Hirvenmetsästykseen myönnettiin Oulun riistakeskusalueelle yhteensä 5 416 pyyntilupaa
9.7.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Oulu | Tiedote
Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa hirvenmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 5 416 hirvenpyyntilupaa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Valkohäntäpeuraa ei tällä kaudella metsästetä alueella.
-Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on leikata hirvikantaa alueen kahdella eteläisellä hirvitalousalueella sekä säilyttää hirvikanta tavoitteessa ja elinvoimaisena kolmella pohjoisimmalla hirvitalousalueella, riistasuunnittelija Risto Paakkonen Suomen riistakeskuksen Oulun aluetoimistolta tiivistää.
Viime metsästyskaudella Oulun riistakeskusalueella kaadettiin pyyntiluvilla yhteensä 5 313 hirveä. Tulevalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 7 200 hirven saaliin ja hirvikannan leikkaamisen alueilla, joilla siihen on tarvetta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa, ellei lupaehdoissa ole erikseen rajoitettu kaadettavien aikuisten eläinten määrää.
Valkohäntäpeuraa ei Oulun riistakeskusalueella metsästetä tällä metsästyskaudella. Alueen eteläisimmät osat ovat peurojen levinneisyysalueen reunalla. Peurakanta on taantunut ja vahinkoja ei juurikaan ole, joten metsästäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Viime kaudella alueella oli käytössä seitsemän pyyntilupaa, joilla ei saatu yhtään peuraa saaliiksi.
Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen
Hirvenmetsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista, johon osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Oulun riistakeskusalueella hirveä metsästää vuosittain yli 550 metsästysseuraa tai -seuruetta.
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.
Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa
Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.
Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 3. lokakuuta ja jatkuu 15. päivään tammikuuta asti. Hirviä on mahdollista ampua pelloilta vahtimalla jo syyskuun alusta alkaen. Poikkeuksena Oulun riistakeskusalueella ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Näissä kunnissa varsinainen metsästyskausi alkaa jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy 21. syyskuuta kiimarauhoituksen ajaksi.
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Yhteyshenkilöt
Jenni PirinenRiistapäällikkö, OuluPuh:029 431 2307jenni.pirinen@riista.fi
Risto PaakkonenRiistasuunnittelija, OuluPuh:029 431 2267risto.paakkonen@riista.fi
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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
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