Alkon Q2/2026 myynti: Raikkaus näkyy alkukesän juomavalinnoissa – alkoholittomat, olut ja rosee kasvussa
8.7.2026 07:21:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Alkon toisen vuosineljänneksen myynti kertoo asiakkaiden suosivan kesäkaudella erityisesti alkoholittomia juomia, oluita ja roseeviinejä. Alkoholittomien myynti kasvoi lähes 58 prosenttia, oluiden lähes 50 prosenttia ja roseeviinien lähes viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkon kokonaislitramyynti laski 1,4 prosenttia.
Vuoden 2026 toisella kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Viinien kokonaismyynti laski lähes seitsemän prosenttia: punaviinien myynti laski 10 prosenttia, valkoviinien myynti noin 7 prosenttia, ja kuohuviinien 2 prosenttia. Roseeviinien myynti kasvoi lähes 5 prosenttia. Väkevien juomien myynti laski 7 prosenttia. (linkki Alkon myyntitilastoihin)
”Alkuvuoden laskeviin myyntilukuihin vaikuttaa meillä vahvasti toimintaympäristön muutokset ja kuluttajien epävarma taloustilanne. Viineihin tuli merkittävä, 10 prosentin veronkorotus ja suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista kymmeniä miljoonia litroja alkoholia vuodessa. Samalla viime vuosien alkoholilainsäädännön muutokset ovat laajentaneet alkoholin myyntikanavia”, taustoittaa tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen.
Panimotuotteiden myynti kasvoi lähes 40 prosenttia vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Oluiden litramyynti kasvoi lähes 50 prosenttia ja siiderien lähes 7 prosenttia. Alkoholittomien juomien suosio jatkui erittäin vahvana – niiden litramyynti kasvoi noin 58 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Raikkautta ja helppoutta
Toisen vuosineljänneksen myynnissä näkyy asiakkaiden muuttuva ostokäyttäytyminen. Juomavalinnoissa korostuvat raikkaus ja helppous.
”Kasvua nähtiin erityisesti alkoholittomissa juomissa, oluissa ja roseeviineissä, joissa olemme panostaneet aktiivisesti viime vuosina valikoiman kehittämiseen”, Kauppinen sanoo.
"Viineissä asiakkaiden kiinnostus kohdistuu erityisesti raikkaisiin tyyleihin. Roseeviinien myynti kasvoi lähes viisi prosenttia, ja myös kuohuviinien myynti kehittyi muita viinikategorioita vahvemmin. Viinimaista kasvua nähtiin erityisesti ranskalaisissa viineissä, ja asiakkaat suosivat edelleen perinteisiä eurooppalaisia viinimaita kuten Ranskaa, Italiaa, Espanjaa ja Saksaa.”
”Valkoviineissä nähdään se, että riesling on kiistatta suomalaisten suosikkirypäle. Sen raikas, ryhdikäs sekä hapokas maku sopii täydellisesti kesän makumaailmaan. Vaalealihaiset järvikalat, kuten kuha ja ahven, saavat siitä erinomaisen kumppanin. Riesiling toimii niin seurustelujuomana kuin ruuan kaverina.”
Haussa hyvä hinta-laatusuhde
Yli 15 euron hintaisten viinien myynti on huhti-kesäkuussa ollut muita hintaluokkia vahvempi.
”Meiltä haetaan hyvän hinta-laatusuhteen viiniä, jonka saa vielä erinomaisen palvelun ja juomasuosituksen kera.”
”Esimerkiksi ranskalaiset crémant-kuohuviinit kasvattavat suosiotaan, kun moni kuluttaja etsii vaihtoehtoja perinteisille samppanjoille.”
Alkoholittomat ovat tulleet jäädäkseen
Alkoholittomat ovat nousseet pysyväksi osaksi suomalaisten juomakulttuuria.
"Alkoholittomat eivät ole meille Alkossa mikään sivutuote, vaan olennainen osa valikoimaamme ja asiakkaidemme odotuksia. Olemme panostaneet niiden kehittämiseen pitkäjänteisesti, ja se näkyy myös kasvavana kysyntänä."
Lisäksi Kauppisen mukaan tuotteiden laatu on noussut uudelle tasolle, eikä niitä nähdä enää vain korvikkeena alkoholillisille juomille. Alkoholittomat vaihtoehdot ovat vakiinnuttaneet paikkansa niin arjessa kuin juhlassakin.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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