Pararatsastaja Laura Kangasniemi ehdolle MM-kisoihin Aacheniin

Mikäli Kangasniemi MM-kisoissa nähdään, se tarkoittaisi, että hän ja Goldprins-hevosensa olisivat silloin kilpailleet kaikissa kansainvälisissä arvokisoissa. ” On niin hienoa, että on ehdottoman rakkaan ensimmäisen oman hevosen Prinssin kanssa päässyt näin pitkälle”, Kangasniemi iloitsee.

Kisojen järjestäminen Aachenissa tarkoittaa Saksaan muuttaneelle ja siellä harjoittelevalle Kangasniemelle kotikenttäetua, sillä kisapaikalle hänellä on vain noin tunnin ajomatka. Ratsukko valmentautuu tuleviin koitoksiin huippuvalmennuksessa McLean Reitsportissa kouluratsastuksen ja hevosalan ammattilaisten ympäröimänä.

”Täällä on erinomaiset puitteet kehittymiselle pararatsastuksen maailman huipulle”, hän kuvaa.

Kangasniemen päätähtäin on Los Angelesin Paralympialaisissa vuonna 2028 ja sitä ennen tämän kesän MM-kilpailuissa ja vuoden 2027 EM-kilpailuissa. Hän kilpaili ensimmäisen paralympiadepyyttinsä Pariisin Paralympialaisissa vuonna 2024 hevosensa Goldprinsin kanssa.