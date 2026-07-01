Kyllönen ja Kulmuni: AdBlue-ongelmat on otettava mukaan EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistukseen

Euroopan parlamentissa on käynnistynyt Automotive Omnibus -kokonaisuuden käsittely. Kyse on EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistuksesta, jolla pyritään yksinkertaistamaan sääntelyä, vähentämään turhaa hallinnollista taakkaa ja vahvistamaan eurooppalaisen ajoneuvoteollisuuden kilpailukykyä.

Europarlamentaarikot Merja Kyllönen (vas./The Left) ja Katri Kulmuni (kesk./Renew) katsovat, että käsittelyssä on tartuttava myös AdBlue- ja SCR-järjestelmien ongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet Suomessa kustannuksia ja käyttövarmuusongelmia erityisesti kylmissä olosuhteissa.

– Nyt on oikea hetki varmistaa, että EU:n ajoneuvolainsäädäntö toimii myös käytännössä. Päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta sääntelyn pitää kestää todelliset käyttöolosuhteet. Myös kovat pakkaset arktisissa olosuhteissa on otettava huomioon, Kyllönen sanoo.

AdBlue- ja SCR-järjestelmien häiriöt voivat pysäyttää raskaan kaluston, työkoneita ja kuljetuksia, vaikka itse moottorissa ei olisi vikaa. Kyllösen ja Kulmunin mukaan kyse ei ole vain teknisestä yksityiskohdasta, vaan kuljetusalan, maatalouden, teollisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeästä toimintavarmuudesta.

Pohjoiset olot mukaan valmisteluun

Automotive Omnibus -kokonaisuutta käsitellään Euroopan parlamentissa liikenne-, ympäristö- ja sisämarkkinavaliokunnissa. Kyllönen toimii asiassa liikennevaliokunnan pääneuvottelijana ja Kulmuni ympäristövaliokunnan neuvottelijana Renew Europe -ryhmän puolesta.

– Arktiset olosuhteet eivät saa olla EU-sääntelyssä jälkikäteen huomattu poikkeus. Niiden pitää olla osa valmistelun lähtökohtia. Jos sääntely koskee koko EU:ta, sen on toimittava myös koko EU:n alueella, Kulmuni toteaa.

Kyllönen ja Kulmuni ovat aiemmin nostaneet AdBlue-järjestelmien ongelmia esiin Euroopan komissiolle ja Suomen hallitukselle. Komissio on vastauksessaan todennut, ettei EU-lainsäädäntö edellytä nimenomaan AdBluen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden reagenssien hyödyntämisen.

– Tämä kertoo, että ratkaisuille on tilaa. Nyt olennaista on, että asia ei jää muun lainsäädäntökokonaisuuden alle, vaan pohjoisten olojen erityispiirteet huomioidaan valmistelussa, Kyllönen sanoo.

– Eurooppa tarvitsee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta keinojen pitää toimia myös käytännössä. Automotive Omnibus tarjoaa mahdollisuuden korjata sääntelyä niin, että se huomioi paremmin todelliset käyttöolosuhteet, vähentää turhia kustannuksia ja vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Se mahdollisuus on nyt käytettävä, mepit toteavat.