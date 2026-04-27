Suomen Viihdekeskus Oy

Patrizio Buanne - Nostalgia on elämän suola

13.7.2026 07:45:00 EEST | Suomen Viihdekeskus Oy | Tiedote

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"Muistan, kun istuin parvekkeella Napolissa ja kuuntelin konserttia, joka pidettiin parin korttelin päässä Piazza Plebicitolla. Siellä soi Lucio Dallan Caruso -biisi." 

Iskelmailmio -logo (julkaisuvapaa)
Iskelmailmio -logo (julkaisuvapaa)

Vuosikymmenten Iskelmäilmiö Italiasta vaalii nostalgiaa

Erityisesti Toivo Kärjen ansiosta italosävelmät ovat kääntyneet suomeksi aina 50-luvulta alkaen ja soivat edelleen tanssilavoilla ja konserteissa "yleisön pyynnöstä".

Näitä Italia - Napoli - Suomi nostalgisia muistoja on meillä kaikilla. Nehän liittyvät myös usein nimiin:  "Robertino - Umberto Marcato - Paul Anka - Elvis - Toto Cutugno -  Renato Carosone - Domenico Modugno -Kari Tapio - Paula Koivuniemi - Henry Theel - Danny - Kai Hyttinen -  Laila Kinnunen -Olavi Virta - Toivo Kärki". Lista on loputon.

Suosituimpina esimerkkeinä Suomeen päätyneistä hiteistä mainittakoon: "Olen suomalainen (l italiano),  Juna kulkee (Il Treno Va), Aikuinen nainen (Maladetta Primavera), poika varjoiselta kujalta (Guaglione), Volare, Maruzzella, L Americano, Caruso".

Umberto Marcaton elämää kunnioittaen

Umberto Marcatolle Topi Kärki loihti jopa ihan omia suomalaisia tangoja.

 Marja-Leena, miksi puhelin ei soi ja liljankukka hurmasivat suomalaisia. Ruotsissakin Umberton suosio oli suuri, jossa hän duetoi muun muassa Siv Malmkvistin kanssa Sole, Sole kappaleella.

Umberto Marcato oli suomalaisten, ruotsalaisten ja saksalaisten suosikki aina 1950 vuosikymmeneltä vuoteen 2015, jolloin saimme vielä tehdä hänen viimeisen kiertueensa Suomessa. Silloin kahdessa viikossa Umberto esiintyi kahdeksalla eri paikkakunnalla tuhansille kuulijoille.  

Umberto Marcato 1930-2024

Patrizio Buanne tarjoaa ja jatkaa italia-Napoli-Suomi perinteitä mahdollisimman aidolla ja viihdyttävällä tavalla. 

Monet tunnnetuista artisteista ovat tulleet kuuluisiksi San Remon musiikkifestivaalin ansiosta. Jotkut heistä jatkavat edelleen laulamista, jotkut ovat siirtyneet sivuun. Toiset ovat poistuneet keskuudestamme, mutta edelleen 2000-luvulla heidän musiikkiaan kuulee tavan takaa.

Nuoresta iästään huolimatta, Patrizion menestys jokaisessa maanosassa on ollut sellainen, että liioittelematta voidaan todeta: 

Aito, alkuperäinen, napolilainen italialaisen musiikkikulttuurin suurlähettiläs  Patrizio viihdyttää omalla mahtavalla äänellään, ei matki ketään, koska suuri luonnollinen ääni ja karisma eivät sitä tarvitse.

Patrizion laulajanura on alkanut jo lapsuudessa. Ensimmäinen  levy räjäytti suosion maailmalla vuonna 2006  ja jatkoa seurasi lukuisten multiplatinalevyjen muodossa. Nyt on siis aihetta juhlaan ja juhlaohjelmistoon, jossa kuulemme italialaisia  legendaarisia lauluja, iskelmää, tangoa, rokkia ja italopoppia.

Patrizio Buanne juhlakiertueella (julkaisuvapaa)

Patrizion mukaan Suomi on kuin perhe hänelle

Patrizio pitää suomalaisia kuin suurena perheenä, hänen sanoin; "tänne on helppo matkustaa, ilma on raikas helteelläkin, ihmiset ovat ystävällisiä, jopa perheenkin kanssa täällä on turvallista olla. Näin ei aina ole suurilla maailmankiertueilla".

Patrizion esityksistä ovat saaneet viimeksi nauttia muun muassa;  Italia, Itävalta (Wien), Usa (Pittsburgh, Virginia), Australia (Melbourne, Sidney, Adelaide),  Usa (New York, New Jersey), Saksa.

Mutta pikavisiitti Suomen kesään onnistuu nyt 15-19.7 paikkakunnilla.:

  • Helsinki 15.7. Espan Lava, lisätietoa
  • Jaala Areena 17.7. (täynnä)
  • Kartano Kievari, Äänekoski 18.7. (vielä lippuja)
  • Helsinki 19.7., Aino Acktén huvila (täynnä)

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt,  0400 647723,  ohjelmat@viihdekeskus.fi

Jaala Areenan kesässä jälleen 2026 Julkaisuvapaa Jaala Areena
Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Patrizio - uusi julkaisu

Patrizio Buanne TV 1, Puoli seitsemän, 9.12.2024 alla olevasta linkistä:

Katso alkaen kohdasta 22 min;30 sek.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Patrizio youtubekanava

Avainsanat

italomusiikkikonserttiumbertomarcatopatriziobuanneo sole mionapoli

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Patrizio Buanne Järvi-Suomeen heinäkuussa (patriziobuanne.net)
Patrizio Buanne Järvi-Suomeen heinäkuussa (patriziobuanne.net)
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Patrizio Buanne - uusi single markkinoille (julkaisuvapaa)
Patrizio Buanne - uusi single markkinoille (julkaisuvapaa)
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Patrizio Buanne - Vesuviukselta kesä-Suomeen (julkaisuvapaa)
Patrizio Buanne - Vesuviukselta kesä-Suomeen (julkaisuvapaa)
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Jaala Areenan kesässä jälleen 2026
Jaala Areenan kesässä jälleen 2026
Julkaisuvapaa Jaala Areena
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Suomen Viihdekeskus Oy

Vuodesta 1993 toiminut Suomen Viihdekeskus Oy järjestää valtakunnallisesti viihdettä eri muodoissaan sekä tapahtuma- ja juhlapalveluita.Tunnustusta on tullut valtakunnallisen tapahtumajärjestäjä- ja yrittäjäpalkinnon muodossa. Paras palkinto on kuitenkin ollut uskollisten asiakkaiden mukana olo kanssamme. Näiden vuosikymmenten aikana on varovasti arvioiden yli miljoona viihteen ystävää käyttänyt kokonaisvaltaisesti palveluitamme.

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