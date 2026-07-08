Nordewood tähtää Suomen puurakentamisen markkinajohtajaksi ja kansainvälisille markkinoille, Nordevon ja Lindbäcksin poikkeuksellinen osaaminen yhdistyy uudessa yhtiössä
8.7.2026 09:53:14 EEST | Nordewood | Tiedote
Nordewood on uusi suomalaisen Nordevon ja ruotsalaisen Lindbäcksin perustama puurakentamisen yhtiö, joka yhdistää esivalmistetun rakentamisen ja kestävän kaupunkikehityksen vauhdittamaan puurakentamisen kasvua Suomessa. Samalla yhtiö rakentaa valmiuksia laajentua myöhemmässä vaiheessa muuhun Euroopan
markkinaan.
Nordewood kokoaa yhteen Lindbäcksin jo neljässä sukupolvessa kehittyneen teollisen rakentamisen osaamisen, yhdistettynä teknologiaan ja kestäviin ratkaisuihin, sekä Nordevon laaja-alaisen kokemuksen puurakentamisen koko arvoketjusta, liiketoimintajohtamisesta ja kansainvälisestä kaupunkikehityksestä.
Yhtiönä Nordewood vastaa jatkossa puurakennushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta omissa nimissään. Tämä vahvistaa uuden yhtiön kykyä johtaa puurakennushankkeita kokonaisuutena aluekehityksestä ja hankekehityksestä suunnitteluun, toteutukseen ja valmiisiin kohteisiin.
” Nordewood tuo asiakkaille tavan toteuttaa vaativiakin rakennushankkeita kokonaisedullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin. Kestävä kaupunkikehitys puurakentamisessa edellyttää ratkaisuja, joissa hankkeiden taloudellinen kilpailukyky, tekninen toteutettavuus ja elinkaaren ilmastovaikutukset ovat vastuullisesti huomioitu. Näiden pohjalta pystymme luomaan inhimillistä asumista, toimivia tiloja ja tuottavia investointeja.”
Juuso Hietanen · Toimitusjohtaja, Nordevo
Pohjoista osaamista kasvavien kaupunkien tarpeisiin
Lindbäcksin yli sadan vuoden historia sekä asema yhtenä maailman johtavana puukerrostalojen teollisena rakentajana antaa vahvan lähtökohdan vastata rakentamisen ja kaupungistumisen kiihtyvään muutokseen. Lindbäcks on nähnyt muuttuvaa markkinaa vuosikymmenien ajan ja ollut määrittämässä esivalmistetun puurakentamisen kehityksen suuntaa: yhtiö kuului maailman ensimmäisiin toimijoihin, jotka valmistivat kerrostaloja teollisesti tuotantolinjalla, ja nykypäivänä Piteån 42 000 neliömetrin tehdas kuuluu Euroopan moderneimpiin puurakentamisen tuotantoympäristöihin.
”Nordewood on meille pitkäjänteinen sitoumus puurakentamisen tulevaisuuteen ja kasvuun. Yhtiössä on se, mihin me Lindbäcksillä uskomme: kestävä ja vastuullinen rakentaminen, vahva osaaminen, innovatiivisuus ja tekemisen tahto edistyksellisesti. Olemme rakentamassa yhtiötä, joka vie puurakentamista määrätietoisesti eteenpäin ja kasvaa vahvaksi toimijaksi markkinassa.”
Fredrik Hemborg · Toimitusjohtaja, Lindbäcks Projektutveckling
Pitkäaikaista arvoa puurakentamisella
Puurakentamisen monimuotoisuus näkyy koko arvoketjun aikana: uusiutuvista materiaaleista, teollisen valmistuksen tarkkuudesta, nopeuden hintavaikutuksesta, toteutuksen hallitusta laadusta ja rakennuksista, jotka palvelevat käyttäjiä, omistajia ja kaupunkeja pitkälle tulevaisuuteen. Puun arvo näkyy viihtyisinä ja terveellisinä tiloina, houkuttelevina investointeina, pitkäikäisinä rakennuksina ja kaupunkikuvana, joka kasvattaa alueiden vetovoimaa.
”Kun suunnittelemme esimerkiksi 8-kerroksista puukerrostaloa, kyse on rakenteen lisäksi yhteistyöstä kuluttajien, sijoittajien, kaupunkien ja monien eri osapuolten välillä. Yhteinen onnistuminen ratkaistaan siinä, miten kaavoitus, rakennuksen tilat, runkoratkaisut, moduulit, elementit, talotekniikka ja toteutus sovitetaan käyttötarkoitukseen ja kustannustavoitteeseen. Kyse on tuhansista yksityiskohdista, joiden on sovittava täsmällisesti yhteen. Puurakentamisen arvo syntyy, kun lähituote, teollinen tarkkuus ja puun hiiltä varastoiva vaikutus näkyy asiakkaalle nopeampana toteutuksena, hallitumpina kustannuksina, lyhyempänä matkana investoinnista käyttöön ja ilmastokädenjälkenä.”
Heikki Mantila · Tekninen johtaja, Nordevo
Yhtiöiden tausta antaa suomalaiselle rakentamiselle poikkeuksellisen lähtökohdan: Nordewood tarjoaa ratkaisuja asuntorakentamiseen, hoivarakentamiseen, hotelleihin, toimistoihin, majoitukseen, päiväkoteihin ja kouluihin. Yhtiö toimii urakoitsijana, partnerina ja omakehitteisten kohteiden kehittäjänä sen mukaan, mikä palvelee parhaiten asiakkaan, sijoittajan, kaupunkien ja käyttäjän tarpeita tavoitteineen. Laaja-alainen tarjoama, eri toteutusmallit ja vaativien hankkeiden osaaminen toistettavalla laadulla luovat perustan Nordewoodin kasvulle Suomen puurakentamisen kärkeen.
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Yhteyshenkilöt
Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja, Nordevo
+358 50 343 4023
juuso.hietanen@nordevo.fi
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Tietoa Nordevosta
Nordevo on rakentamisen ja asuntotuotannon uudistaja, joka kehittää kiinteistö- ja rakennusalaa avoimeen ja yhteistyötä korostavaan suuntaan. Yhtiö uskoo läpinäkyvyyteen, sujuvaan palveluun ja korkealaatuiseen asumisen kokemukseen, jossa asukas on keskiössä. Nordevo kehittää, rakennuttaa ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja hotelleja. Sen henkilöstö koostuu huippuosaajista, joita yhdistää yhteinen visio parempien kotien ja toimitilojen luomisesta - paikoista, joissa ihmiset viihtyvät ja joihin he haluavat palata. Yhtiön toimintaa ohjaa vahva arvopohja, jossa korostuvat vastuullisuus, pitkäjänteisyys ja asiakaslähtöisyys.
Tietoa Lindbäcksistä
Lindbäcks on vuonna 1924 Piteåssa perustettu ruotsalainen, jo neljännessä sukupolvessa toimiva perheyhtiö ja Pohjoismaiden johtava teollisten puukerrostalojen rakentaja. Yhtiö rakentaa kerrostaloasuntoja teollisesti puurungosta: moduulit valmistuvat säältä suojassa tehtaalla ja pystytetään nopeasti tontilla. Lindbäcksin pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Piteåssa, minkä lisäksi sillä on toimisto Tukholmassa ja noin 320 työntekijää. Noin 42 000 neliön Piteån tehdas on yksi Euroopan moderneimmista, ja se valmistaa vuosittain noin 3 500 puumoduulia. Yhtiön toimintaa ohjaavat arvot ovat tieto, sitoutuminen ja tahto.
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