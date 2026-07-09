Korotettu kotitalousvähennys lisää kylpyhuone- ja saunaremonttien kysyntää – Kylpyri Oy tuo markkinoille uuden remonttikonseptin

RAAHE – Hallituksen korottama kotitalousvähennys näkyy nopeasti omakotitalojen kylpyhuone- ja saunaremonttien kysynnässä. Raahelainen Kylpyri Oy kertoo tarjouspyyntöjen ja yhteydenottojen lisääntyneen selvästi, kun yhä useampi suomalainen päättää toteuttaa pitkään suunnitteilla olleen märkätilaremontin.

Kasvaneeseen kysyntään vastatakseen Kylpyri Oy on kehittänyt uuden kylpyhuone- ja saunaremonttikonseptin, jossa yhdistyvät moderni 3D-suunnittelu, aiempaa nopeampi toteutus, korkea työn laatu sekä asiakkaan taloudellinen turvallisuus.

"Korotettu kotitalousvähennys on ollut monelle ratkaiseva tekijä remonttipäätöksen tekemisessä. Asiakkaat haluavat nyt uudistaa kylpyhuoneensa ja saunansa laadukkaasti, mutta samalla mahdollisimman turvallisesti ja vaivattomasti. Siksi olemme rakentaneet toimintamallin, jossa asiakkaan ei tarvitse maksaa mitään etukäteen – maksu suoritetaan vasta, kun sovittu työ on valmis," sanoo Kylpyri Oy toimitusjohtaja Juhana Timlin.

3D-suunnittelu auttaa näkemään lopputuloksen ennen remonttia

Jokainen kylpyhuone- ja saunaremontti alkaa yksilöllisellä 3D-suunnittelulla. Asiakas näkee uuden kylpyhuoneensa tai saunansa valmiina jo ennen töiden aloittamista, mikä helpottaa materiaalien, kalusteiden, laatoituksen ja värien valintaa.

Huolellinen suunnittelu vähentää muutostarpeita rakentamisen aikana ja auttaa varmistamaan, että lopputulos vastaa asiakkaan toiveita.

Nopeampi kylpyhuoneremontti vähentää asumisen haittaa

Kylpyri Oy:n kehittämän toimintamallin ansiosta kylpyhuone- ja saunaremontit valmistuvat tavanomaista nopeammin. Lyhyempi läpimenoaika vähentää merkittävästi asumiselle aiheutuvaa haittaa, mikä on monelle omakotiasujalle yksi tärkeimmistä remonttipäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Yritys hyödyntää omia toimintamallejaan sekä omaa laatta- ja kalustemallistoaan, joiden avulla remontit voidaan toteuttaa tehokkaasti laadusta tinkimättä.

Ei ennakkomaksuja – asiakas maksaa vasta valmiista työstä

Kylpyri Oy haluaa tehdä remontin tilaamisesta mahdollisimman turvallista myös taloudellisesti. Yritys ei peri asiakkailtaan ennakkomaksuja. Asiakas maksaa vasta, kun sovittu työ on valmis.

"Asiakkaan ei pidä kantaa taloudellista riskiä ennen kuin työ on tehty. Haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen tekemällä laadukasta työtä, emme laskuta koskaan etukäteen," Timlin kertoo.

10 vuoden vedenpitävyystakuu kertoo luottamuksesta omaan laatuun

Kaikki Kylpyri Oy:n kylpyhuone- ja saunaremontit toteutetaan alan määräysten mukaisesti. Työn eri vaiheet dokumentoidaan valokuvaamalla ja asiakkaalle toimitetaan kattava loppudokumentaatio. Yritys myöntää kaikille toteuttamilleen vedeneristystöille 10 vuoden vedenpitävyystakuun. Lisäksi asentajat osallistuvat jatkuvaan koulutukseen, jotta työmenetelmät ja osaaminen vastaavat alan uusimpia vaatimuksia.

Kotitalousvähennys tekee kylpyhuone- ja saunaremontista aiempaa edullisemman

Korotettu kotitalousvähennys alentaa merkittävästi remontin työn osuudesta asiakkaalle jääviä kustannuksia. Kylpyri Oy arvioi, että uudistus vauhdittaa erityisesti omakotitalojen kylpyhuone-, sauna- ja muiden märkätilaremonttien kysyntää koko Suomessa. Yrityksen mukaan nyt on monelle oikea hetki toteuttaa remontti, jota on saatettu suunnitella jo usean vuoden ajan.