Kyllönen ja Kulmuni: AdBlue-ongelmat on otettava mukaan EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistukseen
8.7.2026 16:42:27 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Euroopan parlamentissa alkanut Automotive Omnibus -käsittely avaa europarlamentaarikkojen Merja Kyllösen ja Katri Kulmunin mukaan tärkeän mahdollisuuden korjata AdBlue- ja SCR-järjestelmien ongelmia. Mepit vaativat, että pohjoiset olosuhteet huomioidaan EU:n ajoneuvolainsäädännössä nykyistä paremmin.
Euroopan parlamentissa on käynnistynyt Automotive Omnibus -kokonaisuuden käsittely. Kyse on EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistuksesta, jolla pyritään yksinkertaistamaan sääntelyä, vähentämään turhaa hallinnollista taakkaa ja vahvistamaan eurooppalaisen ajoneuvoteollisuuden kilpailukykyä.
Europarlamentaarikot Merja Kyllönen (vas./The Left) ja Katri Kulmuni (kesk./Renew) katsovat, että käsittelyssä on tartuttava myös AdBlue- ja SCR-järjestelmien ongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet Suomessa kustannuksia ja käyttövarmuusongelmia erityisesti kylmissä olosuhteissa.
– Nyt on oikea hetki varmistaa, että EU:n ajoneuvolainsäädäntö toimii myös käytännössä. Päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta sääntelyn pitää kestää todelliset käyttöolosuhteet. Myös kovat pakkaset arktisissa olosuhteissa on otettava huomioon, Kyllönen sanoo.
AdBlue- ja SCR-järjestelmien häiriöt voivat pysäyttää raskaan kaluston, työkoneita ja kuljetuksia, vaikka itse moottorissa ei olisi vikaa. Kyllösen ja Kulmunin mukaan kyse ei ole vain teknisestä yksityiskohdasta, vaan kuljetusalan, maatalouden, teollisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeästä toimintavarmuudesta.
Pohjoiset olot mukaan valmisteluun
Automotive Omnibus -kokonaisuutta käsitellään Euroopan parlamentissa liikenne-, ympäristö- ja sisämarkkinavaliokunnissa. Kyllönen toimii asiassa liikennevaliokunnan pääneuvottelijana ja Kulmuni ympäristövaliokunnan neuvottelijana Renew Europe -ryhmän puolesta.
– Arktiset olosuhteet eivät saa olla EU-sääntelyssä jälkikäteen huomattu poikkeus. Niiden pitää olla osa valmistelun lähtökohtia. Jos sääntely koskee koko EU:ta, sen on toimittava myös koko EU:n alueella, Kulmuni toteaa.
Kyllönen ja Kulmuni ovat aiemmin nostaneet AdBlue-järjestelmien ongelmia esiin Euroopan komissiolle ja Suomen hallitukselle. Komissio on vastauksessaan todennut, ettei EU-lainsäädäntö edellytä nimenomaan AdBluen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden reagenssien hyödyntämisen.
– Tämä kertoo, että ratkaisuille on tilaa. Nyt olennaista on, että asia ei jää muun lainsäädäntökokonaisuuden alle, vaan pohjoisten olojen erityispiirteet huomioidaan valmistelussa, Kyllönen sanoo.
– Eurooppa tarvitsee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta keinojen pitää toimia myös käytännössä. Automotive Omnibus tarjoaa mahdollisuuden korjata sääntelyä niin, että se huomioi paremmin todelliset käyttöolosuhteet, vähentää turhia kustannuksia ja vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Se mahdollisuus on nyt käytettävä, mepit toteavat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 255 5903katri.kulmuni@ep.europa.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Kyllönen: Saamelaisten ääni on saatava pysyvästi mukaan EU:n arktiseen päätöksentekoon1.7.2026 15:36:02 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentissa keskustellaan tänään saamelaisten asemasta EU:n arktisessa politiikassa. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen järjestämä tapahtuma kokoaa Brysseliin Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien edustajia sekä EU-instituutioiden päättäjiä. Keskustelun ytimessä on, miten saamelaisten ääni saadaan vahvemmin mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.
VAS Kyllönen: Turvallisuus ei saa pysähtyä lupaviidakkoon23.6.2026 13:15:39 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin liikenne- ja puolustusvaliokunnat ovat hyväksyneet kantansa uuteen sotilaallista liikkuvuutta koskevaan asetukseen. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että sotilashenkilöstö, kalusto, tarvikkeet ja myös Ukrainalle annettava tuki saadaan liikkumaan Euroopassa nopeasti silloin, kun turvallisuustilanne sitä vaatii.
VAS Mepit: kokeillaan Suomessa taiteilijoiden perustuloa!12.6.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot tekivät EU:n kulttuuripääkaupungissa Oulussa 12. kesäkuuta pidetyssä kesäkokouksessa avauksen taiteilijoiden perustulokokeilusta Suomessa.
HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ: Vasemmiston meppien tiedotustilaisuus Oulussa pe 12.6. klo 159.6.2026 14:03:17 EEST | Kutsu
Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!
Kyllönen ja Kulmuni vetoavat pääministeri Petteri Orpoon: Suomen on vaikutettava AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi5.6.2026 09:55:30 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikot Merja Kyllönen ja Katri Kulmuni vaativat yhdessä kuljetusalan, teollisuuden, maatalouden ja koneyrittäjien edustajien kanssa Suomen hallitukselta aktiivisia toimia AdBlue-ongelmien ratkaisemiseksi. Pääministerille ja ministereille lähetetyssä kirjeessä vaaditaan, että Suomi hyödyntää avautuneen mahdollisuuden vaikuttaa EU-sääntelyyn pohjoisten olojen näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme