa niiden AI-hankkeisiin, koska ne eivät pysty vastaamaan regulaattoreiden kysymyksiin: Mitä agentti päätti? Miksi? Näytä! MDIL:n missio on poistaa tarve edes kysyä näitä kysymyksiä.

Compliance sisäänrakennettuna! Vähemmän tokeneita. Vähemmän energiaa.”

​Petri Malmelin, MDIL Labsin ja Ämplifyn perustaja

Kaikki tämä saattaa kuulostaa jo liiankin hyvältä ollakseen totta. Siksi MDIL REMAP -ratkaisuun kannattaakin tutustua itse. Tarjoammekin 1000 yritykselle mahdollisuuden tutustua mallin käytännön työssä.

Rekisteröidy koekäyttäjäksi

Rekisteröityminen avautuu tänään saapumisjärjestyksessä. Yritykset voivat varata yhden ensimmäisistä 1 000 paikasta MDIL REMAPille, ja kehittäjät voivat liittyä hiekkalaatikon jonotuslistalle, jolle myönnetään pääsy ilmoittautumisjärjestyksessä. Molemmat ilmoittautumiset alkavat osoitteista mdil.ai ja code.mdil.ai/connect, joissa yritykset voivat myös pyytää yksityisen viestikanavan, teknisen katsauksen ja muita lisätietoja. MDIL-tiimi on paikalla RAISE-tapahtumassa Pariisissa 8.–9.7. ja median tavoitettavissa koko viikon.

Press kit

Zero Trust -whitepaper, founder-kuvia ja tuotekuvio löytyvät osoitteesta mdil.ai/press.

Kokeile

REMAP-simulaatio löytyy osoitteesta mdil.ai – ja AIRUT, MDIL-teknologian päälle rakennettu asiakaspalvelu-AI vastaa vielä kysymyksiin MDIL:stä ja REMAPista.