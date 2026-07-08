Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä uuteen ennätykseen – osuus nyt jo 37 prosenttia

9.7.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä nousi tänä vuonna 37 prosenttiin, joka on jälleen uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84 prosentissa pörssiyhtiöistä. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus) Ville Kajala.
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus) Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallitusten jäsenistä nousi kahdella prosenttiyksiköllä 42 prosenttiin. Keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus nousi prosenttiyksiköllä 38 prosenttiin ja pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus nousi kolmella prosenttiyksiöllä 33 prosenttiin. Naisten osuus uusista hallitusnimityksistä oli 46 prosenttia.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan tämän vuoden luvuista näkyy selvästi Hallinnointikoodin uuden suosituksen vaikutus. Suosituksen mukaan naisten ja miesten on oltava hallituksessa tasapuolisesti edustettuna. Tasapuolinen edustus tuli saavuttaa 30.6.2026 mennessä.

”Naisten osuuden selvä kasvu on osoitus pörssiyhtiöiden sitoutumisesta itsesääntelyyn, sillä lakimääräiset kiintiötavoitteet soveltuvat vain 34 pörssiyhtiöön”, Kajala sanoo.

Yhtiön, joka poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta tai osakeyhtiölain kiintiötavoitteesta, on julkistettava tieto poikkeamasta ja perusteltava se. Samaan aikaan Hallinnointikoodin suosituksen kanssa tuli voimaan myös osakeyhtiölain muutos, jossa säädetään vastaavasta kiintiötavoitteesta laissa säädetyt kokorajat ylittäville yhtiöille.

Pörssiyhtiöiden hallituksiin tulisi nimetä vielä noin 25 uutta naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa pörssiyhtiöissä.

“Tasapuolinen sukupuolijakauma jäi saavuttamatta vajaassa kolmasosassa pienistä pörssiyhtiöistä ja kymmenessä prosentissa keskisuurista pörssiyhtiöistä. Hallituksen kokoonpanoon vaikuttaa kuitenkin aina moni muukin asia kuin jäsenen sukupuoli. Jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten täytyy täydentää toisiaan, ja sopivan ehdokkaan löytämiseen kuluu välillä aikaa”, sanoo Kajala.

Erot valiokuntien sukupuolijakaumissa edelleen suuria

Valtaosa pörssiyhtiöiden hallituksista on perustanut keskuudestaan yhden tai useamman valiokunnan tehostamaan hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua. Naisten osuus valiokuntien jäsenistä on noussut 39 prosenttiin. Naisten osuus eri valiokunnissa vaihtelee kuitenkin edelleen merkittävästi.

Suhteellisesti eniten naisia on tarkastusvaliokunnissa, joissa naisten osuus on 46 prosenttia. Myös yli puolet tarkastusvaliokuntien puheenjohtajista on naisia. Palkitsemisvaliokunnissa naisten osuus on 36 prosenttia.

Sen sijaan hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevissa toimielimissä naisten osuus on edelleen vähäinen. Yli puolessa pörssiyhtiöistä hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa. Niissä naisten osuus toimikuntien jäsenistä on vain 18 prosenttia. Naisten osuus hallitusten nimitysvaliokuntien jäsenistä on puolestaan 25 prosenttia.

Kajalan mukaan valiokuntapaikkojen jakaumaan vaikuttavat hallituksen jäsenten erilaiset taustat ja kokemukset.

”Naiset ovat jatkuvasti yliedustettuina tarkastusvaliokunnissa ja aliedustettuina nimitysvaliokunnissa. Jakauma heijastelee osin sitä, että naispuolisilla hallituksen jäsenillä on miehiä useammin tausta tukitoimintojen johtotehtävistä, kuten talous-, henkilöstö- tai lakiasiainjohdosta. Miehillä taas on naisia useammin kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä tai liiketoimintojen johdosta. Kehitys on kuitenkin myönteistä, sillä naisten osuus on kasvanut kaikissa keskeisissä valiokunnissa myös kuluneen vuoden aikana”, sanoo Kajala.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Joulukuussa 2024 Keskuskauppakamarin lakisääteisiin tehtäviin lisättiin velvollisuus edistää, analysoida, seurata ja tukea sukupuolten tasapuolisen edustuksen kehittymistä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tehtävä liittyy pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annettuun direktiiviin (ns. kiintiödirektiivi). Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt myös naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Syksyllä 2026 käynnistyvän 12. mentorointiohjelman myötä ohjelmien yhteenlaskettu osallistujamäärä nousee jo lähes 500 naisjohtajaan.

Voit lukea naisjohtajakatsauksen tästä.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Pienpakettien tullimaksu oikea ja tervetullut ratkaisu1.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin mukaan on erinomaista, että alle 150 euron arvoisista pienpaketeista on maksettava tullimaksu heinäkuun alusta alkaen. Aikaisemmin alle 150 euron arvoisista pienpaketeista ei ole tarvinnut maksaa tullimaksua. Heinäkuun alusta alkaen tullimaksu on kolme euroa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Muutos korjaa Keskuskauppakamarin mukaan pitkään jatkunutta kilpailuvääristymää kiinalaisten ja eurooppalaisten verkkokauppojen välillä.

Keskuskauppakamari: EU:n veropolitiikassa kaivattu suunnanmuutos – yritysten hallinnollisen taakan keventäminen vahvistaisi kilpailukykyä29.6.2026 06:57:00 EEST | Tiedote

Euroopan komission julkaisema Tax Omnibus -paketti on Keskuskauppakamarin mukaan tervetullut merkki siitä, että EU:ssa on herätty siihen, miten verosääntely vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Ehdotukset keventäisivät yritysten hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaisivat viime vuosina huomattavasti monimutkaistunutta sääntelyä. ”Tuuli on vihdoin kääntynyt”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye