Asuntomessujen Villa Trekooli on Vuoden Mallitalo 2026

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL on valinnut Vuoden Mallitalon vuodesta 2000 saakka. Vuoden Mallitalo on tunnustus talolle, joka edustaa hyvää asumista ja on rakennusteknisestä näkökulmasta erityisen onnistunut.

Rakennusalan ammattilaisten valinta

Vuoden Mallitalo on yksi Asuntomessujen odotetuimmista tunnustuksista, sillä se nostaa esiin kohteen, jonka rakennusalan ammattilaiset arvioivat messujen onnistuneimmaksi kokonaisuudeksi.

Vuoden Mallitalo -palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen sekä hallituksen jäsen Sanna-Kaisa Pylvänäinen.

Valintaperusteissa korostuivat erityisesti kohteen viimeistelty kokonaisuus, huolellisesti suunniteltu arkkitehtuuri sekä rakennuksen onnistunut sovittaminen tonttiin ja ympäröivään maisemaan. Raadin mukaan Villa Trekooli edustaa korkeatasoista, harmonista ja laadukkaasti toteutettua omakotirakentamista, jossa jokainen yksityiskohta tukee sekä rakennuksen toimivuutta että esteettisyyttä.

”Kohteesta välittyy vahva ammattitaito, joka on osaltaan seurausta rakennuttajien kokemuksesta useiden taloprojektien parissa. Koska talo on rakennettu omaan käyttöön, näkyy siinä myös poikkeuksellinen paneutuminen ja omistautuminen koko rakennushankkeeseen”, kiittelee Jukka Lintunen.

Raati kiinnitti huomiota myös kohteen laajoihin ja erittäin korkeatasoisesti toteutettuihin laatoitustöihin.

”Niissä näkyvät tekijöiden ammattitaito ja ammattiylpeys”, Pylvänäinen kehuu.

Rakennushankkeessa on lisäksi hyödynnetty yhteistyötä muiden rakentajien kanssa, mikä on mahdollistanut laadukkaiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen. Energiatehokkuuden näkökulmasta kohteessa on hyödynnetty alueellista lämpöratkaisua, joka tukee kestävää rakentamista ja asumista.

Villa Trekooli toimii esimerkkinä nykyaikaisesta omakotirakentamisesta, jossa yhdistyvät laadukas suunnittelu, huolellinen toteutus, energiatehokkuus sekä pitkäjänteinen rakennusosaaminen.

Kuvia Villa Trekoolista toimitusten käyttöön löytyy Asuntomessujan kuvapankista.

Asuntomessut Lempäälässä alkavat huomenna 10.7.

Asuntomessut Lempäälässä avautuvat yleisölle huomenna 10. heinäkuuta. Saikan uudella asuinalueella on mahdollista tutustua Vuoden Mallitalon lisäksi yli 30 messukohteeseen, jotka esittelevät tämän päivän pientaloasumista, rakentamisen uusia ratkaisuja, arkkitehtuuria, sisustusta ja pihoja. Asuntomessut ovat avoinna 9. elokuuta saakka.

Messuvieraiden suosikkikohteet julkistetaan messujen jälkeen

Vuoden Mallitalo on rakennusalan ammattilaisten valinta. Myös messuvieraat pääsevät antamaan oman arvionsa suosikkikohteistaan, sillä Asuntomessuilla valitaan kävijäkyselyn perusteella Vuoden parhaat -tunnustusten saajat. Tunnustukset jaetaan parhaalle messutalolle, sisustukselle, keittiölle ja pihalle.