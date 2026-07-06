SDP:n Saku Nikkanen: Garden Helsinki -hankkeen epäselvyydet rapauttavat luottamusta
8.7.2026 12:24:52 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Epäselvyydet Garden Helsinki -hankkeen ympärillä jatkuvat. Pääministerin viime viikolla antamat vastaukset eivät vakuuta, ja koko ajan nousee uutta tietoa siitä, mitä kulisseissa on tapahtunut.
– Eduskunnan tulee saada oikeat ja riittävät tiedot voidakseen arvioida ministereiden ja hallituksen toimintaa. Siksi SDP:n vaatima pääministerin ilmoitus eduskunnalle on enemmän kuin perusteltu, Nikkanen linjaa.
Esiin nousseet epäselvyydet eivät ainakaan vahvista suomalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon tai sen avoimuuteen. Tilanne näyttäytyy ristiriitaisena myös siksi, että suomalaisille on läpi hallituskauden toistettu, että valtiontalouden tilanne on hankala ja rahaa ei ole.
– Yhtenä leikkauskohteena ovat olleet kunnille tärkeät liikuntapaikkarakentamisen tuet, jotka on leikattu puoleen eli noin 15 miljoonaan euroon.
Leikkausten myötä moni valmis liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma on jäänyt toteutumatta aikana, jolloin eri puolilla Suomea rakennusala kärvistelee töiden puutteessa ja suomalaiset liikkuvat vähemmän kuin koskaan.
– On selvää, että tässä tilanteessa 35 miljoonan euron kädenojennus pääministerin lähipiirille epäselvin perustein tuntuu vähintäänkin epäoikeudenmukaiselta.
– Suuria areenoitakin toki tarvitaan, ja ne ovat aiemminkin saaneet erityistukea, mutta tukien tulee aina olla läpinäkyvästi valmisteltuja ja kestää kriittistä tarkastelua, Nikkanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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