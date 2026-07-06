Tullivalvontalaitteita uusitaan Torniossa – asennustöitä tehdään neljässä kohteessa
9.7.2026 08:50:00 EEST | Tulli | Tiedote
Tulli uusii valvontalaitteitaan Torniossa heinäkuusta alkaen. Uusilla valvontalaitteilla parannetaan Tullin kykyä suojata yhteiskuntaa ja laillista kauppaa. Asennustöistä aiheutuu tilapäistä haittaa liikenteelle, mutta vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Tulli päivittää tullivalvontalaitteita ja -järjestelmiä Torniossa, kun vanhat laitteet korvataan nykyaikaisella teknologialla. Kokonaisuus parantaa merkittävästi tullivalvontaa sekä auttaa ehkäisemään kiellettyjen ja muiden vaarallisten aineiden pääsyä Suomeen.
– Valvomme rajat ylittävää henkilö- ja tavaraliikennettä Torniossa. Tehtävämme on valvoa, että tuonti- ja vientisääntöjä noudatetaan ja että maahan ei pääse laittomia tai vaarallisia esineitä ja aineita. Uudet valvontalaitteet tuottavat luotettavampaa dataa ja niiden toimintavarmuus entisiin verrattuna paranee merkittävästi. Saamme ajantasaista tietoa ja pystymme tarvittaessa reagoimaan tehokkaasti, kertoo pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki.
Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä (Customs Control Equipment Instrument, CCEI) saadulla rahoituksella. CCEI-rahoituksen avulla pyritään muun muassa suojaamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja ja vahvistamaan turvallisuutta. Erityistavoitteena on yhdenmukaistaa tullitarkastusvälineistöä ja -metodeja ympäri EU-aluetta.
Laitteita uusitaan neljässä paikassa Torniossa
Laitteita uusitaan neljässä rajanylityspaikassa Torniossa: Näränperässä, Krannikadulla, E4-tiellä ja rautatiesillan vieressä Ratatiellä Kirkonmäellä. Asennustöistä aiheutuu tilapäistä haittaa liikenteelle, mutta haitat pyritään minimoimaan.
– Uusintatöihin liittyy pienimuotoisia maansiirto- ja päällystystöitä. Lisäksi liikenne hieman lisääntyy alueilla, kun uusia valvontalaitteiden rakenteita kuljetetaan kohteisiin, ja asentajia ja kuljetuskalustoa liikkuu kohdeympäristöissä, kertoo toimitila-asiantuntija Jaakko Salminen Tullin toimitilayksiköstä.
Kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä.
Asennusaikataulu rajanylityspaikoittain
Aikataulu on alustava ja siihen voi tulla muutoksia. Työtä tehdään kohteissa arkisin klo 7–22.
Näränperä
- Valmistelutyöt aloitetaan viikolla 28.
- Maansiirtotyöt aloitetaan viikolla 29. Ajokaistat ovat pääosin normaalisti käytössä ja vähintään yksi ajokaista aina käytössä. Liikenne ohjataan liikennemerkein ja aidoin.
- Maansiirto- ja päällystystyöt valmistuvat viikkojen 29–30 aikana.
- Asennustyöt alkavat viikolla 30. Asennustöistä ei ole haittaa liikenteelle.
- Kokonaisuus valmis viimeistään viikolla 34.
Krannikatu
- Maansiirtotyöt aloitetaan viikoilla 29–30
- Maansiirto- ja päällystystyöt valmistuvat viikoilla 30–31.
- Asennustyöt tehdään viikolla 31. Asennustöistä ei ole haittaa liikenteelle.
- Kokonaisuus valmis viimeistään viikolla 35.
E4, Etelätulli, Tullipuistonkatu 6
- Maansiirtotyöt aloitetaan noin viikolla 33
- Maansiirtotöiden vaikutukset liikenteelle tarkentuvat myöhemmin
- Tarkennamme kokonaisuuden aikataulun myöhemmin.
Kirkonmäki, Ratatie
- Työt aloitetaan noin elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Ratatie joen rantaan rautatien suuntaisesti suljetaan ajoittain maansiirtotöiden ajaksi.
- Työstä ei aiheudu haittaa rautatieliikenteelle.
- Tarkennamme aikataulun myöhemmin.
Töiden ajaksi työmaa-alueet rajataan niin, että liikkuminen on turvallista kaikille alueilla liikkuville.
Pahoittelemme häiriötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tullivalvonnan osalta: Jukka Riekki
Rakennushankkeen osalta: Jaakko Salminen
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta, p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi
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