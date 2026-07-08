Satelliittipaikannuksen tutkijat kokoontuvat Suomeen ratkomaan paikannuksen haasteita – Euroopan avaruusjärjestön tutkijatapahtuma Espoossa käynnistyy 13.7.
9.7.2026 10:43:29 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Euroopan avaruusjärjestö ja Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus järjestävät kansainvälisen tutkijatapahtuman Suomessa heinäkuussa. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat osallistuvat tapahtumaan, joka keskittyy paikannuksen, navigoinnin ja ajanmäärityksen teknologioihin, satelliittijärjestelmien tulevaisuuteen ja uhkien torjuntaan.
Espoossa järjestetään 13.–24.7.2026 ESA/JRC International Summerschool on GNSS, joka on Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kansainvälinen tapahtuma satelliittipaikannuksen tutkijoille. Tapahtuma keskittyy satelliittipaikannuksen (GNSS) teknologiaan ja tulevaisuuteen, satelliittijärjestelmiin kohdistuviin uhkiin ja niiden torjuntaan sekä paikannusta hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden ideointiin ja kehittämiseen.
– Satelliittipaikannus on erittäin ajankohtainen ala, jolla tapahtuu paljon Euroopassa. Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta, ja meillä on alaan liittyvässä yritys- ja innovaatiotoiminnassa runsaasti hyödynnettäviä mahdollisuuksia, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Summerschool-tapahtumassa kansainvälisesti arvostetut tutkijat ja asiantuntijat pitävät puheenvuoroja sekä ohjaavat käytännön harjoituksia ja laboratoriotöitä. Mukaan on valittu rajattu määrä osallistujia, kaikkiaan noin 100 henkilöä. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:stä tapahtumaan osallistuu kolme tutkijaa.
– Paikkatietokeskus FGI:ssä teemme runsaasti satelliittipaikannuksen tutkimusta Euroopan avaruusjärjestön rahoituksella ja osallistumme ESA:n avaruusohjelmiin ja niiden hallintoon. Suomessa järjestettävä Summerschool-tapahtuma on tutkijoillemme mahdollisuus toimia osana kansainvälistä tutkijaverkostoa, kertoo professori Sanna Kaasalainen Paikkatietokeskus FGI:stä.
Eurooppalainen yhteistyö satelliittijärjestelmien kehittämisessä tiivistä
Euroopan avaruusjärjestö kehittää ja testaa parhaillaan ratkaisuja satelliittipaikannuksen häirintään kahden uuden satelliitin avulla. Euroopassa rakennetut Celeste-satelliitit ovat maaliskuusta alkaen kiertäneet Maata muita paikannussatelliitteja matalammalla kiertoradalla. Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat osallistuvat Celeste-hankkeeseen arvioimalla matalan kiertoradan satelliittien suorituskykyä arktisella alueella.
– Suomessa me huolehdimme paikantamisen perustasta ja tuemme eurooppalaisen Galileo-paikannusjärjestelmän kehitystä. Nyt Celeste-hankkeessa osallistumme eurooppalaisen järjestelmän parantamiseen entisestään. Nykyisessä turvallisuusympäristössä eurooppalainen yhteistyö satelliittijärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä on entistä tärkeämpää, sanoo Kaasalainen.
Toimiva satelliittipaikannus luo edellytyksiä innovaatioille ja kasvulle
Summerschool-tapahtumassa painotetaan teknologian ja turvallisuuden lisäksi myös yrittäjyyttä.
– Meillä Suomessa on paljon yritystoimintaa satelliittipaikannuksen alalla. Luotettavan ja turvallisen paikannusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää myös siksi, että se luo lisää edellytyksiä paikannusta hyödyntäville uusille innovaatioille ja sitä kautta kasvulle, sanoo Kaasalainen.
Yhteyshenkilöt
Navigoinnin ja paikannuksen osastonjohtaja prof. Sanna Kaasalainen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, 050 369 6806, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitoksen mediapalvelupuhelin 029 531 5050 (arkisin klo 9–15), sähköposti viestinta@maanmittauslaitos.fi
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Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
Muut kielet
- ENG: Satellite positioning researchers will meet in Finland to solve positioning challenges – the European Space Agency’s research event in Espoo begins on 13 July
- SWE: Forskare inom satellitpositionering samlas i Finland för att lösa positioneringsutmaningar – Europeiska rymdorganisationens forskningsevenemang i Esbo startar 13.7.
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