Carunan kapasiteettikartta uudistuu: sähköverkon vapaa kapasiteetti näkyvissä koko verkkoalueella

Caruna on uudistanut sähköverkon kapasiteettikartan, jotta asiakkaat voivat suunnitella hankkeitaan entistä paremman tiedon pohjalta. Kartalta voi tarkastella sähköverkon vapaata kapasiteettia kaikilla jännitetasoilla ja tehdä hankkeiden liityntäkyselyitä.

Kapasiteettitiedon merkitys korostuu aikana, jolloin sähkönkäyttö kasvaa nopeasti ja uusia sähköistymishankkeita suunnitellaan eri puolille Suomea. Sähköverkon vapaa kapasiteetti vaihtelee alueittain, minkä vuoksi ajantasainen tieto auttaa asiakkaita tunnistamaan hankkeilleen sopivimmat sijainnit jo varhaisessa vaiheessa.

— Suurten keskijännite- ja suurjänniteliittymien liityntäkysely- ja toimitusmäärät ovat viisinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Kapasiteettikartta palvelee myös kuntia ja aluekehittäjiä. Tiedon avulla voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa, millaisilla alueilla uusien teollisuus-, energia- tai datakeskushankkeiden toteuttaminen on sähköverkon näkökulmasta mahdollista, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

— Näemme myös datan perusteella, että sähkönkäyttö yhdenaikaistuu ja kasvattaa huipputehontarvetta, mikä edellyttää investointeja sähköverkon kapasiteetin kasvattamiseen. Vahva sähköverkko tuo kunnille ja kaupungeille kilpailuetua investointien houkuttelemiseen luoden samalla työpaikkoja ja kestävää kasvua, Rautiainen jatkaa.

Liityntäkyselyn voi tehdä kapasiteettikartan kautta, kun hankkeen sähköliittymän tehontarve, sijainti ja suunniteltu toteutusaikataulu ovat tiedossa. Näiden tietojen avulla Caruna pystyy arvioimaan hankkeen liitettävyyttä ja ohjaamaan asiakasta eteenpäin liittymäprosessissa.

Kartasta löytyy nykyisen keskijännitetason lisäksi myös suur- ja pienjännitetason kapasiteettitiedot. Lisäksi kartan tietoja päivitetään jatkossa aiempaa useammin, jolloin asiakkailla on käytössään ajantasaisempaa tietoa hankkeiden suunnittelun tueksi.

Voit tutustua alueesi vapaaseen kapasiteettiin osoitteen perusteella:

Kapasiteettikartta | Caruna Plus