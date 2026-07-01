Rakastaako koirasi uimista? Lue, milloin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä

Useimmille koiranomistajille on selvää, ettei koiraa saa päästää uimaan tai juomaan vettä, jossa on sinilevää. Sinilevä on koiralle myrkyllistä, ja myrkytystila voi pahimmillaan johtaa lemmikin menehtymiseen jopa tunnissa, ellei koira saa eläinlääkärin hoitoa. Sinilevämyrkytyksen oireet, kuten levottomuus, tärinä ja oksentaminen, näkyvät usein jo ensimmäisen puolen tunnin kuluessa altistumisesta.

Uiminen voi aiheuttaa koiralle myös muita ongelmia, vaikka sinilevää ei vedessä olisikaan. Koirat eivät aina osaa itse pitää taukoja vesileikeistään, joten uimisen määrää kannattaa rajoittaa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Jatkuvasti märkä turkki altistaa koiran ihotulehdukselle

Hot spot eli märkä ja kosteana märkivä ihotulehdus on yleinen vaiva erityisesti runsasturkkisilla koirilla. Hot spot ilmestyy usein äkillisesti ja on yleisin kesällä, kun koirat viettävät paljon aikaa vedessä eikä turkki ehdi kuivua kunnolla vesileikkien välillä. Lievä hot spot voidaan hoitaa kotona, mutta usein vaiva vaatii eläinlääkärin hoitoa.

Hot spotin yleisin oire on tietyn kohdan jatkuva raapiminen tai nuoleminen. Tulehtunut kohta voi olla kosketusarka ja kivulias. Turkki pitää leikata pois tulehtuneelta alueelta ja sen ympäriltä, jotta selviää, kuinka laajalle tulehdus on levinnyt.

Tulehdusalue kannattaa aluksi puhdistaa ja kuivata varovasti. Koira ei saa raapia tai nuolla tulehtunutta aluetta, joten sille kannattaa laittaa kauluri, joka estää eläintä pääsemästä käsiksi tulehduskohtaan.

Tämän jälkeen voi kääntyä etäeläinlääkärin puoleen. Esimerkiksi Agria-sovelluksen eläinlääkärit auttavat arvioimaan jatkohoidon tarvetta sekä antavat kotihoito-ohjeita.

Vesihäntä on yleinen vaiva paljon uivilla koirilla

Vesihäntä on hännänjuuren hermojen tulehdus. Tulehdus syntyy, kun koiran takaosa altistuu pitkään kylmälle. Suomessa vesistöt lämpenevät usein hitaasti, ja etenkin merivesi voi olla kylmää vielä heinäkuussakin.

Vaiva on koiralle kivulias; häntä ja takapää ovat kosketusarkoja, ja koiran voi olla vaikea istua. Häntä roikkuu yleensä veltosti alaspäin. Narttukoiralla voi tulehduksen vuoksi olla vaikea virtsata.



Vesihäntä paranee useimmiten itsestään muutamassa päivässä, kun annat koiran levätä ja huolehdit, että se pysyy lämpimänä ja kuivana. Jos koiralla on kovia kipuja, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Sekä vesihäntä että hot spot uusiutuvat helposti. Paras tapa välttää ikäviä tulehduskierteitä on ennaltaehkäisy. Jos koirasi on innokas uimari, rajoita vesileikkien määrää, huuhtele turkki aina rantapäivän jälkeen ja kuivaa koira huolellisesti.