HONOR Magic V6: Taittuvanäyttöinen puhelin, jota ei tarvitse käsitellä silkkihansikkain

HONOR on julkistanut uuden HONOR Magic V6 -puhelimen. Laite yhdistää luokkansa ohuimman muotoilun, alan johtavat saranamateriaalit, edistyneen näytönsuojauksen, suurikapasiteettisen pii-hiili-akun sekä Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -suorittimen täyden tehon. Puhelin on suunniteltu kestämään jokapäiväistä käyttöä ilman suojakuoria, erillisiä kalvoja tai erityistä varovaisuutta.

Äärimmäinen testi saranan kestävyydelle

HONOR Magic V6 vastaa taittuvanäyttöisten puhelinten suurimpaan huolenaiheeseen: kestävyyteen. Tämän osoittaakseen HONOR toteutti laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella erikoisen kestävyystestin, jossa brittiläinen tubettaja Joe Weller liukui vaijerirataa pitkin roikkuen pelkän HONOR Magic V6 -puhelimen saranan varassa.

Testin aikana Weller ja hänen tiiminsä lisäsivät asteittain HONOR Magic V6 -puhelimen saranasta roikkuvaa painoa laitteen liukuessa vaijeria pitkin:

Ensin laitteesta roikkui 25 kilon reppu.

Seuraavaksi siihen kiinnitettiin 50 kilon painoinen varustelaatikko, joka oli niin ikään pelkän saranan varassa.

Lopuksi noin 80-kiloinen Weller itse kiinnitti itsensä ja liukui vaijeriradan päästä päähän roikkuen koko painollaan HONOR Magic V6:n saranan varassa.

Tempauksen jälkeen HONOR Magic V6 oli täysin toimintakunnossa. Sarana avautui ja sulkeutui sulavasti, laitteessa ei ollut taipumia tai rakenteellisia vaurioita ja puhelin toimi normaalisti. Sillä otettiin jopa onnistuneita valokuvia heti testin jälkeen.

Huippuohut muotoilu ja seuraavan sukupolven pii-hiili-akku

HONOR Magic V6 asettaa uuden standardin taittuvanäyttöisten puhelinten muotoilulle yhdistämällä poikkeuksellisen ohuen rungon yhteen suurimmista akuista, joita taitettavissa älypuhelimissa on koskaan käytetty. Avattuna laite on noin 4,1 mm paksu ja taitettuna noin 9,00 mm. HONOR Magic V6 yhdistää tabletin suuren näyttökokemuksen perinteisen lippulaivapuhelimen käyttömukavuuteen, painaen vain noin 224 grammaa.

Tämän ennätyksellisen ohuen rungon sisällä on 6660 mAh:n HONORin pii-hiili-akku, joka on kehitetty yhdessä ATL:n kanssa. Se tarjoaa pidemmän käyttöajan kahden näytön käyttöön niin suoratoistoon, pelaamiseen, moniajoon kuin tekoälypohjaisiin työnkulkuihinkin.

HONOR Super Steel -sarana ja Magic Diamond -sisänäyttö

HONOR Magic V6 on suunniteltu alusta alkaen kestämään. Tämän ytimessä on HONOR Super Steel -sarana, joka on valmistettu 2800 MPa:n vetolujuuden omaavasta teräksestä. Sarana on läpäissyt tiukat taittosyklitestit pitkäaikaisen luotettavuuden varmistamiseksi. Tekoälyavusteinen bioninen vaimennusjärjestelmä puolestaan simuloi miljoonia todellisia pudotustilanteita optimoiden iskunvaimennusta ja iskun leviämistä koko laitteeseen.

HONOR Magic V6:ssa esitellään myös HONOR Magic Diamond -sisänäyttö ja seuraavan sukupolven HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield -suojaus ulkonäytölle. Piinitridipohjainen ratkaisu yhdistää naarmun- ja kulutuskestävyyden sekä heijastukseneston. Sisänäyttö käyttää kestävää UTG-lasia (Ultra-Thin Glass) edistyneillä heijastuksenestopinnoitteilla, jotka tarjoavat lähes saumattoman visuaalisen kokemuksen ja vahvan iskunkestävyyden.

Laitteella on IP68- ja IP69-luokitukset pölyn- ja vedenkestävyydelle IEC 60529 -standardien mukaisesti, mikä vahvistaa sen soveltuvuutta jokapäiväisiin ympäristöihin.

Saatavuus

HONOR Magic V6 on saatavilla Suomessa jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta suositushintaan 2299 euroa.

Lanseeraustarjouksena 6.7.–16.8.2026 välisenä aikana HONOR Magic V6:n ostajat saavat kaupan päälle mustan HONOR Watch 6 -älykellon (arvo 249 €)*. Lisäksi kaikki 31.3.2027 mennessä ostetut Magic V6 -laitteet sisältävät 12 kuukauden HONOR Care+ -vahinkoturvan**, joka kattaa yhden veloituksettoman näytönkorjauksen. Puhelimen ostajat saavat myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com



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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

*Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.-16.8.2026) ostettuihin HONOR Magic V6 -älypuhelimiin. Kampanjaan tulee rekisteröityä www.honorhetki.fi -sivulla 6. heinäkuuta – 13. syyskuuta 2026 välisenä aikana.

**Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.2026 - 31.3.2027) ostettuihin HONOR Magic V6 5G -älypuhelimiin. Mikäli laite rikkoontuu vahingon seurauksena ja se on ostettu kampanja-aikana ja vahinkoturva on aktivoitunut laitteen kirjautuessa verkkoon 31.3.2027 mennessä, HONOR tarjoaa laitteen veloituksettoman vahinkoturvan korjauspalvelun huoltokumppaninsa kautta.