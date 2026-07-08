Euroopan parlamentti puoltaa päivitettyä EU:n ja Meksikon kauppasopimusta
8.7.2026 14:20:20 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Keskiviikkona mepit hyväksyivät kaksi sopimusta, jotka tiivistävät yhteistyötä ja sujuvoittavat kauppaa EU:n ja Meksikon välillä.
- Tulleja poistetaan ja EU:n elintarviketuotteita suojellaan
- EU-yrityksille entistä laajempi pääsy Meksikon julkishankintojen markkinoille
- Kumppanuus on tärkeä osa sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen edistämistä
EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Tavoitteena on lisätä liiketoimintamahdollisuuksia sekä painottaa kestävää kehitystä ja korruption vastaista taistelua. Euroopan parlamentti hyväksyi sopimuksen äänin 479–119 (65 tyhjää).
Mepit hyväksyivät myös äänin 474–131 (60 tyhjää) väliaikaisen kauppasopimuksen, joka kattaa kokonaissopimuksen kauppaa koskevat ja EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat osat (kuten tullit, immateriaalioikeuksien ja tuotteiden suojaaminen sekä pääsy Meksikon julkisten hankintojen markkinoille). Väliaikaisen sopimuksen myötä uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella tämän ratifioinnin ja voimaantulon yhteydessä.
Alhaisemmat tullit ja suojaa EU:n maataloustuotteille
Kokonaissopimuksen yhteydessä parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 388 puolesta, 161 vastaan ja 120 tyhjää. Siinä korostetaan, että parhaassa tapauksessa EU:n tavara‑ ja palveluviennin kokonaismäärä Meksikoon voisi kasvaa 75 %, ja EU‑yritykset voisivat säästää vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa tullimaksuissa. Sopimus poistaa lähes kaikki osapuolten väliset tullit, mikä hyödyttää EU:n maanviljelijöitä ja elintarvikeviejiä. Tällä hetkellä Meksiko perii jopa 45 %:n tulleja esimerkiksi juuston ja sianlihan tuonnista. Mepit pitävät myös positiivisena sitä, että 568 EU:n maantieteellistä merkintää perinteisille maatalous‑ ja elintarviketuotteille suojataan Meksikossa, jolloin EU:n alueellisia erikoisuuksia jäljittelevien tuotteiden myynnistä tulee laitonta.
Oikeusvaltioperiaate, demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet
Epävarmassa geopoliittisessa ympäristössä mepit katsovat, että EU:n ja Meksikon strateginen kumppanuus on keskeinen osa sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen puolustamista ja monenkeskisyyden edistämistä.
Mepit korostavat, että kokonaissopimuksessa on sitoumuksia demokraattisista periaatteista, oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista. Sopimus vahvistaa institutionaalista vuoropuhelua siviiliyhteiskunnan toimijoiden, toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien suojelun edistämiseksi. Se myös lisää yhteistyötä oikeusjärjestelmän riippumattomuuden vahvistamisessa, hyvän hallinnon edistämisessä ja läpinäkyvyyden lisäämisessä. Lisäksi sopimus lisää yhteisiä toimia korruption, rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.
Julkiset hankinnat
Mepit toteavat, että sopimus avaa EU‑yrityksille ennennäkemättömän pääsyn julkisten hankintojen markkinoille 14:ssa Meksikon osavaltiossa. He vaativat lisätoimia sen eteen, että eurooppalaisyritykset pääsisivät julkisten hankintojen markkinoille kaikissa Meksikon osavaltioissa. Lisäksi mepit pitävät tervetulleena periaatetta, jonka mukaan hankintaviranomaiset voivat huomioida ympäristö‑ ja sosiaaliset näkökohdat koko hankintaprosessin aikana.
Kommentit
Lue täältä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan David McAllisterin (EPP, DE), kansainvälisen valiokunnan puheenjohtajan Bernd Langen (S&D, DE), AFET-esittelijä Javi Lópezin (S&D, ES) ja INTA-esittelijä Borja Giménez Larrazin (EPP, ES) lausunnot.
Lehdistötilaisuus
Äänestyksen jälkeen esittelijät Javi López (S&D, ES) ja Borja Giménez Larraz (EPP, ES) pitävät lehdistötilaisuuden klo 14.00 CEST.
Seuraavaksi
Nyt kun parlamentti on antanut suostumuksensa, neuvosto voi virallisesti tehdä molemmat sopimukset. Sen jälkeen kokonaissopimus on ratifioitava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Meksikossa ennen kuin se astuu täysimääräisesti voimaan. Väliaikainen kauppasopimus taas astuu voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun EU ja Meksiko ovat ilmoittaneet toisilleen hyväksymismenettelyjen päättymisestä.
Taustaa
Meksiko on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani ja toiseksi suurin vientimarkkina Yhdysvaltojen jälkeen. EU:n ja Meksikon kauppasuhteita säätelee tällä hetkellä taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen (ns. ”kokonaissopimus”) kauppapilari. EU ja Meksiko allekirjoittivat kaksi uudistettua sopimusta 22. toukokuuta 2026.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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