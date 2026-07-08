Tiedote Oikia Moomin luomukauranaksuja (herne-porkkana 35 g) ostaneille kuluttajille

Suomen Oikia Oy laajentaa luomukauranaksujen takaisinvetoa varotoimenpiteenä. Takaisinveto koskee nyt kahta alla lueteltua valmistuserää:

Valmistaja: Suomen Oikia Oy

Tuotteen nimi: Oikia Moomin Luomukauranaksu herne-porkkana

Tuotteen GTIN-koodi: 6430013258893

Pakkauskoko: 35 g

Parasta ennen: 06.01.2027, 01.03.2027

Kesäkuussa toteutimme takaisinvedon yhdestä tuotantoerästä (parasta ennen 1.3.2027), jossa oli todettu omavalvonnassa lainsäädännön raja-arvon ylittävä pitoisuus okratoksiini A:ta. Takaisinvedon yhteydessä aloimme selvittää, mistä raaka-aineesta hometoksiini on voinut päätyä tuotteeseemme. Suoritetuissa laboratorioanalyyseissä havaittiin, että yhdestä käytetystä raaka-aineesta löytyi kohonneita pitoisuuksia okratoksiini A:ta. Varotoimenpiteenä vedämme takaisin myös toisen erän luomukauranaksuja (parasta ennen 6.1.2027), johon oli käytetty samaa raaka-aine-erää.

Tuotteidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja siksi toimimme lapsille suunnattujen tuotteiden kohdalla varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Tuotteen, jossa on kohonnut pitoisuus okratoksiini A:ta, syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotetta ei siksi tulisi syödä eikä tarjota lapsille.

Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä nettisivuilla olevan reklamaatiolomakkeen kautta (oikiasipsi.fi). Ilmoitukseen tulee liittää kuva pakkauksesta ja pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys. Ostos hyvitetään. Naksut hävitetään biojätteenä ja pakkaus lajitellaan kartonkiin.

Pahoittelemme tapahtunutta!