Nordewood tähtää Suomen puurakentamisen markkinajohtajaksi ja kansainvälisille markkinoille, Nordevon ja Lindbäcksin poikkeuksellinen osaaminen yhdistyy uudessa yhtiössä

Nordewood kokoaa yhteen Lindbäcksin jo neljässä sukupolvessa kehittyneen teollisen rakentamisen osaamisen, yhdistettynä teknologiaan ja kestäviin ratkaisuihin, sekä Nordevon laaja-alaisen kokemuksen puurakentamisen koko arvoketjusta, liiketoimintajohtamisesta ja kansainvälisestä kaupunkikehityksestä.



Yhtiönä Nordewood vastaa jatkossa puurakennushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta omissa nimissään. Tämä vahvistaa uuden yhtiön kykyä johtaa puurakennushankkeita kokonaisuutena aluekehityksestä ja hankekehityksestä suunnitteluun, toteutukseen ja valmiisiin kohteisiin.

” Nordewood tuo asiakkaille tavan toteuttaa vaativiakin rakennushankkeita kokonaisedullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin. Kestävä kaupunkikehitys puurakentamisessa edellyttää ratkaisuja, joissa hankkeiden taloudellinen kilpailukyky, tekninen toteutettavuus ja elinkaaren ilmastovaikutukset ovat vastuullisesti huomioitu. Näiden pohjalta pystymme luomaan inhimillistä asumista, toimivia tiloja ja tuottavia investointeja.”



Juuso Hietanen · Toimitusjohtaja, Nordevo



Pohjoista osaamista kasvavien kaupunkien tarpeisiin

Lindbäcksin yli sadan vuoden historia sekä asema yhtenä maailman johtavana puukerrostalojen teollisena rakentajana antaa vahvan lähtökohdan vastata rakentamisen ja kaupungistumisen kiihtyvään muutokseen. Lindbäcks on nähnyt muuttuvaa markkinaa vuosikymmenien ajan ja ollut määrittämässä esivalmistetun puurakentamisen kehityksen suuntaa: yhtiö kuului maailman ensimmäisiin toimijoihin, jotka valmistivat kerrostaloja teollisesti tuotantolinjalla, ja nykypäivänä Piteån 42 000 neliömetrin tehdas kuuluu Euroopan moderneimpiin puurakentamisen tuotantoympäristöihin.

”Nordewood on meille pitkäjänteinen sitoumus puurakentamisen tulevaisuuteen ja kasvuun. Yhtiössä on se, mihin me Lindbäcksillä uskomme: kestävä ja vastuullinen rakentaminen, vahva osaaminen, innovatiivisuus ja tekemisen tahto edistyksellisesti. Olemme rakentamassa yhtiötä, joka vie puurakentamista määrätietoisesti eteenpäin ja kasvaa vahvaksi toimijaksi markkinassa.”



Fredrik Hemborg · Toimitusjohtaja, Lindbäcks Projektutveckling

Pitkäaikaista arvoa puurakentamisella

Puurakentamisen monimuotoisuus näkyy koko arvoketjun aikana: uusiutuvista materiaaleista, teollisen valmistuksen tarkkuudesta, nopeuden hintavaikutuksesta, toteutuksen hallitusta laadusta ja rakennuksista, jotka palvelevat käyttäjiä, omistajia ja kaupunkeja pitkälle tulevaisuuteen. Puun arvo näkyy viihtyisinä ja terveellisinä tiloina, houkuttelevina investointeina, pitkäikäisinä rakennuksina ja kaupunkikuvana, joka kasvattaa alueiden vetovoimaa.

”Kun suunnittelemme esimerkiksi 8-kerroksista puukerrostaloa, kyse on rakenteen lisäksi yhteistyöstä kuluttajien, sijoittajien, kaupunkien ja monien eri osapuolten välillä. Yhteinen onnistuminen ratkaistaan siinä, miten kaavoitus, rakennuksen tilat, runkoratkaisut, moduulit, elementit, talotekniikka ja toteutus sovitetaan käyttötarkoitukseen ja kustannustavoitteeseen. Kyse on tuhansista yksityiskohdista, joiden on sovittava täsmällisesti yhteen. Puurakentamisen arvo syntyy, kun lähituote, teollinen tarkkuus ja puun hiiltä varastoiva vaikutus näkyy asiakkaalle nopeampana toteutuksena, hallitumpina kustannuksina, lyhyempänä matkana investoinnista käyttöön ja ilmastokädenjälkenä.”



Heikki Mantila · Tekninen johtaja, Nordevo

Yhtiöiden tausta antaa suomalaiselle rakentamiselle poikkeuksellisen lähtökohdan: Nordewood tarjoaa ratkaisuja asuntorakentamiseen, hoivarakentamiseen, hotelleihin, toimistoihin, majoitukseen, päiväkoteihin ja kouluihin. Yhtiö toimii urakoitsijana, partnerina ja omakehitteisten kohteiden kehittäjänä sen mukaan, mikä palvelee parhaiten asiakkaan, sijoittajan, kaupunkien ja käyttäjän tarpeita tavoitteineen. Laaja-alainen tarjoama, eri toteutusmallit ja vaativien hankkeiden osaaminen toistettavalla laadulla luovat perustan Nordewoodin kasvulle Suomen puurakentamisen kärkeen.