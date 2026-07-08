Laajentuminen: mepit kiittävät Ukrainan sodan keskellä tekemiä uudistuksia

Kiitosta oikeusvaltion vahvistamiselle ja korruption vastaisille toimille

EU:n tuen Ukrainalle oltava monivuotista ja ennakoitavaa

Uutta menestystä taistelukentällä on tuettava

Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluiden edistymistä arvioivassa mietinnössä Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti liittymisneuvottelujen ensimmäisen kokonaisuuden avaamiseen ja odottaa seuraavien kokonaisuuksien seuraavan pian.

Äänin 460–136 (59 tyhjää) hyväksytyssä tekstissä mepit toivovat rakentavaa keskustelua ehdotuksista, joilla edistetään Ukrainan liittymistä osaksi Eurooppaa sekä samalla heijastaa EU:n strategisia etuja. Jäsenvaltioiden tulee ottaa huomioon tilanne liittymisneuvotteluja käyvissä maissa (mm. Venäjän pyrkimykset heikentää julkista tukea EU-jäsenyydelle) sekä edistää Ukrainan ja Euroopan mantereen turvallisuutta, he painottavat.

Demokratian ja oikeusvaltion vahvistaminen etenevät Ukrainassa

Mietinnössä parlamentti kiittää Ukrainan poikkeuksellisia ponnisteluja demokraattisten instituutioiden vahvistamiseksi ja toimielinten välisen tasapainon turvaamiseksi sodan aikana. Se suhtautuu myönteisesti Ukrainan edistymiseen oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruption torjunnassa ja kannustaa samalla jatkuvaan ja nopeaan edistymiseen näillä osa-alueilla. Vahva oikeusvaltioperiaate mahdollistaa läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden jälleenrakentamisessa ja talouden elvyttämisessä sekä lisää investointihaluja ja kansainvälisten kumppaneiden luottamusta, todetaan tekstissä.

Mepit kommentoivat myös mahdollisia tulevia vaaleja maassa ja toteavat, että sotatilalakien kumoamisen jälkeen on jätettävä riittävästi aikaa vapaiden sekä oikeudenmukaisten vaalien reunaehtojen täyttämiselle. He kritisoivat Yhdysvaltain hallinnon painostusta vaalien järjestämiselle Ukrainassa samalla, kun sota Venäjää vastaan on edelleen käynnissä.

Venäjään kohdistuvaa painetta lisättävä

G7-johtajien kesäkuun 2026 lausunto Ukrainasta on tervetullut, toteavat mepit. Ukrainan menestystä taistelukentällä on nyt tuettava ja Venäjän sotatalouteen kohdistuvaa painetta lisättävä.

Mepit ovat tyytyväisiä Ukraina-tukilainan ensimmäisen, 3,2 miljardin euron erän maksamiseen. Samalla he toivovat, että EU:n tuki Ukrainan jälleenrakentamiselle ja puolustamiselle on jatkossa monivuotista, ilman vuosittaista epävarmuutta.

Naapuruussuhteiden tärkeys

Parlamentti pitää valitettavana, että Ukrainan asevoimien eliittijoukko on nimetty Ukrainan kapinallisarmeijan (UPA) sankarien mukaan. Tämä osoittaa piittaamattomuutta puolalaisten tunteita sekä UPAn uhrien surua kohtaan sekä horjuttaa naapuruussuhteita. Parlamentti kehottaa osapuolia tilanteen lieventämiseen ja uusiin yrityksiin pyrkiä sovintoon hyvässä hengessä.

Kommentti

Esittelijä Michael Gahler (EPP, Saksa) sanoi: ”Ukraina on muuttunut merkittävästi ja parempaan suuntaan vuodesta 2014, jolloin se lähti eurooppalaiselle tielleen. Venäjän hyökkäyssota on jopa nopeuttanut tätä prosessia. Toisaalta tehtävää on vielä jäljellä muun muassa perusoikeuskokonaisuuden kohdalla. On olennaista jatkaa oikeuslaitoksen uudistamista ja varmistaa korruption vastaisten viranomaisten esteetön toiminta, jotta Ukraina voi edetä liittymisen tiellä ja vastata kansalaisten odotuksiin.”

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